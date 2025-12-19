Donald Trump face un pas riscat: Războiul cu Venezuela este o opțiune

Donald Trump a ridicat posibilitatea unui conflict militar cu Venezuela, declarând că nu exclude intervenția armată în regiune.

Într-un interviu telefonic președintele american a avertizat că următoarele nave petroliere sancționate ar putea fi confiscate de Statele Unite, intensificând tensiunile cu guvernul lui Nicolas Maduro și amplificând miza economică și politică a relațiilor bilaterale.

Donald Trump a ordonat marți blocarea tuturor navelor petroliere sancționate care intră sau ies din Venezuela, încercând să limiteze sursele principale de venit ale administrației Maduro.

Măsura face parte dintr-o serie de acțiuni care includ creșterea prezenței militare americane în regiune și atacuri asupra mai multor nave în Oceanul Pacific și Marea Caraibelor, evenimente care au provocat decese în rândul echipajelor implicate.

Trump a declarat că orice navă care nu va fi „prudentă” va fi interceptată și adusă în porturile americane.

În acest context, Washingtonul urmărește să exercite presiuni economice și politice asupra regimului venezuelean, fără a oferi detalii complete despre eventuale obiective finale.

Blocada navelor sancționate reprezintă o măsură clară de constrângere economică, vizând exporturile de petrol, principala sursă de venit a Venezuelei.

În plus, Trump a anunțat confiscări suplimentare de petroliere, după cea recentă de lângă coasta venezueleană. Guvernul de la Caracas a respins amenințarea, calificând acțiunile drept „grotesc și agresiv”, iar Maduro a acuzat Statele Unite că urmăresc răsturnarea sa și controlul rezervelor de petrol ale OPEC, considerate cele mai mari rezerve de țiței din lume.

Observatorii internaționali au remarcat că aceste măsuri ar putea escalada tensiunile regionale, afectând nu doar relațiile diplomatice, ci și securitatea maritimă în Atlanticul de Sud și Caraibe.

Declarațiile lui Donald Trump au generat îngrijorări la nivel global, indicând o posibilă escaladare militară în America Latină.

Experții estimează că presiunea asupra Venezuelei poate afecta prețurile globale ale petrolului și poate provoca reacții diplomatice din partea altor state OPEC și a actorilor internaționali.

Totodată, menținerea tensiunilor între SUA și Caracas poate influența strategiile politice interne ale ambelor țări și poate fi un factor destabilizator pentru regiune, pe fondul unui conflict potențial care nu poate fi exclus complet de Trump.