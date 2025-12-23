SUA își etalează puterea militară navală, iar Trump îi transmite un avertisment lui Maduro

Președintele american Donald Trump l-a avertizat, luni, pe dictatorul comunist din Venezuela, Nicolas Maduro, să nu întreprindă acțiuni militare împotriva Statelor Unite. După o etalare fără precedent a puterii militare, Trump le-a spus reporterilor din Florida că „dacă [Maduro] va juca dur, va fi ultima dată când va putea juca dur”, potrivit The New York Post.

Remarca amintită a venit când Donald Trump a fost întrebat de ce Maduro ar trebui să ia „în serios” campania de presiune a Washingtonului pentru a-l forța să părăsească funcția, după ce a furat ultimele două rânduri de alegeri prezidențiale din această țară și a condus un stat narcoterorist.

„Ar putea face ce vrea. Avem o Armadă masivă formată; cea mai mare pe care am avut-o vreodată și, de departe, cea mai mare pe care am avut-o vreodată în America de Sud”, a spus Trump. „Ar putea face ce vrea. Este în regulă, orice vrea să facă”.

Remarca a venit la câteva ore după ce Comandamentul Sudic al SUA a prezentat eforturile a aproximativ 2.200 de pușcași marini care se antrenează în Caraibe în această lună, într-o serie de fotografii uimitoare publicate luni, în timp ce administrația Trump intensifică presiunea asupra lui Maduro.

Membri ai Forței Expediționare 22 a Marinei, militarii au fost fotografiați trăgând cu sisteme de mortiere în exerciții cu foc real în timpul manevrelor de „recunoaștere, selecție și ocupare a poziției” recente și antrenându-se pe drone de atac cu vedere la persoana întâi în Puerto Rico, precum și efectuând operațiuni de zbor la bordul navei de asalt amfibie USS Iwo Jima în Marea Caraibelor.

Fotografiile - realizate între 20 noiembrie și 16 decembrie - spun povestea unei forțe pregătite de luptă, în timp ce SUA exercită presiune asupra regimului autoritar și narcoterorist al dictatorului comunist Maduro, a declarat luni Alex Plitsas de la Atlantic Council.

„Este menit să demonstreze capacitatea și capacitatea, iar în unele cazuri, poate fi, de asemenea, un semnal pentru adversari”, a spus el.

Totuși, fostul ofițer superior de informații american și veteran al războiului din Irak a declarat că forța de 2.200 de soldați nu este nici pe departe suficient de mare pentru a efectua o invazie terestră în Venezuela pentru a-l răsturna pe Maduro prin forță și a menține țara stabilă după aceea.

„Este mai multă presiune să încerci să-l faci să demisioneze... dar se pare că administrația încă încearcă să-l determine pe Maduro să demisioneze de bunăvoie, fără a fi nevoie să ia măsuri militare”, a spus Plitsas, menționând că ar fi nevoie de aproximativ 100.000 de soldați pentru a invada Venezuela.

Dar asta nu exclude posibilitatea unor atacuri aeriene asupra unor ținte terestre, pe care președintele Trump a evocat-o de mai multe ori ca o posibilitate, a adăugat el.

Întrebat dacă crede că campania de presiune a SUA asupra Venezuelei ar fi suficientă pentru a-l „forța pe Maduro să demisioneze”, Trump a răspuns „probabil”.

„Nu pot spune - depinde de el, ce vrea să facă”, a spus Trump. „Cred că ar fi inteligent din partea lui să facă asta. Dar, din nou, vom afla.”

Tot luni, Associated Press a relatat că guvernul rus - care a semnat un acord de securitate cu Venezuela anul acesta și a fost acuzat că a expediat echipamente militare adversarului americanilor - a început evacuarea familiilor diplomaților săi din țara sud-americană.

Raportul, care a citat oficiali europeni anonimi, a afirmat că oficialii Ministerului rus de Externe evaluează situația din Venezuela „într-un ton foarte sumbru”.

Ministerul de Externe a negat luni, într-o postare pe X, că ar fi evacuat ambasada Rusiei din Venezuela, dar nu a precizat dacă va îndepărta membrii familiilor personalului ambasadei.

Postările vin la câteva zile după ce secretarul de stat Marco Rubio a declarat vineri reporterilor că regimul lui Maduro - care nu numai că dirijează narcoterorismul, dar găzduiește și teroriști Hezbollah pe teritoriul venezuelean - reprezintă principala amenințare la adresa securității americane în emisfera occidentală.

„Status quo-ul cu regimul venezuelean este intolerabil pentru Statele Unite”, a declarat Rubio la o conferință de presă de sfârșit de an, clarificând faptul că SUA doresc înlăturarea lui Maduro din Caracas.

„Regimul ilegitim din Venezuela... invită Hezbollah și Iranul să opereze de pe teritoriul lor [și] permite, de asemenea, [grupurilor teroriste columbiene] ELN și disidenților FARC nu doar să opereze din interiorul teritoriului venezuelean, ci să controleze teritoriul venezuelean fără restricții și fără obstacole”, a adăugat el.

Acestea vin și în contextul în care Garda de Coastă a SUA urmărește un petrolier în largul coastei Venezuelei, acuzat de participarea la ceea ce Washingtonul numește transporturi ilicite de petrol „pe piața neagră” legate de regimul Maduro.

Se crede că nava navighează sub pavilion fals și face obiectul unui ordin de confiscare judiciară americană și a fost observată în apele internaționale din Marea Caraibelor. Armata o urmărește cel puțin de duminică.

Dacă va fi confiscată, ar fi al treilea petrolier preluat de active militare americane în mai puțin de două săptămâni.

Casa Albă a apărat postura agresivă ca parte a unui efort mai amplu de a bloca sursele de venit pentru Maduro, despre care administrația Trump crede că folosește vânzările de petrol pentru a finanța traficanții de droguri și alte rețele criminale.

Oficialii caracterizează petrolierele ca făcând parte dintr-o „flotă din umbră” care subminează sancțiunile și regulile energetice globale.