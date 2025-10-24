International

SUA, mutare importantă în lupta cu traficanții de droguri. Portavion trimis în sprijinul operațiunilor

SUA, mutare importantă în lupta cu traficanții de droguri. Portavion trimis în sprijinul operațiunilorsursa: arhivă EVZ
Statele Unite ale Americii (SUA) au decis să trimită un portavion în sprijinul operaţiunilor ce sunt prezentate drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină. Anunțul a fost făcut azi, de reprezentanții Pentagonului. În aceste condiții, se poate vorbi despre creştere fără precedent a mijloacelor militare americane în regiune, după cum notează Reuters.

SUA, mutare importantă în lupta cu traficanții de droguri. Portavion trimis în sprijinul oprețiunilor

„În sprijinul directivelor preşedintelui (n.r. - Donald Trump) de destructurare a organizaţiilor criminale transnaţionale şi de combatere a narco-terorismului în vederea protejării teritoriului naţional, ministrul războiului a ordonat portavionului Gerald R. Ford (...) să se îndrepte spre zona de comandă corespunzând Americii Centrale şi de Sud ( USSOUTHCOM)”, a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării american, Sean Parnell, pe reţeaua de socializare X.

„Prezenţa masivă a forţelor americane în zona de responsabilitate a USSOUTHCOM va consolida capacitatea SUA de a detecta, monitoriza şi combate actorii şi activităţile ilicite care compromit siguranţa şi prosperitatea teritoriului Statelor Unite şi securitatea noastră în emisfera vestică”, amai afirmat Sean Parnell în respectiva postare.

pentagon

pentagon / sursa foto: dreamstime.com

Impunătorul portavion Gerald R. Ford

Portavionul Gerald R. Ford este unul dintre cele mai mari din lume, iar purtătorul de cuvânt citat nu a precizat cănd acesta împreună cu grupul naval care îl însoţeşte vor ajunge în zonă.

Guvernul președintelui președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, a reacționat luna trecută prin desfășurarea de trupe de-a lungul coastei Venezuelei și la granița cu Colombia, dar și prin mobilizarea cetățenilor în miliții civile.

Cum a reacționat luna trecută liderul din Venezuela

Maduro a spus că Statele Unite construiesc un „narațiune falsă privind traficul de droguri” pentru a-l forța să părăsească funcția. El și alți oficiali ai guvernului au citat un raport al Organizației Națiunilor Unite, potrivit căruia traficanții încearcă să transporte doar 5% din cocaina produsă în Colombia prin Venezuela. În schimb, Bolivia și Columbia, care au acces la Oceanul Pacific și la Caraibe, rămân principalii producători mondiali de cocaină.

 

