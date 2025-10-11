NATO desfășoară un amplu exercițiu nuclear în Europa. Vor participa 2.000 de militari

NATO va începe din data de 13 octombrie exercițiul anual de descurajare nucleară „Steadfast Noon”, care se va desfășura pe parcursul a două săptămâni. „Acest exerciţiu constituie o demonstraţie importantă a disuasiunii nucleare a Alianţei şi transmite un mesaj clar oricărui adversar: NATO poate şi vrea să-şi protejeze şi apere toţi aliaţii”, a transmis Alianţa pe reţelele de socializare.

La manevre participă aproximativ 2.000 de militari și 71 de aeronave – de vânătoare, de realimentare în aer și de supraveghere radar – provenite din 14 state membre NATO.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat vineri că exercițiul anual de descurajare nucleară al Alianței – „Steadfast Noon” – va începe luni și se va derula pe durata a două săptămâni. Antrenamentele vor avea loc în mai multe baze militare din Olanda, Belgia, Regatul Unit și Danemarca, precum și în spațiul aerian deasupra Mării Nordului. La operațiune vor participa aproximativ 2.000 de militari și 71 de aeronave, inclusiv avioane de vânătoare, de realimentare în zbor și aparate radar.

Franța nu va lua parte la exercițiul „Steadfast Noon”, întrucât strategia sa de descurajare nucleară este separată de cea a Alianței Nord-Atlantice. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat însă că exercițiul este unul de rutină:

„Este important să precizăm că acest exerciţiu are loc în fiecare an. Este vorba despre un antrenament anual şi regulat”, a declarat el de la baza aeriană Volkel din Olanda, gazda ediției din acest an.

Rutte a explicat că astfel de antrenamente sunt esențiale pentru menținerea capacității de apărare a Alianței: „Trebuie să o facem pentru că el ne permite să garantăm că disuasiunea noastră nucleară rămâne cât mai credibilă, sigură şi eficientă. El transmite de asemenea un semnal clar oricărui adversar potenţial: suntem capabili să ne protejăm şi să ne apărăm aliaţii de orice aminţare”, a precizat oficialul NATO.

Scopul exercițiului este de a pregăti aliații pentru misiuni nucleare, mai exact acele state care dispun de avioane capabile să transporte bomba americană de tip B61. În prezent, doar Statele Unite, Marea Britanie și Franța dețin arme nucleare proprii în cadrul NATO.

Totuși, SUA au pus armament nuclear la dispoziția Alianței încă din iulie 1953, iar primele focoase au fost amplasate în Europa în septembrie 1954, ca parte a strategiei de descurajare nucleară. Estimările actuale indică existența a aproximativ 100 de bombe termonucleare depozitate în Germania, Olanda, Belgia, Italia și Turcia.

Deși controlul asupra acestor arme aparține exclusiv Statelor Unite, țările gazdă contribuie cu avioane cu dublă capacitate (DCA) – capabile să transporte armament nuclear – și cu personal instruit în acest sens. Printre aeronavele utilizate se numără F-35A, produs de Lockheed Martin, desemnat drept principalul avion compatibil, dar și modelele Tornado PA-200 și F-16 Fighting Falcon, aflate însă aproape de retragerea din uz.

Exercițiul „Steadfast Noon”, care se va desfășura pe o perioadă de două săptămâni, nu implică utilizarea reală a armelor nucleare, ci doar simularea unor scenarii în care acestea ar putea fi folosite.

Potrivit lui Jim Stokes, responsabilul NATO pentru politica nucleară, „el nu este îndreptat împotriva niciunei țări și nu are nicio legătură cu niciun eveniment real”.

Pe lângă baza aeriană Volkel din Olanda, antrenamentele vor avea loc și în Belgia, Regatul Unit, Danemarca și în spațiul aerian deasupra Mării Nordului.

„Alianţa desfăşoară cu regularitate exerciţii pentru a garanta credibilitatea, eficacitatea, siguranţa şi securitatea misiunii de disuasiune nucleară”, a transmis NATO, precizând că „de peste zece ani, Steadfast Noon este o activitate de antrenament care continuă o lungă tradiție de exerciții nucleare ale Alianței Nord-Atlantice”.