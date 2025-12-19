International

Donald Trump face un pas riscat: Războiul cu Venezuela este o opțiune

Comentează știrea
Donald Trump face un pas riscat: Războiul cu Venezuela este o opțiuneSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Donald Trump a ridicat posibilitatea unui conflict militar cu Venezuela, declarând că nu exclude intervenția armată în regiune.

Într-un interviu telefonic președintele american a avertizat că următoarele nave petroliere sancționate ar putea fi confiscate de Statele Unite, intensificând tensiunile cu guvernul lui Nicolas Maduro și amplificând miza economică și politică a relațiilor bilaterale.

Donald Trump își intensifică presiunea asupra Venezuelei

Donald Trump a ordonat marți blocarea tuturor navelor petroliere sancționate care intră sau ies din Venezuela, încercând să limiteze sursele principale de venit ale administrației Maduro.

Măsura face parte dintr-o serie de acțiuni care includ creșterea prezenței militare americane în regiune și atacuri asupra mai multor nave în Oceanul Pacific și Marea Caraibelor, evenimente care au provocat decese în rândul echipajelor implicate.

Rodica Stănoiu, deshumată din cauza luptei pe avere. Scenariu care a dus la un scandal mediatic
Rodica Stănoiu, deshumată din cauza luptei pe avere. Scenariu care a dus la un scandal mediatic
Scumpiri la pompă, de la 1 ianuarie. Ce vor plăti șoferii pentru benzină și motorină
Scumpiri la pompă, de la 1 ianuarie. Ce vor plăti șoferii pentru benzină și motorină

Trump a declarat că orice navă care nu va fi „prudentă” va fi interceptată și adusă în porturile americane.

În acest context, Washingtonul urmărește să exercite presiuni economice și politice asupra regimului venezuelean, fără a oferi detalii complete despre eventuale obiective finale.

Reacții și măsuri concrete

Blocada navelor sancționate reprezintă o măsură clară de constrângere economică, vizând exporturile de petrol, principala sursă de venit a Venezuelei.

Maduro

Maduro / sursa foto. captură video

În plus, Trump a anunțat confiscări suplimentare de petroliere, după cea recentă de lângă coasta venezueleană. Guvernul de la Caracas a respins amenințarea, calificând acțiunile drept „grotesc și agresiv”, iar Maduro a acuzat Statele Unite că urmăresc răsturnarea sa și controlul rezervelor de petrol ale OPEC, considerate cele mai mari rezerve de țiței din lume.

Observatorii internaționali au remarcat că aceste măsuri ar putea escalada tensiunile regionale, afectând nu doar relațiile diplomatice, ci și securitatea maritimă în Atlanticul de Sud și Caraibe.

Donald Trump și implicațiile pe termen lung

Declarațiile lui Donald Trump au generat îngrijorări la nivel global, indicând o posibilă escaladare militară în America Latină.

Experții estimează că presiunea asupra Venezuelei poate afecta prețurile globale ale petrolului și poate provoca reacții diplomatice din partea altor state OPEC și a actorilor internaționali.

Totodată, menținerea tensiunilor între SUA și Caracas poate influența strategiile politice interne ale ambelor țări și poate fi un factor destabilizator pentru regiune, pe fondul unui conflict potențial care nu poate fi exclus complet de Trump.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:02 - Ucraina, atac fără precedent în Marea Mediterană. Un petrolier din flota fantomă rusă, lovit
15:50 - Rodica Stănoiu, deshumată din cauza luptei pe avere. Scenariu care a dus la un scandal mediatic
15:43 - Donald Trump face un pas riscat: Războiul cu Venezuela este o opțiune
15:32 - Scumpiri la pompă, de la 1 ianuarie. Ce vor plăti șoferii pentru benzină și motorină
15:28 - Cu ce se ocupă Gică Hagi de când nu mai e antrenor: „Regele” este foarte activ
15:21 - Macron vrea reluarea legărurii directe cu Putin: Fără dialog, Rusia rămâne un obstacol

HAI România!

Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale