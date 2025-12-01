Trump, ultimatum pentru Maduro. Liderul SUA îi oferă liberă trecere dictatorului comunist din Venezuela dacă demisionează

Președintele Donald Trump i-a transmis un ultimatum sever dictatorului comunist din Venezuela, Nicolás Maduro, căruia i-a cerut să părăsească țara, imediat înainte de a anunța că spațiul aerian al țării ar trebui închis, potrivit unui raport citat de Fox News. Potrivit Miami Herald, avertismentul Washingtonului a fost transmis printr-o convorbire telefonică cu Caracas și a oferit evacuarea garantată pentru Maduro, soția sa, Cilia Flores, și fiul lor, dar numai dacă dictatorul accepta să demisioneze pe loc.

Negocierile au stagnat, au declarat oficialii americani, iar în câteva ore situația de la Washington a escaladat dramatic. Impasul care a urmat, a declarat o sursă, a fost legat de cererea lui Maduro de „amnistie globală pentru orice crime pe care le-ar fi comis el și grupul său, iar aceasta a fost respinsă”.

„În al doilea rând, au cerut să păstreze controlul asupra forțelor armate - similar cu ceea ce s-a întâmplat în Nicaragua în '91 cu Violeta Chamorro. În schimb, ar permite alegeri libere”, ar fi promis dictatorul venezuelean.

Ultima problemă a fost momentul, potrivit publicației, deoarece Washingtonul a cerut ca Maduro să demisioneze imediat - dar Caracas a refuzat. Trump a continuat să anunțe sâmbătă că spațiul aerian venezuelean va fi considerat „închis în întregime”.

Miami Herald a relatat, de asemenea, că regimul Maduro a încercat să programeze un alt apel la Washington, dar nu a primit niciun răspuns.

Potrivit unui expert în apărare familiarizat cu legăturile dintre militari și carteluri de trafic de droguri din Venezuela, Maduro și jucătorii cheie din regimul său s-ar putea confrunta cu cea mai serioasă amenințare de până acum.

„Cred că începerea operațiunii este iminentă”, a declarat fosta diplomată venezueleană Vanessa Neumann pentru Fox News.

„Eliberarea spațiului aerian este o indicație și un avertisment public foarte clar că ar putea veni rachete pentru a distruge infrastructura de comandă și control sau infrastructura de represalii”, a spus Neumann.

„Nu va fi ca și cum ai sparge un borcan în o mie de bucăți, aici poți ridica concentrarea puterii și este mai ușor de gestionat.”

„Țintele au fost identificate prin operațiuni secrete în ultimii ani de către oameni de la sol”, a continuat ea.

„Așadar, sunt bine cartografiate. Acesta este un scenariu de tip capturare sau ucidere, dar există o limită a numărului de oameni pe care îi poți elimina rapid”, a mai spus Vanessa Neumann.

Duminică, Trump le-a spus reporterilor de la bordul Air Force One să nu „interpreteze nimic” în legătură cu închiderea spațiului aerian al Venezuelei, atunci când a fost întrebat dacă un atac este iminent.

„Maduro nu are nici atât de multe opțiuni, iar armata sa este foarte slabă”, a avertizat Vanessa Neumann. „Nu poți ataca 30 de persoane simultan, care sunt răspândite peste tot, dar cu siguranță sus pe listă ar fi însuși Maduro.”

Forțele armate ale Venezuelei, cândva printre cele mai puternice din America Latină, au fost slăbite de ani de corupție, sancțiuni, dezertări și lipsă de întreținere. O mare parte din echipamentul Venezuelei, spune Neumann, nici măcar nu a fost întreținut niciodată.

„Materialul lor militar este extrem de vechi, deteriorat și nu a fost reparat”, a explicat Neumann. „Au deșeuri de la ruși. Materialele pe care le aveau inițial de la americani sunt vechi de zeci de ani și nu au fost reparate. Deci, nu au nici personalul, nici sprijinul străin, nici materialul”, a mai spus ea.

Înainte de închiderea spațiului aerian, SUA au desemnat oficial cartelul despre care se presupune că este legat de guvernul Venezuelei, Cartel de los Soles, drept organizație teroristă străină.

„Acest cartel a transformat principala companie petrolieră din Venezuela într-o operațiune de spălare de bani din traficul de narcotice, folosind accesul companiei la finanțare internațională, până când a fost sancționată”, a explicat Neumann, care a lucrat cu guverne la combaterea crimei organizate transnaționale legate de grup.

„Foloseau avioane militare venezuelene pentru a aduce cocaină din Columbia, a o procesa în Venezuela și apoi a o muta în America Centrală și apoi în Europa”, a adăugat ea.

„Piloții de avioane câștigau mulți bani din asta și au torturat oameni. Vizează oameni, pe oricine îi denunță, dispar”, a spus Neumann. „Acum sunt una dintre principalele rețele de trafic de droguri din Statele Unite și Europa și își folosesc pozițiile militare, inclusiv relațiile militare, pentru a dezvolta și accelera aceste mișcări”, a mai spus Vanessa Neumann.

În septembrie, Parlamentul European a votat, de asemenea, în favoarea desemnării de către UE a Cartelului de los Soles drept organizație teroristă.

„Cartelul de Los Soles este, de asemenea, un colaborator și finanțator cheie al Hezbollah, iar o parte din banii proveniți din traficul de droguri au fost folosiți pentru a finanța atacuri teroriste care au ucis cetățeni americani, chiar și în Orientul Mijlociu”, a adăugat Vanessa Neumann, CEO al Asymmetrica Group, o companie specializată în cooperare în apărare.

SUA a intensificat, de asemenea, o campanie militară și de informații care vizează rețelele de trafic de droguri legate de Venezuela, inclusiv atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de narcotice.

„Decizia aparține președintelui Trump, pentru că atunci când spune «Plecați», militarii pleacă. Și nimeni nu știe când va spune asta”, a spus Neumann. „A mobilizat atât de multe resurse acolo acum. Dar ceea ce face președintele Trump acum este de mult așteptat.”

„Momentul este chiar acum”, a adăugat ea. „Pentru că chiar și cei mai mari susținători ai lui Maduro, Rusia și Iranul, sunt amândoi în defensivă, iar China nu va merge atât de departe în a-l susține pe Maduro, deoarece are interese mai mari și mai ample în întreaga regiune.”

Ea a menționat, de asemenea, că „Maduro este, de asemenea, slăbit pentru că partenerii săi sunt slăbiți și au propriile probleme de rezolvat” și că „avem acum și o concentrare a puterii și o represiune profundă în interiorul țării care este destul de unificată, ceea ce înseamnă că este ușor să se schimbe poziția.”

Neumann a identificat alte persoane din regim care ar putea fi vizate, inclusiv vicepreședintele Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, ministrul de Interne, Justiție și Pace și Alexander Granko Arteaga, șeful agenției de contrainformații din Venezuela, DGCIM.

„Unul dintre motivele pentru care Granko este o figură importantă este acela că el este unul dintre motivele pentru care nu au capitulat și pentru care nu a existat o revoltă militară”, a explicat Neumann.

„Este din cauza brutalității contrainformațiilor pe care o aplică propriei armate, iar sute de soldați sunt torturați. Acestea fiind spuse, poporul venezuelean a spus clar că îl vrea pe Maduro afară și a luptat democratic, dar a pierdut”, a adăugat ea.

„Au votat la alegeri, au protestat pașnic, au făcut lobby pentru sancțiuni și au cerut sprijin internațional”, a încheiat Vanessa Neumann.