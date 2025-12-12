Maduro, lovit în plin. Sancțiuni asupra nepoților și navelor care transportă petrolul Venezuelei

Administrația Statelor Unite a anunțat joi impunerea unor sancțiuni împotriva a trei nepoți ai președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a șase nave implicate în transportul petrolului venezuelean, potrivit unui raport publicat de Reuters.

Măsurile fac parte dintr-o serie de acțiuni luate de guvernul american în contextul tensiunilor persistente cu regimul de la Caracas.

Sancțiunile vor fi anunțate oficial de către secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Măsurile vizează trei nepoți ai președintelui Nicolas Maduro, precum și șase nave petroliere pe care autoritățile americane le consideră implicate în transportul petrolului venezuelean.

În comunicatul citat, se precizează că fiecare dintre cele șase petroliere era înregistrat în companii diferite, dintre care patru în Insulele Marshall și câte unul în Regatul Unit și în Insulele Virgine Britanice.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut anterior declarații legate de interceptarea unui petrolier sancționat în largul coastelor Venezuelei, atunci când a confirmat confiscarea navei respective cu o zi înainte de anunțul noilor sancțiuni.

Secretarul american al Trezoreriei afirmă:

„Nicolas Maduro și asociații săi criminali din Venezuela inundă Statele Unite cu droguri care otrăvesc poporul american.”

Aceasta este una dintre afirmațiile folosite de autoritățile americane pentru a justifica extinderea sancțiunilor împotriva persoanelor și entităților pe care Washingtonul le consideră parte a unui sistem mai larg de trafic de droguri și de evaziune a restricțiilor internaționale.

Acțiunea vine într-un moment în care relațiile între administrația americană și liderii venezueleni sunt puternic tensionate.

Președintele Donald Trump a anunțat că forțele americane au confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, într-o operațiune coordonată de Garda de Coastă și alte agenții federale ale SUA.

Operațiunea de confiscare a fost descrisă de Trump ca fiind asupra „unui petrolier mare, foarte mare, de fapt cel mai mare confiscat vreodată”, fără însă a oferi detalii complete referitoare la numele navei, proprietar sau pavilionul sub care naviga această navă.

Surse independente au precizat că interceptarea s-a făcut pe baza unor sancțiuni existente și că astfel de acțiuni fac parte dintr-un efort mai amplu al Statelor Unite de a controla fluxurile de petrol supuse restricțiilor.

Până în prezent, autoritățile venezuelene nu au emis un comunicat oficial detaliat referitor la cele mai recente sancțiuni împotriva rudelor lui Maduro și a navelor petroliere.

În trecut însă, guvernul de la Caracas a caracterizat măsurile americane drept represalii economice și politice menite să afecteze exporturile de petrol, sector esențial pentru economia venezueleană.

Pe plan internațional, sancțiunile economice impuse de Statele Unite asupra companiilor și entităților care transportă petrol venezuelean au generat un interes crescut din partea piețelor globale de energie, având potențialul de a influența fluxurile comerciale și contractele comerciale existente.