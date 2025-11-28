International

Alertă în Venezuela. SUA va muta războiul antidrog de pe mare pe uscat „foarte curând”

Alertă în Venezuela. SUA va muta războiul antidrog de pe mare pe uscat „foarte curând”Soldați americani. Sursa foto: EVZ
În contextul tensiunilor crescânde dintre Washington și Caracas, administrația americană a anunţat că următoarea fază a operațiunilor împotriva traficului de droguri venezuelene va viza şi terenul, nu doar navele de pe mare.

Decizia, făcută publică de președintele american Donald J. Trump, survine după câteva luni de intervenţii maritime intense în Caraibe și Pacific, cu rezultate controversate.

Operaţiuni maritime cu bilanţ sângeros

Autoritățile americane declară că de la începutul lunii septembrie, forţele lor au vizat peste 20 de nave suspectate de trafic de droguri, în marea Caraibilor și Oceanul Pacific.

Statistica oficială indică 83 de morți ca rezultat al acestor operaţiuni. Conform declaraţiei americane, acestea ar fi reușit să reducă traficul maritim de droguri cu „aproximativ 85%”.

Ambarcațiune Venezuela

Ambarcațiune Venezuela / sursa foto: captură video

Însă aceste operaţiuni nu au rămas fără critici: Naţiunile Unite (ONU) a denunţat intervențiile drept „execuţii extrajudiciare”, punând sub semnul întrebării legalitatea și legitimitatea acţiunilor militare desfăşurate de SUA pe apele internaţionale.

Anunţul lui Trump: Pe uscat, foarte curând

Într-o alocuţiune televizată dedicată forțelor americane de Ziua Thanksgiving, Donald Trump a declarat: „Aţi remarcat, probabil, că oamenii nu vor să livreze (droguri) pe mare, iar noi vom începe să-i oprim şi pe uscat.” Potrivit președintelui american, această etapă va începe „foarte curând”.

Astfel, planul inițial — de a prinde şi elimina reţele de trafic pe mare — se extinde, urmând să includă și acțiuni terestre, ceea ce ar putea implica operațiuni clandestine sau militare în teritoriul latino‑american, în special pe continent, nu doar la frontieră maritimă.

Reacţia oficială a guvernului de la Caracas

Guvernul venezuelean a respins acuzațiile Washingtonului. Potrivit autorităților din Caracas, doar circa 5% dintre drogurile produse în Colombia — considerată de mulți drept principalul producător mondial — ar tranzita teritoriul venezuelean.

Domnul Nicolás Maduro a susţinut că e vorba de o „manevră militară” menită să îl inlature de la putere şi să permită SUA accesul la rezervele petroliere ale ţării sale, deja afectate de embargo şi sancţiuni economice.

Maduro

Maduro / sursa foto. captură video

Într‑un mesaj televizat adresat forţelor armate venezuelene, Maduro a cerut să rămână „imperturbabile” și „în alertă” în faţa celor 17 săptămâni de ceea ce el a numit „războaie psihologice” orchestrate de Washington.

Escaladare militară şi alianțe regionale

Pentru a susţine presiunile asupra Venezuelei, SUA a desfășurat la jumătatea lunii noiembrie în Marea Caraibilor USS Gerald Ford — considerat cel mai mare portavion din lume — împreună cu grupul aeronaval aferent.

În paralel, preşedintele Trump a autorizat operațiuni clandestine ale CIA în Venezuela și a lăsat deschisă opțiunea unei intervenții militare directe.

Portavion SUA

Portavion SUA / Sursa Foto - NATO, Facebook

În plus, mai multe state din regiune oferă sprijin indirect Statelor Unite: Republica Dominicană a autorizat folosirea de către americani a unor instalaţii aeroportuare de pe teritoriul său, iar Trinidad şi Tobago a găzduit recent exerciţii ale puşcaşilor marini americani, desfășurate la câteva zeci de kilometri de coastele Venezuelei.

Impact asupra relațiilor internaţionale şi reacţii

Intensificarea acțiunilor americane are deja consecinţe diplomatice și economice pentru Venezuela. În ultimele zile, astfel de tensiuni au contribuit la decizia mai multor companii aeriene — printre care Iberia, TAP Air Portugal și Turkish Airlines — de a-și suspenda licențele de zbor către Venezuela; drept răspuns, Caracas le-a retras la rândul său licenţele.

De asemenea, autoritățile americane au majorat recompensa pentru informaţii care să conducă la prinderea lui Nicolás Maduro — suma fiind ridicată la 50 de milioane de dolari.

În acelaşi timp, Venezuela a intensificat propriii paşi în lupta împotriva traficului de droguri: armata venezueleană a anunțat recent destructurarea a două tabere prezentate ca apartinând unor „narco-terorişti columbieni”, în sudul ţării, precum şi distrugerea unor laboratoare şi piste clandestine.

