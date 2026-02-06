Halle Berry se mărită. Van Hunt i-a pus inelul de logodnă pe deget

Halle Berry, actrița celebră pentru rolul său iconic din franciza „James Bond”, a făcut pasul următor în viața sentimentală. Muzicianul Van Hunt i-a oferit un inel de logodnă, oficializând astfel relația lor. Surse apropiate cuplului spun că vedeta și artistul sunt fericiți și planifică deja următoarele etape ale vieții împreună, informează Mirror.

Actrița câștigătoare a premiului Oscar, Halle Berry, a dezvăluit oficial că este logodită cu muzicianul Van Hunt, oferind fanilor o privire asupra inelului spectaculos pe care l-a primit.

Berry, care a mai fost căsătorită de trei ori, a mărturisit că, deși este încântată de noul pas din viața sa, cuplul nu a stabilit încă o dată pentru nuntă. Într-o apariție la „The Tonight Show” realizat de Jimmy Fallon, actrița a clarificat zvonurile privind un presupus refuz:

Ea a adăugat cu zâmbetul pe buze: „Dar, desigur, am spus că mă voi căsători cu el! Chiar mi-a pus un inel pe deget”, arătând publicului diamantul masiv de pe deget. Piatra, de formă pătrată, strălucește pe o verighetă elegantă din aur, atrăgând toate privirile.

Actrița celebră pentru rolul său din „Die Another Day” a comentat recent despre relația sa cu Van, în vârstă de 55 de ani, făcând aluzie la un interviu anterior în care dezvăluise că actorul o ceruse în căsătorie vara trecută, fără ca ea să fi răspuns afirmativ. În ciuda acestui fapt, ea a menționat că ar putea face excepții „din motive de sănătate”, având în vedere avantajele și informațiile care vin odată cu statutul de soț/soție.

„Nu cred că este nevoie să fim căsătoriți pentru a avea o relație cu adevărat semnificativă. Nu știu dacă ne vom căsători vreodată”, a spus actrița. Într-o apariție în emisiunea Today din timpul verii, Van a adăugat cu umor: „Am făcut cererea în căsătorie și, după cum puteți vedea, este încă în așteptare. Plutește undeva acolo. Poate că puteți să o încurajați”.

Halle a explicat mai departe: „Am fost căsătorită de trei ori, iar Van o singură dată, așa că nu simțim nevoia de a ne căsători doar pentru a valida dragostea noastră. Dacă vom face acest pas, va fi pentru că dintre toate relațiile mele, aceasta este persoana cu care ar fi trebuit să fiu.”

„Cred că ar fi frumos să ne căsătorim, dar nu pentru că simțim că este obligatoriu. Este mai degrabă o dorință de a exprima ceea ce simțim unul pentru celălalt”, a mai adăugat actrița.

Halle Berry și Van s-au cunoscut în plină pandemie, în aprilie, prin intermediul fratelui acestuia. Cei doi au început să comunice constant, schimbând mesaje și vorbind frecvent la telefon, iar întâlnirea față în față a avut loc abia după patru luni.

Actrița a vorbit deschis despre viața ei personală într-un interviu acordat anterior publicației The Cut, unde a recunoscut că, după al treilea divorț, a fost adesea judecată de opinia publică. „După al treilea divorț, oamenii au început să se întrebe ce este în neregulă cu mine, să spună că sunt nebună sau că nu pot păstra un bărbat”, a declarat ea.

Berry a explicat că, din cauza acestor etichete repetate, a ales să se retragă aproape complet din spațiul interviurilor timp de aproximativ zece ani.

„M-am săturat de aceeași poveste spusă la nesfârșit: Săraca Halle, din nou fără noroc în dragoste. Iar eu răspundeam mereu că nimeni nu poate decide pentru mine dacă vreau sau nu să rămân într-o relație care nu este potrivită”, a spus actrița, subliniind că relația actuală este cea mai împlinită din viața ei.

Primul mariaj, cu jucătorul de baseball David Justice, s-a încheiat în 1997, după trei ani. A urmat căsnicia cu muzicianul Eric Benét, care s-a încheiat în 2005, la doi ani de la nuntă.

Cel de-al treilea soț, actorul francez Olivier Martinez, a divorțat de Berry în 2016, după trei ani de mariaj. În afara căsătoriilor, actrița a avut și o relație de durată cu modelul Gabriel Aubry, pe care l-a cunoscut la o ședință foto pentru Versace.

După cinci ani împreună, cei doi s-au despărțit, separare urmată de un conflict intens pentru custodia fiicei lor. Iar acum, se pare că Halle Berry și-a găsit liniștea alături de muzicianul Van Hunt.