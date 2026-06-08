Mayim Bialik, actriță, autoare și doctor în neuroștiințe, susține că a suferit săptămâni întregi de simptome gastrointestinale severe după administrarea unei singure injecții cu doză mică dintr-un medicament din clasa GLP-1, utilizat frecvent pentru tratamentul obezității și diabetului, potrivit Fox News.

Cunoscută pentru rolul lui Amy Farrah Fowler din serialul „The Big Bang Theory”, Mayim Bialik nu este doar actriță. Ea deține un doctorat în neuroștiințe, este autoare și fostă prezentatoare a emisiunii Jeopardy!, fiind una dintre puținele vedete de la Hollywood cu o carieră academică solidă în paralel cu cea artistică.

Actrița spune că a luat medicamentul la recomandarea mai multor medici, nu pentru a slăbi, ci în speranța că acesta ar putea reduce inflamația sistemică asociată unor afecțiuni autoimune de care suferă.

Bialik a dezvăluit că a fost diagnosticată cu boala Graves la vârsta de 23 de ani. În următorii 25 de ani, ea s-a confruntat cu numeroase simptome greu de explicat, inclusiv erupții cutanate, reacții severe la anumite alimente și mirosuri, palpitații, tulburări de somn și episoade depresive.

De-a lungul timpului, medicii i-au pus mai multe diagnostice, printre care sindromul Sjögren, sindromul de activare mastocitară (MCAS), boli ale țesutului conjunctiv și disautonomie. Potrivit actriței, niciunul dintre acestea nu a reușit însă să explice pe deplin starea sa generală de sănătate.

În acest context, trei medici i-au recomandat să încerce un tratament din clasa GLP-1, după ce unele cercetări au sugerat că aceste medicamente ar putea avea efecte benefice asupra inflamației sistemice.

Potrivit mărturiei sale, reacția organismului a fost rapidă și intensă.

Bialik spune că a suferit de diaree severă și necontrolată, crampe abdominale, balonare, dureri musculare generalizate și incapacitatea de a reține chiar și cantități mici de apă. Simptomele au fost atât de puternice încât a avut nevoie de perfuzii administrate la domiciliu pentru a combate deshidratarea.

„Totul ieșea din corp cu o intensitate care mă lăsa slăbită și epuizată”, a scris actrița în eseul său.

Ea a explicat că, în primele zile, a reușit să consume doar cantități foarte mici de hrană și lichide, iar starea sa generală s-a deteriorat rapid.

După experiența sa, Bialik a aflat că greața, vărsăturile și diareea se numără printre cele mai frecvente reacții adverse asociate medicamentelor GLP-1.

Potrivit Clinicii Mayo, efectele adverse gastrointestinale sunt bine documentate și apar adesea la începutul tratamentului sau după creșterea dozelor. Specialiștii subliniază însă că severitatea reacțiilor diferă semnificativ de la un pacient la altul, iar în multe cazuri simptomele sunt ușoare sau moderate și se ameliorează în timp.

Bialik afirmă că medicii cu care a discutat nu au fost surprinși de reacția sa, explicându-i că astfel de efecte adverse pot apărea la unii pacienți.

Actrița a povestit că experiența a determinat-o să reflecteze asupra relației sale cu propriul corp și asupra presiunilor legate de greutate cu care s-a confruntat de-a lungul vieții.

Ea a explicat că problemele de imagine corporală au început încă din adolescență și au fost amplificate de standardele de frumusețe promovate la Hollywood și pe rețelele sociale. În plus, perioada de perimenopauză a contribuit la creșterea în greutate, un aspect care i-a afectat încrederea în sine.

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În ciuda stării fizice dificile prin care trecea, Bialik a recunoscut că se surprindea gândindu-se că măcar ar putea pierde din greutate, o reflecție care i-a evidențiat propriile conflicte interioare legate de imaginea corporală.

În cele din urmă, actrița a decis să întrerupă tratamentul după o singură injecție. Ea spune că simptomele au continuat să apară timp de mai multe săptămâni, motiv pentru care a consultat și un gastroenterolog.

Potrivit relatării sale, specialistul i-a explicat că, deși reacția a fost severă, aceasta nu este neobișnuită și că recuperarea completă poate dura mai multe săptămâni.

Bialik afirmă că experiența i-a oferit și o perspectivă nouă asupra dificultăților cu care se confruntă persoanele care trăiesc zilnic cu afecțiuni gastrointestinale cronice și care își limitează activitățile sociale din cauza simptomelor.