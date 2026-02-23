Halle Berry, dezvăluiri despre scena care îi putea distruge cariera

Actrița Halle Berry a discutat recent despre decizia dificilă de a accepta filmarea unei scene explicite din filmul „Monster’s Ball”, lansat în 2001, într-un episod al podcastului Conan O’Brien Needs A Friend. În timpul conversației cu gazda Conan O’Brien, Berry a mărturisit că la momentul respectiv a simțit că această alegere i-ar putea afecta cariera, fiind pentru prima dată când accepta o scenă de nuditate, potrivit Fox News.

„Oamenii din jurul meu au spus, pentru că la vremea respectivă nu mai făcusem nuditate, iar scena de sex era uriașă, parcă avea o lumină roșie mare pe ea”, a explicat actrița în podcast.

„Am simțit că fie va fi unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată, fie îmi va pune capăt carierei.”

Această mărturie aduce în prim-plan unul dintre cele mai discutate momente ale filmului Monster’s Ball și modul în care acesta a influențat evoluția carierei lui Halle Berry.

La începutul discuției în podcast, Berry a explicat că a perceput inițial Monster’s Ball ca un film independent cu buget redus, în care nu avea nimic de pierdut.

„Dacă asta îmi pune capăt carierei, atunci îmi închei propria carieră pe baza propriilor mele convingeri” a adăugat actrița, subliniind importanța deciziei personale în acel moment.

Actrița a declarat că, la vremea respectivă, nu mai făcuse nuditate în proiectele anterioare și scena în cauză „avea un mare semn roșu pe ea”, ceea ce o făcea să o perceapă ca pe o alegere profesională riscantă.

Această scenă de nuditate explicată de Berry a devenit una dintre cele mai mediatizate secvențe ale filmului, ilustrând lupta internă a actriței între conservatorismul industriei de film de la începutul anilor 2000 și dorința de a accepta roluri provocatoare.

Contrar temerilor inițiale ale actriței, rolul din Monster’s Ball i-a adus lui Berry recunoaștere critică și distincții importante.

Conan O’Brien a evidențiat acest aspect în timpul podcastului, menționând că actrița a câștigat ulterior Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță pentru această interpretare.

„Am simțit că fie va fi unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată, fie îmi va pune capăt carierei” a repetat Berry, reflectând asupra incertitudinii pe care a trăit-o la acel moment.

Acest premiu Oscar a reprezentat un moment remarcabil în istoria cinematografiei, deoarece Halle Berry a devenit prima femeie de culoare care câștigă trofeul pentru cea mai bună actriță.

Victoria a avut loc la cea de-a 74-a ediție a Premiilor Academiei, consolidându-i statutul în industria filmului.

Pe lângă succesul internațional, filmul Monster’s Ball a explorat teme complexe precum rasismul, durerea și posibilitatea de reconciliere, în contextul sudului Statelor Unite, contribuind la discuțiile culturale despre cinema și reprezentare.

În aceeași discuție, Berry a reflectat asupra modului în care această decizie a modelat abordarea ei în carieră:

„Când chiar crezi asta – și eu chiar cred – pot să stau aici, 30 de ani mai târziu, la 60 de ani, anul acesta, fără teamă să fac orice, pentru că încă simt la fel. Nu am nimic de pierdut. Nimic.”

Această afirmație arată modul în care actrița a transformat o alegere considerată riscantă într-un principiu personal de asumare a provocărilor în carieră.

Berry a continuat să își diversifice repertoriul de roluri în deceniile următoare, trecând prin genuri diferite și proiecte variate.

Monster’s Ball rămâne un reper semnificativ în cariera actriței și în istoria cinematografiei americane, atât pentru interpretarea sa intensă, cât și pentru impactul personal și profesional asupra lui Berry.