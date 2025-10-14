Politica Exclusiv

Ilie Bolojan face parte din „Rețeaua Soroș”. Afirmație surprinzătoare a unui reputat ziarist clujean

Comentează știrea
Ilie Bolojan face parte din „Rețeaua Soroș”. Afirmație surprinzătoare a unui reputat ziarist clujeanIlie Bolojan. Sursa foto: PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Din cuprinsul articolului

Gestul premierului Ilie Bolojan de a rămâne în poziție de drepți la intonarea Imnului Secuiesc la Congresul UDMR a fost analizat, ieri, în podcastul „Contrapunct”. Jurnalistul clujean Romeo Couți a pus momentul pe seama „amatorismului”, susținând că Bolojan „a plecat de la Oradea la București nepregătit”.

În contrapunct, col. SRI (r) Tudor Păcuraru a sugerat că dincolo de protocol ar putea exista „nu doar amatorism, ci și de o subordonare”, în timp ce eu am vorbit despre o „inadecvare” de context, amintind că participanții fuseseră informați din timp asupra desfășurătorului evenimentului de către SPP. Din acest motiv, președintele României, Nicușor Dan nu a mai participat, iar Sorin Grindeanu, președintele PSD, a părăsit sala la intonarea imnului secuiesc.

Ilie Bolojan a rămas, drepți, ca la cor, ascultând melodia amintită.

Legătura lui Bolojan cu Rețeaua Soroș

Pe lângă episodul punctual, Couți a legat profilul politic al lui Ilie Bolojan de ceea ce el numește „Rețeaua Soroș”, pe care o descrie în principal ca o rețea de business cu obiective economice:

Radu Marinescu nu l-a consultat pe Nicușor Dan în privința numirii procurorilor-șefi
Radu Marinescu nu l-a consultat pe Nicușor Dan în privința numirii procurorilor-șefi
Datoria României atinge un nivel critic. Dobânzile au ajuns la un maxim istoric
Datoria României atinge un nivel critic. Dobânzile au ajuns la un maxim istoric

„Dacă nu discutăm doar de acest eveniment, Ilie Bolojan are antecedente interesante din perioada cât a fost primar. A relaționat foarte bine cu grupuri din Budapesta; a știut să joace inteligent. Această rețea Soros a avut o componentă ideologică puternică la început, a impus jocuri democratice, apoi a degenerat; azi o văd mai degrabă economică. Ilie Bolojan este racordat acestei rețele; se vede din felul în care a condus Oradea și din conexiunile sale.”, a spus Couți

Jurnalistul clujean își argumentează poziția prin tiparul de relaționare al lui Bolojan, „cu grupuri din Budapesta și legate de Soroș”, pe care îl plasează în logica „rețelei”. O altă confirmare a primit-o atunci când s-a interesat de relația apropiată a acestuia cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Ce a a aflat l-a determinat să o pună în același registru de conexiuni transnaționale ale așa-zisei rețele de influență.

Un exemplu de influență transfrontalieră

Un exemplu de influență invocat în discuția noastră a fost numirea lui Anca Dragu, fosta ministră de Finanțe a României, la Banca Națională a Moldovei, pe care Couți o atribuie „rețelei Soros”, nu statului român: „Nu România a impus-o… ci Rețeaua Soros”.

„Nu e ceva de ascuns”, a spus Couți, precizând că rețeaua „s-a construit în timp, e bine așezată” și că, din punctul său de vedere, prioritatea ei e ocuparea de posturi-cheie pentru obiective economice, mai puțin pentru agendă ideologică. „Ilie Bolojan este racordat în aceste rețele”, a conchis el, afirmând că acest lucru „se vede” atât în modul de conducere, cât și în conexiunile cultivate.

În final, interpretările din podcastul “Contrapunct” au rămas divergente: amatorism (Romeo Couți) versus posibile alinieri mai profunde (Păcuraru). Cu un consens minim că incidentul reflectă un decalaj de calibrare politică și protocolară într-un context sensibil.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:16 - Radu Marinescu nu l-a consultat pe Nicușor Dan în privința numirii procurorilor-șefi
23:11 - Banca JPMorgan Chase, investiție de 10 miliarde de dolari pentru securitatea SUA
23:06 - Viorica Dăncilă, despre modificarea Statului PSD: Se reîntoarcere la ceea ce a fost la începutul său
23:01 - Poliția Română explică criteriile majorărilor salariale. Cum se acordă bonusurile
22:54 - Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la Campionatul Mondial. Ce șanse mai are românul cu Emiratele Arabe Unite
22:48 - Ludovic Orban a criticat lipsa de acțiune a SRI înainte de alegerile din 2024: Nu a văzut fabricile de conturi false

HAI România!

Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!

Proiecte speciale