Trump nu exclude un război împotriva Venezuelei: Maduro ştie exact ce vreau

Președintele american Donald Trump a declarat că nu exclude un război împotriva Venezuelei, în contextul în care Statele Unite intensifică presiunea asupra Caracasului printr-un blocaj petrolier. „Nu, nu exclud această posibilitate”, a declarat acesta, într-un interviu telefonic acordat postului NBC News.

Președintele american a anunțat, la începutul săptămânii, un „blocaj total” împotriva petrolierelor sancționate care ajung sau pleacă din Venezuela. În interviu, el a spus că vor urma și alte confiscări de nave, după cea de săptămâna trecută, când a fost reținut un petrolier care transporta țiței venezuelean.

Washington a mobilizat, din această vară, un amplu dispozitiv militar în Caraibe și a lansat mai multe atacuri împotriva ambarcațiunilor traficanților de droguri suspectați din Caraibe și Pacific.

Cel puțin 104 persoane au murit în aceste atacuri de la începutul operațiunilor, fără ca guvernul american să fi prezentat dovezi că navele vizate erau implicate în trafic.

Trump îl acuză pe Nicolas Maduro că se află la conducerea unei rețele de trafic de droguri, acuzație respinsă de președintele venezuelean.

„Nicolas Maduro ştie exact ce vreau. Ştie mai bine decât oricine”, a mai spus liderul de la Casa Albă, fără să afirme dacă obiectivul său este să-l îndepărteze de la putere.

La conferința de presă de sfârșit de an, Marco Rubio a reluat declarațiile altor consilieri de rang înalt ai lui Trump, potrivit cărora SUA l-ar putea constrânge pe Maduro prin atacuri repetate asupra navelor suspectate de trafic de droguri care se îndreaptă spre Statele Unite.

„Ne rezervăm dreptul și avem dreptul să folosim fiecare element al puterii naționale pentru a apăra interesul Statelor Unite. Și nimeni nu poate contesta acest lucru. Fiecare țară din lume își rezervă aceeași opțiune. Pur și simplu avem mai multă putere decât unele dintre ele”, a spus acesta, potrivit The Guardian.