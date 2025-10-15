NATO vrea scut de apărare aeriană bazat pe AI

Apărarea Aeriană a NATO se confruntă cu o provocare din ce în ce mai acută și complexă, pe măsură ce incursiunile aeriene, fie că sunt realizate prin roiuri de drone de fabricație ieftină și dificil de detectat, fie prin avioane de luptă rusești care testează limitele spațiului aerian, se înmulțesc.

Miercuri, miniștrii apărării din cele 32 de state membre s-au reunit la Bruxelles, iar subiectul central al discuțiilor a fost modul în care regulile naționale, cunoscute sub numele de „restricții naționale”, ar putea submina capacitatea ofițerului militar suprem al NATO de a gestiona eficient aceste amenințări aeriene.

Relevantă este o întrebare esențială: își poate permite Alianța, în contextul unei agresiuni crescânde la flancul estic, să mențină o structură decizională fragmentată care încetinește reacția?

Incidentele recente, de la violarea spațiului aerian de către vehicule aeriene fără pilot (UAV) în Belgia, Germania, Danemarca și Norvegia, la dronele rusești urmărite deasupra României și doborâte deasupra Poloniei, și până la incursiunea de 12 minute a trei aeronave rusești MiG-31 în spațiul aerian estonian, au confirmat necesitatea unei acțiuni imediate și concertate pentru a consolida apărarea aeriană colectivă.

Creșterea alarmantă a incidentelor aeriene recente a arătat că nu este vorba doar de o simplă intruziune ocazională, ci de un tipar deliberat de testare a vigilenței și a coeziunii NATO.

Utilizarea dronelor ieftine, care pot fi lansate în număr mare – fenomenul numit "roirea" (swarming) – reprezintă o schimbare fundamentală a naturii conflictului și a provocărilor la adresa apărării aeriene tradiționale.

Sistemele clasice de apărare aeriană, concepute pentru a detecta și intercepta aeronave mari, pilotate, la altitudini înalte, se dovedesc ineficiente sau extrem de costisitoare atunci când trebuie să neutralizeze zeci de ținte mici, care zboară la joasă altitudine și la viteze reduse.

Această vulnerabilitate este sporită de faptul că aceste UAV-uri pot fi folosite nu doar pentru spionaj, ci și ca vectori de atac improvizat sau ca simplă diversiune pentru a suprasolicita și epuiza resursele de răspuns.

Programul nou lansat de NATO, numit „Eastern Sentry” (Santinela Estică), reprezintă un răspuns direct la această evoluție, implicând relocarea de avioane de luptă și sisteme de apărare aeriană către statele din prima linie.

Succesul acestui program depinde însă nu doar de transferul de echipamente, ci și de fluiditatea cu care pot fi folosite aceste resurse.

Amenințarea a scos la iveală o problemă structurală mai profundă: dacă Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), Generalul american Alexus Grynkewich, are autoritatea neechivocă de a acționa rapid.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a subliniat fără echivoc obstacolele birocratice și politice:

„Nu este un secret că, cu cât există mai multe 'restricții naționale' – în special asupra activelor noastre de avioane de luptă – cu atât este mai dificil pentru SACEUR să răspundă imediat. Acestea sunt conversații pe care le vom continua în cadrul alianței pentru a ne asigura că ... acolo unde pot fi reduse, ele sunt reduse.”

Declarația sa reflectă o presiune politică intensă pentru a simplifica procedurile și a oferi o mână liberă structurii de comandă în situații de criză.

Conceptul de „caveaturi naționale” este vechi și își are rădăcinile în suveranitatea statelor membre. Acestea sunt restricții impuse de fiecare națiune asupra modului în care forțele și echipamentele sale pot fi folosite în misiunile NATO.

Istoric, ele au limitat dislocarea trupelor în anumite locații sau au restrâns utilizarea activelor pentru scopuri specifice.

În contextul apărării aeriene, problema se traduce prin lipsa de „claritate” cu privire la aceste limite, afectând capacitatea SACEUR de a „disloca forțe și capacități.”

Un diplomat de rang înalt din cadrul Alianței a descris misiunile aeriene ale NATO drept un „mozaic” în ciuda faptului că SACEUR este mulțumit de regulile generale de acțiune – așa-numitele reguli de angajament.

În esență, deși misiunea generală este definită, execuția este îngreunată de numeroasele „dar-uri” și „dacă-uri” impuse de statele membre.

Același diplomat a pledat pentru o flexibilitate sporită, afirmând că, pe măsură ce NATO caută să își consolideze sistemele integrate de apărare aeriană, „SACEUR are nevoie de flexibilitate, are nevoie de o marjă de manevră și trebuie să scape pe cât posibil de caveaturile naționale.”

Deși public, NATO insistă că deține deja toată autoritatea necesară, realitatea operațională pare a fi mai nuanțată. Șeful Alianței, Mark Rutte, a declarat luni:

„Vă pot asigura ... când aceste avioane [rusești] ar reprezenta o amenințare, putem face tot ce este necesar. Atâta timp cât nu reprezintă o amenințare, le vom ghida ușor în afara spațiului nostru aerian.”

