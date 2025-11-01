Statele Unite trimit cel mai modern portavion în largul Venezuelei, cu 4000 de militari la bord

Statele Unite au consolidat o prezenţă militară semnificativă în Caraibe, în apropierea coastei Venezuelei, prin deplasarea portavionului USS Gerald R. Ford însoţit de nave de război şi mii de militari.

Conform analizei realizate de cotidianul The Washington Post, portavionul va ajunge în regiune săptămâna viitoare, alăturându‑se deja altor opt nave de război, unui submarin nuclear şi trupelor staţionate în zonă.

Potrivit unui comunicat al Pentagonului, scopul declarat al acestei mobilizări este de a „detecta, monitoriza şi perturba actorii ilici şi activităţile care pun în pericol siguranţa Statelor Unite şi a regiunii vestului Hemisferei”.

Forţele americane din zonă includ mai multe componente:

Portavionul USS Gerald R. Ford (cel mai nou şi mai avansat port­avion nuclear american) însoţit de trei nave de război, cu peste 4.000 de militari la bord.

Alte nave de război, inclusiv distrugătoare şi nave de sprijin, precum şi un submarin nuclear.

Forţe aeriene şi de supraveghere: au fost deplasate avioane F‑35 pe baze americane din regiune, inclusiv în Puerto Rico.

De la începutul lunii septembrie, forţele americane afirmă că au lansat lovituri asupra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, cu un bilanţ de decese de cel puţin 43 persoane.

Guvernul de la Caracas, condus de Nicolás Maduro, a calificat deplasarea forţelor americane drept o provocare directă.

Într‑o declaraţie publică, Maduro a afirmat că Statele Unite „fabrică un război” împotriva Venezuelei.

De asemenea, guvernul venezuelean a anunţat solicitarea de sprijin militar şi tehnologic din partea Rusiei, Chinei şi Iranului pentru a‑şi consolida capacităţile de apărare.

Analiştii observă că mobilizarea SUA depăşeşte cu mult nivelul obişnuit al unei operaţiuni antinarcotice, ceea ce indică posibilitatea extinderii mandatului spre operaţiuni mai ample în regiune.

De exemplu, Ryan Berg, director al programului pentru America la Center for Strategic & International Studies, afirmă că „o dată ce Ford va ajunge în Caraibe săptămâna viitoare, va începe să numere o lună sau cam aşa până să fie luată o decizie majoră privind o lovitură”.

Parlamentari americani au ridicat întrebări legate de transparenţa operaţiunii, solicitând justificări legale pentru loviturile executate.

Pe de altă parte, mobilizarea a generat îngrijorări la nivel regional, în special în ceea ce priveşte reacţia Venezuelei şi potenţiala destabilizare a zonei Caribbean‑Venezueleană.