Declaraţia lui Trump privind închiderea spaţiului aerian venezuelean, taxată drept „ameninţare colonialistă”

Guvernul de la Caracas a catalogat afirmaţia preşedintelui american Donald Trump privind închiderea spaţiului aerian venezuelean drept o „ameninţare colonialistă” care încalcă legislaţia internaţională, transmite Reuters.

Trump a publicat pe platforma sa Truth Social un mesaj în care susţinea că spaţiul aerian de deasupra Venezuelei, dar şi cel din proximitatea ţării, ar trebui considerat complet închis. În mesaj, preşedintele american se adresa „tuturor liniilor aeriene, piloţilor, traficanţilor de droguri şi traficanţilor de persoane”.

Venezuela a reacţionat imediat, afirmând că nu acceptă ordine şi ameninţări din străinătate şi că postarea lui Trump, descrisă ca „ostilă, unilaterală şi arbitrară”, ar putea implica chiar suspendarea zborurilor pentru repatrierea imigranţilor venezueleni din Statele Unite.

Săptămâna trecută, Federal Aviation Administration (FAA) - autoritatea de reglementare a aviaţiei din SUA - a emis o avertizare pentru principalele companii aeriene, semnalând o „situaţie potenţial periculoasă” în timpul survolării Venezuelei, din cauza „unei situaţii de securitate în curs de înrăutăţire şi a unei activităţi militare crescânde în sau în jurul ţării”.

Ca reacţie, Venezuela a retras licenţele de operare pentru şase linii aeriene internaţionale importante care îşi suspendaseră zborurile după avertismentul FAA. Această decizie a generat tensiuni suplimentare între Caracas şi Washington, punând în discuţie siguranţa și libertatea de navigaţie aeriană în regiune.

Sâmbătă, mai mulţi oficiali americani contactaţi de Reuters au declarat că nu au cunoştinţă de vreo operaţiune militară a SUA pentru impunerea restricţiilor de zbor anunţate de Trump. Pentagonul nu a făcut niciun comentariu oficial la solicitarea agenţiei.

General-locotenentul american de aviaţie David Deptula, care a condus o zonă de interzicere a zborurilor în nordul Irakului între 1998 şi 1999, a apreciat că mesajul preşedintelui ridică mai multe probleme decât rezolvă. El a spus că o interdicţie similară pentru Venezuela ar necesita resurse considerabile şi o planificare complexă, în funcţie de obiectivele urmărite. „Diavolul este în detalii”, a explicat Deptula.

Washingtonul susţine că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro este implicat în traficul de droguri către SUA, acuzaţii pe care liderul socialist le neagă. Statele Unite au concentrat forţe militare în regiunea Caraibelor şi analizează diverse opţiuni de intervenţie în Venezuela, inclusiv răsturnarea lui Maduro.

În ultimele trei luni, forţele armate americane au interceptat şi lovit în largul coastelor venezuelene zeci de vase suspectate de trafic de droguri, intensificând tensiunile deja existente între cele două ţări.