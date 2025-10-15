International

SUA au cerut aliaților din NATO să cumpere mai multe arme americane pentru Ucraina

Comentează știrea
SUA au cerut aliaților din NATO să cumpere mai multe arme americane pentru UcrainaPete Hegseth. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a cerut miercuri aliaților din NATO să crească cheltuielile pentru achiziția de arme americane pentru Ucraina, după ce un raport a arătat o scădere accentuată a sprijinului militar oferit Kievului în lunile iulie și august. „Pacea se obţine când eşti puternic”, a spus acesta, înaintea unei întâlniri cu omologii săi din NATO, potrivit Reuters.

Pete Hegseth: „Aşteptarea noastră este ca mai multe ţări să doneze şi mai mult”

Hegseth le-a cerut aliaților să-și mărească investițiile în programul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), care a înlocuit donațiile de arme oferite de Statele Unite Ucrainei și prin care aliații trebuie acum să finanțeze livrările de armament american.

„Aşteptarea noastră astăzi este ca mai multe ţări să doneze şi mai mult, să cumpere şi mai mult pentru a ajuta Ucraina, pentru a aduce acest conflict la o încheiere paşnică”, a declarat şeful Pentagonului.

El a adăugat: „Pacea se obţine când eşti puternic. Nu când foloseşti cuvinte dure sau arăţi cu degetul, ci când ai capacităţi puternice şi reale pe care adversarii le respectă”.

Cererea de rejudecare a procesului Ceaușescu, respinsă definitiv de instanța militară
Cererea de rejudecare a procesului Ceaușescu, respinsă definitiv de instanța militară
Magistrații ÎCCJ vor ataca la Curtea Constituțională legea privind pensiile private
Magistrații ÎCCJ vor ataca la Curtea Constituțională legea privind pensiile private

Contribuțiile aliaților, sub așteptările Kievului

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că se așteaptă la noi contribuții din partea aliaților și a menționat că, prin acest mecanism, au fost deja alocate două miliarde de dolari. Totuși, suma este mai mică decât cele 3,5 miliarde de dolari pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționa să le obțină până în luna octombrie.

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Sursa foto: Facebook/Volodimir Zelenski

Suedia, Estonia și Finlanda au anunțat miercuri noi contribuții, însă Spania, Italia, Franța și Marea Britanie au fost criticate pentru lipsa de implicare.

Scădere semnificativă a ajutorului militar pentru Ucraina

Ucraina continuă să depindă în mare măsură de armamentul american, în timp ce se pregătește pentru o nouă iarnă de război cu Rusia.

Institutul Kiel pentru Economia Mondială a anunțat marți că sprijinul militar oferit Ucrainei a scăzut cu 43% în lunile iulie și august față de prima jumătate a anului.

Institutul a adăugat că cea mai mare parte a sprijinului militar provine în prezent din inițiativa PURL, la care până în august au aderat Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Țările de Jos, Norvegia și Suedia.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:53 - Zboruri anulate în lanț, după ce husele scaunelor unor avioane au fost curățate cu apă
20:47 - Ionuț Moșteanu, la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre NATO. Agenda discuțiilor
20:35 - Cererea de rejudecare a procesului Ceaușescu, respinsă definitiv de instanța militară
20:27 - „Fight for '84”, o dramă inspirată din fapte reale. Când va fi lansat filmul
20:19 - Curtea Supremă a respins apelul lui Alex Jones în procesul privind tragedia de la o școală din SUA
20:12 - Fostul canoist și antrenor Sidor Lifere a încetat din viață

HAI România!

Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei

Proiecte speciale