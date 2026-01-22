Monden

Cine îl pensează pe Tony Robbins. Anastasia Soare pe scenă cu speaker-ul motivațional

Anastasia Soare. Sursă foto: Facebook
Tony Robbins a avut un eveniment marcant în acest week-end la care a fost invoitată nimeni alta decât Anastasia Soare. Românca l-a și pensat pe scenă pe celebrul speaker motivațional.

Tony Robbins și Anastasia pe aceiași scenă

Cele două vedete internaționale au apărut într-o ipostază în care Tony nu a mai fost surprins niciodată. Practic s-a lăsat pensat de nimeni alta decât de ”Regina Sprâncenelor”. Astfel că Anastasia nu a participat doar în calitate de invitat și femeie de afaceri de succes ci și în calitate de cosmetician.

Aceasta i-a aranjat sprâncenele rapid starului american care s-a arătat încântat de munca ei. Ba mai mult acesta a recomandat fanilor săi și cartea pe care Anastasia a lansat-o și a vorbit despre începuturile ei în America.

Românca se învârte în cele mai înalte cercuri

De altfel, femeia de afaceri este una dintre personalitățile extrem de cunoscute în America. Se învârte în cercuri de celebrități încă de acum aproape 30 de ani. În 1998, Anastasia Soare a fost invitată la Oprah pe platou să o penseze pe celebra prezentatoare. Deși avea foarte multe emoții, românca nici nu a clipit și a acceptat invitația.

Screenshot

Până la acel moment ea deja pensase vedete precum Jennifer Lopez sau Cindy Crawford. Doar că la acel moment era prima reprezentație în direct la o televiziune americană. Dar acela a fost și unul dintre momentele care au dus-o pe culmile gloriei.

Imperiu de miliarde

În acest moment, Anastasia Soare are un imperiu de miliarde de dolari în industria cosmetică. Asta pentru că a inventat produse de machiaj nu doar de pensat. Drept urmare compania ei este acum una dintre cele mai prolifice în domeniul cosmeticii.

Mai ales că Anastasia are grijă să o promoveze și să muncească în continuare cu aceiași dedicare ca la început.Românca a recunoscut că pilonul ei de bază este totuși familia. Fiica ei, Corvina și mama ei sunt cele care îi stau mereu alături.

