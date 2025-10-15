Col. SRI (r) Tudor Păcuraru, despre războiul din Ucraina: Rușii au pierdut 50 la sută din capacitatea de rafinare. Exclusiv

În podcastul „Contrapunct”, moderat de Dan Andronic, colonelul (r) Tudor Păcuraru a descris un tablou al războiului din Ucraina în care „linia frontului” nu mai este centrul de greutate. „Mass-media pare blocată în 1942, numărând sate și sute de metri. De fapt, bătălia se poartă în spatele frontului”, a spus Păcuraru.

Potrivit acestuia, din august, ucrainenii au intensificat loviturile asupra rafinăriilor rusești, vizând punctele critice ale producției de carburanți: unitățile catalitice pentru benzină de înaltă calitate și motorină. „Rusia depinde de aceste produse, inclusiv pentru logistică militară. Catalizatorii nu se produc în Rusia sau China, ci de companii din SUA și Franța, deci sunt sub embargo. Dacă lovești unitatea catalitică, paguba e mică ca întindere, dar devastatoare ca efect”, a afirmat el.

Tudor Păcuraru susține că, la 30 septembrie, „aprox. 40% din capacitatea totatlă de rafinare a motorinei era scoasă din funcțiune”, iar „în prezent se apropie de 50%” ca urmare a loviturilor în adâncime.

Din această strategie ar deriva, în viziunea sa, trei consecințe interne pentru Federația Rusă. Prima: presiune logistică asupra armatei, „mai ales pe componenta motorizată”. A doua: risc pe lanțul alimentar, „fiindcă motorina lipsește agriculturii pentru campaniile de toamnă și primăvară”. A treia: erodarea moralului și a disponibilității pentru mobilizare în provincii.

„Se văd rafinării arzând, aeroporturi blocate; nu mai poți spune că n-a fost. Oamenii nu mai vor să se înscrie voluntari”, a spus Păcuraru, adăugând că Moscova „a plusat masiv” la plăți pentru militari, discută „variantă cubaneză – 25.000 de militari” și a lansat „o inițiativă legislativă pentru mobilizarea rezerviștilor în timp de pace și trimiterea lor pe front”. „Asta e o bombă socială. Populația nu va suporta”, a comentat el.

Întrebat despre riscul de escaladare, Păcuraru a invocat vulnerabilități de apărare aeriană în adâncimea teritoriului rus. „Se filmează dronele, dar nu trage nimeni; mijloacele sunt concentrate la Moscova și pe front.” În acest context, a susținut că Rusia „se teme de rachetele de croazieră tip Tomahawk care lovesc la rasul solului”. Mai ales că și capacitatea de avertizare timpurie ar fi limitată: „Din circa 35 de avioane tip AWACS, Beriev A-50 fabricate în ultimii 50 de ani, mai sunt funcționale doar patru”, a spus el, punând situația pe seama lipsei pieselor și a loviturilor ucrainene.

Păcuraru apreciază că aceste constrângeri ar putea împiedica Moscova să prelungească războiul „dincolo de primele luni ale lui 2026”, însă a admis că strategia este „cu două tăișuri”, putând lovi și populația rusă prin scumpiri și penurie de combustibil.

Concluzia sa: „Frontul decisiv se mută în energie, logistică și voință politică la nivelul provinciilor. Acolo se joacă următoarea fază a războiului.”

