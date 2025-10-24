SUA, mutare importantă în lupta cu traficanții de droguri. Portavion trimis în sprijinul operațiunilor

Statele Unite ale Americii (SUA) au decis să trimită un portavion în sprijinul operaţiunilor ce sunt prezentate drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină. Anunțul a fost făcut azi, de reprezentanții Pentagonului. În aceste condiții, se poate vorbi despre creştere fără precedent a mijloacelor militare americane în regiune, după cum notează Reuters.

„În sprijinul directivelor preşedintelui (n.r. - Donald Trump) de destructurare a organizaţiilor criminale transnaţionale şi de combatere a narco-terorismului în vederea protejării teritoriului naţional, ministrul războiului a ordonat portavionului Gerald R. Ford (...) să se îndrepte spre zona de comandă corespunzând Americii Centrale şi de Sud ( USSOUTHCOM)”, a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării american, Sean Parnell, pe reţeaua de socializare X.

„Prezenţa masivă a forţelor americane în zona de responsabilitate a USSOUTHCOM va consolida capacitatea SUA de a detecta, monitoriza şi combate actorii şi activităţile ilicite care compromit siguranţa şi prosperitatea teritoriului Statelor Unite şi securitatea noastră în emisfera vestică”, amai afirmat Sean Parnell în respectiva postare.

Portavionul Gerald R. Ford este unul dintre cele mai mari din lume, iar purtătorul de cuvânt citat nu a precizat cănd acesta împreună cu grupul naval care îl însoţeşte vor ajunge în zonă.

Guvernul președintelui președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, a reacționat luna trecută prin desfășurarea de trupe de-a lungul coastei Venezuelei și la granița cu Colombia, dar și prin mobilizarea cetățenilor în miliții civile.

Maduro a spus că Statele Unite construiesc un „narațiune falsă privind traficul de droguri” pentru a-l forța să părăsească funcția. El și alți oficiali ai guvernului au citat un raport al Organizației Națiunilor Unite, potrivit căruia traficanții încearcă să transporte doar 5% din cocaina produsă în Colombia prin Venezuela. În schimb, Bolivia și Columbia, care au acces la Oceanul Pacific și la Caraibe, rămân principalii producători mondiali de cocaină.