Rubio avertizează că pacea în Gaza este imposibilă fără dezarmarea Hamas

Rubio avertizează că pacea în Gaza este imposibilă fără dezarmarea HamasMarco Rubio. Sursa foto: Captură video Youtube
Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat, vineri, că „nu va exista pace” în Fâșia Gaza fără dezarmarea grupării islamiste Hamas. „Dacă Hamas se va afla vreodată în poziţia de a ameninţa sau ataca Israelul, nu va exista pace”, a afirmat acesta, într-o conferinţă de presă la Washington.

Rubio: Dezarmarea grupării Hamas este importantă

Secretarul de stat american a declarat că nu va exista pace dacă Hamas se va afla vreodată în poziția de a amenința sau de a ataca Israelul.

„Nu veţi convinge pe nimeni să investească bani în Gaza dacă ar putea crede că va izbucni un alt război în doi sau trei ani. De aceea, dezarmarea este atât de importantă”, a mai spus acesta.

Hamas

Hamas / captură video

Rubio crede că mai multe țări vor trimite trupe în Gaza

Șeful diplomației americane a declarat, totodată, că are încredere că mai multe țări vor trimite trupe pentru a participa la forța de stabilizare menită să consolideze un armistițiu fragil în Fâșia Gaza.

„Sunt foarte încrezător că ţări acceptabile pentru toate părţile sunt pregătite să se angajeze şi să facă parte din această forţă de stabilizare”, a declarat Rubio. El a adăugat că Pakistanul ar fi o completare „cheie” a planului, dar SUA le datorează câteva răspunsuri înainte de a le putea cere un angajament ferm.

Următorii păși în planul de pace

El a explicat că următorul pas în planul de pace, care a fost inițiat odată cu încetarea focului în octombrie, va fi lansarea unui Consiliu de Pace, care va fi condus de Trump. „Este un obiectiv pe care ne propunem să îl atingem foarte curând, trebuie să fie așa. Este ceea ce ne preocupă în acest moment”, a declarat Rubio, referitor la formarea Forței internaționale de stabilizare în Gaza.

El a adăugat: „Odată ce acest lucru va fi pus la punct, cred că vom putea consolida forța de stabilizare, inclusiv modul în care va fi finanțată, regulile de angajare și rolul pe care îl va avea în demilitarizare”.