Această declarație, deși menită să liniștească, sugerează o abordare graduală. Cu toate acestea, în criza unei incursiuni rapide și masive, o reacție „ghidată ușor” poate fi insuficientă.

Viteza cu care se desfășoară acțiunile într-un mediu aerian modern impune ca decizia de a acționa să fie luată în câteva minute, nu în ore, ceea ce necesită o preautorizare largă pentru SACEUR.

Conștient de aceste provocări, Generalul Grynkewich a început să examineze cu atenție regulile de flexibilitate a misiunilor și caveaturile naționale în cadrul programului Eastern Sentry.

Conform a doi diplomați și un oficial NATO, el ar urma să prezinte propuneri aliaților anul viitor, vizând o îmbunătățire incrementală a capacității de răspuns a NATO.

Obiectivul final este de a face ca apărarea aeriană a flancului estic să fie nu doar mai robustă, ci și mai agilă.

Inspirația pentru această abordare provine dintr-un program similar. În ianuarie, Alianța a lansat „Baltic Sentry” pentru a patrula în zona maritimă, în urma incidentelor suspecte de tăiere a cablurilor submarine de mare adâncime.

Rezultatul a fost o scădere notabilă a noilor episoade.

Statele Unite, prin intermediul unui oficial american din domeniul apărării, au indicat că Washingtonul va sprijini probabil inițiativa prin colectarea de informații și coordonare, elemente esențiale care sporesc eficiența programelor de apărare aeriană integrate.

Consolidarea apărării aeriene de-a lungul flancului estic al Alianței și în zona baltică necesită nu doar ajustări procedurale și politice, ci și investiții masive în tehnologie de ultimă oră.

Europa Centrală este folosită în prezent ca „un caz de testare” pentru implementarea unor astfel de tehnologii.

Integrarea AI devine imperativă pentru că volumul și viteza datelor generate de o rețea modernă de senzori depășesc capacitatea de procesare umană.

Un sistem bazat pe AI poate filtra, corela și interpreta informații din diverse surse – radar, infraroșu, sisteme de război electronic – mult mai rapid decât o pot face operatorii umani, permițând luarea deciziilor în timp real, esențiale pentru interceptarea roiturilor de drone.

Această inițiativă se aliniază cu propunerile Uniunii Europene. Luna trecută, Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis construirea unui „zid de drone” care să protejeze statele din prima linie de Rusia.

Deși planul a generat o „recepție mixtă” în cadrul UE, diplomații NATO susțin ideea ca Bruxelles-ul să ajute la finanțarea apărării legate de drone.

Totuși, ei au subliniat o condiție esențială: aliații și SACEUR trebuie să păstreze controlul deplin asupra echipamentului și modului în care acesta este utilizat, o reiterare a preocupării centrale legate de autoritate și suveranitate.

Miniștrii apărării vor discuta și despre inițiativele comune dintre UE și NATO. Blocul european conduce mai multe inițiative de apărare, inclusiv programul său de împrumuturi pentru arme în valoare de 150 de miliarde de euro (SAFE loans-for-weapons), și urmează să dezvăluie o strategie amplă de apărare pentru anul 2030.

Această sinergie devine tot mai importantă, având în vedere că amenințările la adresa apărării aeriene nu cunosc granițe politice.

Pe lângă discuțiile despre eficiența operațională, ambasadorul Whitaker a menționat că Washingtonul se așteaptă ca aliații NATO să anunțe „angajamente mari” de cheltuieli pentru achiziționarea de arme ucrainene din SUA în cadrul reuniunii de miercuri.

Deși se referă la Ucraina, aceste cheltuieli reflectă o tendință generală de creștere a bugetelor de apărare în Alianță, un factor necesar pentru a finanța și modernizarea complexă a apărării aeriene proprii.

Situația curentă plasează apărarea aeriană a NATO la o răscruce. Pe de o parte, există o recunoaștere clară a amenințării în evoluție și a necesității de a moderniza sistemele și de a implementa soluții bazate pe inteligență artificială.

Programe precum Eastern Sentry și viziunea unui „drone wall” european indică o direcție tehnologică corectă.

Pe de altă parte, persistența caveaturilor naționale și a regulilor procedurale complexe amenință să transforme aceste investiții în simple declarații de intenție, dacă nu pot fi folosite cu rapiditate și flexibilitate maximă în situații de criză.

Soluția optimă presupune o balanță delicată: menținerea suveranității naționale, în timp ce se acordă SACEUR autoritatea necesară pentru a proteja spațiul aerian al tuturor aliaților.

Discuțiile de la Bruxelles nu sunt doar despre echipamente sau drone, ci despre un test fundamental de coeziune și încredere în cadrul Alianței. Dacă NATO dorește să asigure o apărare aeriană veritabil integrată și eficientă, trebuie să depășească „mozaicul” actual și să permită structurii de comandă să acționeze rapid și decisiv.

Generalul Grynkewich, cu propunerile sale așteptate anul viitor, poartă pe umeri sarcina de a schimba această paradigmă, transformând o rețea de „patchwork” într-un scut coerent și de neclintit, capabil să răspundă la amenințările din secolul XXI.