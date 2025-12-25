International

Fast-food-ul și alimentele ambalate, sub presiunea pastilelor GLP-1

Fast-food-ul și alimentele ambalate, sub presiunea pastilelor GLP-1fast food / sursa foto: dreamstime.com
Producătorii de alimente ambalate și lanțurile de fast-food din Statele Unite se pregătesc să-și modifice produsele, pe măsură ce noile pastile GLP-1, cu efect de suprimare a apetitului, devin disponibile în ianuarie 2025, arată analiști citați de Reuters.

Medicamentele sub formă de pilulă, mai accesibile și mai ușor de administrat decât injecțiile, se așteaptă să atragă tot mai mulți consumatori, ceea ce ar putea schimba preferințele alimentare și comportamentul de cumpărare.

Aprobarea pilulelor GLP-1 și impactul asupra pieței

Aprobarea pilulei Wegovy, produsă de Novo Nordisk, a avut deja efecte vizibile pe piață. Marți, acțiunile marilor companii alimentare au scăzut după anunțul referitor la noul medicament.

Rivala Eli Lilly este, de asemenea, în curs de a primi aprobarea pentru o versiune orală a medicamentului în 2025.

Luptător MMA, pariu uriaș pe Camerun. Poate câștiga peste 6 milioane de euro
Luptător MMA, pariu uriaș pe Camerun. Poate câștiga peste 6 milioane de euro
Exclusiv. Departe de țară, aproape de credință. Cum sărbătoresc Nașterea Domnului românii din parohia Auvers-sur-Oise
Exclusiv. Departe de țară, aproape de credință. Cum sărbătoresc Nașterea Domnului românii din parohia Auvers-sur-Oise

JP Frossard, analist la Rabobank, a declarat: „Vedem reduceri clare la gustări sărate, alcool, sucuri și produse de patiserie, iar accentul se mută pe proteine și fibre. Industria alimentară va trebui să se adapteze acestui public în creștere.”

Andrew Rocco, strateg la Zacks, a numit aprobarea pilulei „revoluționară”, subliniind că aceasta va necesita inovație în produse cu porții mici și aport proteic ridicat.

Tendințele de consum și datele guvernamentale

Datele guvernamentale indică faptul că aproximativ 40% dintre adulții americani sunt obezi, iar 12% folosesc deja medicamente GLP-1.

Un studiu al Universității Cornell arată că gospodăriile care folosesc astfel de tratamente reduc cheltuielile din supermarket cu 5,3% și pe fast-food cu 8%, efecte care dispar odată cu întreruperea tratamentului.

Coautoarea studiului, Sylvia Hristakeva, afirmă că „impactul ar putea deveni mult mai larg odată cu apariția pilulelor, mai ieftine și mai ușor de utilizat, favorizând folosirea pe termen lung.”

Reacția companiilor alimentare și adaptarea produselor

Producătorii au început să răspundă rapid la schimbările de pe piață. Conagra etichetează unele preparate Healthy Choice ca fiind bogate în proteine și fibre, „prietenoase cu GLP-1”, iar vânzările acestora depășesc produsele rivale.

Compania plănuiește lansarea de noi rețete în luna mai, în colaborare cu retaileri precum Walmart și Kroger.

Danone raportează creșteri de două cifre pentru iaurturile bogate în proteine, iar Nestlé a lansat gama de preparate congelate Vital Pursuit, destinată utilizatorilor GLP-1.

Wegovy

Wegovy, aprobată de FDA / sursa foto: X

Lanțurile de restaurante, precum Chipotle, Olive Garden și Noodles & Company, au introdus opțiuni cu porții mai mici și mai bogate în proteine.

Stephen Kennedy, director de marketing la Noodles & Company, a explicat că noile opțiuni sunt concepute pentru a oferi mese „care să satisfacă fără excese”.

Perspective pentru industria alimentară

Pe măsură ce adoptarea medicamentelor GLP-1 se accelerează, experții anticipează schimbări structurale în industria alimentară.

Cererea pentru porții mai mici, alimente bogate în proteine și produse adaptate noilor preferințe de consum ar putea redefini pe termen lung strategiile producătorilor și ale lanțurilor de restaurante.

Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989

