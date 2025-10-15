SUA au cerut aliaților din NATO să cumpere mai multe arme americane pentru Ucraina

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a cerut miercuri aliaților din NATO să crească cheltuielile pentru achiziția de arme americane pentru Ucraina, după ce un raport a arătat o scădere accentuată a sprijinului militar oferit Kievului în lunile iulie și august. „Pacea se obţine când eşti puternic”, a spus acesta, înaintea unei întâlniri cu omologii săi din NATO, potrivit Reuters.

Hegseth le-a cerut aliaților să-și mărească investițiile în programul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), care a înlocuit donațiile de arme oferite de Statele Unite Ucrainei și prin care aliații trebuie acum să finanțeze livrările de armament american.

„Aşteptarea noastră astăzi este ca mai multe ţări să doneze şi mai mult, să cumpere şi mai mult pentru a ajuta Ucraina, pentru a aduce acest conflict la o încheiere paşnică”, a declarat şeful Pentagonului.

El a adăugat: „Pacea se obţine când eşti puternic. Nu când foloseşti cuvinte dure sau arăţi cu degetul, ci când ai capacităţi puternice şi reale pe care adversarii le respectă”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că se așteaptă la noi contribuții din partea aliaților și a menționat că, prin acest mecanism, au fost deja alocate două miliarde de dolari. Totuși, suma este mai mică decât cele 3,5 miliarde de dolari pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționa să le obțină până în luna octombrie.

Suedia, Estonia și Finlanda au anunțat miercuri noi contribuții, însă Spania, Italia, Franța și Marea Britanie au fost criticate pentru lipsa de implicare.

Ucraina continuă să depindă în mare măsură de armamentul american, în timp ce se pregătește pentru o nouă iarnă de război cu Rusia.

Institutul Kiel pentru Economia Mondială a anunțat marți că sprijinul militar oferit Ucrainei a scăzut cu 43% în lunile iulie și august față de prima jumătate a anului.

Institutul a adăugat că cea mai mare parte a sprijinului militar provine în prezent din inițiativa PURL, la care până în august au aderat Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Țările de Jos, Norvegia și Suedia.