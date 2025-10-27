SUA își intensifică prezența militară în Caraibe. USS Gravely, în Trinidad - Tobago

Un vas militar al Statelor Unite a acostat duminică în Port of Spain, Trinidad - Tobago, în contextul tensiunilor din Caraibe generate de acțiunile militare americane împotriva unor ambarcațiuni acuzate că încercau să introducă fentanyl în SUA, potrivit The Associated Press.

Un oficial militar de rang înalt din Trinidad - Tobago a declarat că mișcarea navei a fost planificată relativ recent.

Localizarea geografică a Trinidad - Tobago, situată la nord de Venezuela, este relevantă în contextul tensiunilor, în condițiile în care administrația Trump a intensificat în ultimele săptămâni retorica la adresa Venezuelei.

Vineri, șeful adjunct al personalului de la Casa Albă, Stephen Miller, a evitat să răspundă întrebărilor reporterilor privind posibilitatea desfășurării de trupe americane pe teritoriul Venezuelei.

Oficialul a spus că „nu va intra acum sau vreodată în discuții detaliate” despre opțiunile militare posibile, referindu-se totodată la Venezuela ca la un „hub central” pentru traficul de droguri, arme și persoane.

Senatori din ambele partide politice au exprimat îngrijorări cu privire la abordarea unilaterală a președintelui Trump în desfășurarea atacurilor militare asupra ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri în Caraibe.

Mai mulți parlamentari au ridicat întrebări cu privire la legalitatea campaniei militare, care săptămâna trecută a marcat al zecelea atac asupra unor vase considerate implicate în traficul de narcotice cu destinația Statele Unite.

La începutul lunii, președintele Donald Trump a folosit un limbaj dur pentru a avertiza liderul venezuelean Nicolás Maduro să nu intre în conflict cu forțele americane.

„El nu vrea să se pună cu noi,” a spus Trump în timpul unei întâlniri de prânz cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit The Associated Press.

Această serie de evenimente are loc într-un context regional tensionat, în care operațiunile navale americane sunt monitorizate atent de statele din Caraibe și de organismele internaționale.

Experții militari avertizează că prezența navelor americane în apropierea coastei Venezuelenei și în apele teritoriale ale statelor vecine poate genera reacții diplomatice și poate complica eforturile de cooperare regională în domeniul securității maritime.

Deciziile administrației americane au stârnit dezbateri la nivel internațional și în Congresul Statelor Unite, unde legislatorii cer clarificări privind autorizațiile legale pentru astfel de acțiuni militare.

În timp ce guvernul de la Port of Spain nu a oferit declarații detaliate despre impactul prezenței USS Gravely, oficiali locali au confirmat că măsurile de securitate au fost sporite pentru a monitoriza traficul maritim și pentru a evita incidentele.

Aceste evoluții sunt urmărite îndeaproape de comunitatea internațională, având în vedere atât riscurile pentru stabilitatea regiunii Caraibelor, cât și implicațiile pentru relațiile diplomatice dintre SUA și statele vecine Venezuelei.