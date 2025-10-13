Franța, într-o gravă criză. „A Cincea Republică nu mai există”

Criza Regimului din Franța nu mai este o simplă speculație jurnalistică sau o criză politică obișnuită, ci o realitate structurală care amenință însăși temeliile celei de-a Cincea Republici, sistemul croit de Charles de Gaulle în 1958, potrivit The Gardian.

Emmanuel Macron, președintele care a promis să guverneze ca un „Jupiter”, se află acum în centrul unei drame de proporții pe care mulți o consideră de propria sa creație, punând în pericol unul dintre cele mai puternice sisteme prezidențiale din Occident.

Evenimentul care a cristalizat această criză a fost re-numirea șocantă a lui Sébastien Lecornu ca prim-ministru, la doar patru zile după ce acesta demisionase, primul său guvern prăbușindu-se într-un timp record de 27 de zile.

Decizia președintelui Macron de a-l re-numi pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru, un politician în vârstă de 39 de ani autodenumit „călugăr-soldat”, a șocat Parisul și a oferit un nou episod suprarealist în ceea ce a devenit o veritabilă farsă politică.

Gestul, venit la scurt timp după demisia primului guvern Lecornu, a fost interpretat de opoziție ca o „glumă proastă” (Dreapta) sau ca un act disperat de întârziere (Stânga).

Noul prim-ministru se confruntă cu o misiune herculeană: să alcătuiască un buget de austeritate și să formeze un cabinet acceptabil pentru un Parlament care, în mare parte, dorește înlăturarea sa.

Dacă primul său guvern a rezistat 27 de zile, analiștii se întreabă dacă a doua încercare va rezista măcar o săptămână, în contextul unei opoziții hotărâte să-l doboare de îndată ce va încerca să impună reformele contestate.

Chiar și Lecornu însuși a manifestat îndoieli, mărturisind pentru La Tribune Dimanche că era pregătit să demisioneze din nou dacă nu reușea să convingă la sprijin partidele care se detestă reciproc și care privesc cu ochi din ce în ce mai critici pe președintele pe care îl descriu ca fiind crepuscular.

Această stare de lucruri, în care executivul pare să se auto-saboteze, a generat un sentiment de neînțelegere profundă în rândul cetățenilor. Thierry Beaudet, președintele Consiliului Economic, Social și de Mediu, a exprimat public ceea ce gândeau milioane de francezi:

„Această situație este total de neînțeles. Din punctul de vedere al concetățenilor noștri, ea întărește ideea că clasa politică trăiește într-o lume a ei.”

Fraza, „o lume a ei”, a devenit rapid un rezumat al stării de spirit a unei națiuni obosite, care se confruntă cu tăieri bugetare, datorii în creștere și o paralizie politică vizibilă, în timp ce elita pariziană pare să se zbată într-un cerc vicios.

Această deconectare profundă dintre guvernanți și guvernați este un simptom clasic și periculos al unei Crize a Regimului.

Dincolo de spectacolul demisiilor și re-numirilor, se ascunde o defecțiune structurală mult mai profundă. Alain Duhamel, care a documentat fiecare președinte de la de Gaulle încoace, a avertizat că Franța a depășit stadiul unei simple crize politice.

„Franța este prinsă între două sisteme,” a explicat Duhamel. „Avem un președinte care se comportă ca un monarh, dar care depinde de un parlament pe care nu îl controlează. Cele două jumătăți ale mașinii trag în direcții opuse.”

Această contradicție definește esența actualei Crize a Regimului.

Sistemul prezidențial puternic al celei de-a Cincea Republici s-a bazat timp de decenii pe conceptul de fait majoritaire – majoritatea parlamentară automată care urma în mod tradițional unui președinte nou ales. Această eră s-a încheiat în 2022, când Emmanuel Macron și-a pierdut majoritatea absolută în Adunarea Națională.

Franța a intrat astfel, după cum notează istoricul Nicolas Roussellier, într-o „eră a tri-polarizării”. Trei blocuri ireconciliabile – Stânga socialistă și ecologistă, Centrul liberal pro-european și Extrema Dreaptă suveranistă – domină acum legislativul.

Niciunul nu poate comanda o majoritate funcțională, iar încercările de a crea coaliții stabile au eșuat lamentabil.

Duhamel a insistat că rezultatul direct al acestei fragmentări este mutația crizei:

„Franța a trecut acum dincolo de o criză politică. Cred că este o criză a regimului.”

Această teamă este șoptită chiar și de centriștii loiali: Republica a V-a, născută din criza Războiului Algerian și menită să pună capăt instabilității cronice (cele 22 de guverne în 12 ani dinainte de 1958), nu mai este potrivită pentru o națiune atât de profund fragmentată și polarizată.

În comparație cu Charles de Gaulle, un erou de război și un politician abil care putea uni națiunea împotriva amenințărilor, Alain Duhamel îl descrie pe Emmanuel Macron ca fiind un „virgin” în politica internă, lipsit de antrenament în tranzacțiile de partid.

Mai mult, stilul său „jupiterian” – centralizator, distant și disprețuitor față de negocierile parlamentare – nu a făcut decât să adâncească criza regimului.

„Virginitatea este un lucru rău pentru un președinte,” a comentat Duhamel.

Această abordare, combinată cu manevrele politice repetate ale lui Macron – dizolvări, remanieri și trucuri procedurale – a început să erodeze nu doar autoritatea guvernului, ci și aura sacră a președinției însăși, o instituție considerată fundamentală pentru echilibrul Republicii a V-a.

Henri Guaino, gânditor gaullist și fost consilier al lui Nicolas Sarkozy, a avertizat că „desacralizarea încăpățânată și iresponsabilă a funcției prezidențiale creează un vid.”

Acest vid, a avertizat Guaino, ar putea declanșa o căutare riscantă a unui „om providențial” – un spectru vechi în istoria Franței (Napoleon, Pétain, de Gaulle) – o figură puternică care apare atunci când democrația parlamentară eșuează.

„Franța a fost norocoasă cu salvatorii ei, cu excepția lui Pétain în 1940. Germania și Rusia au fost mai puțin norocoase. Cine știe cu cine ne vom alege dacă se ajunge la asta,” a avertizat Guaino în Le Figaro.

Criticii, precum Jean-Philippe Tanguy de la National Rally, sunt deja pregătiți să profite, batjocorindu-l pe președintele care s-a autointitulat cândva Jupiter că a devenit acum „Nero – împăratul care se plimba în timp ce Roma ardea”.

Această criză a regimului este, așadar, și o criză de leadership și autoritate.

Paralizia politică nu poate fi ignorată, deoarece consecințele ei economice sunt iminente și grave. Datoria Franței ca pondere în Produsul Intern Brut (PIB) a continuat să urce sub președinția Macron, iar Bruxelles-ul cere imperativ tăieri.

Sébastien Lecornu trebuie să prezinte rapid un buget de austeritate. Nereușita de a trece acest buget prin Parlament ar risca ca Franța să piardă încrederea din ce în ce mai mică a partenerilor europeni și a creditorilor internaționali, aruncând și mai multă benzină pe focul Crizei Regimului.

La rândul său, Lecornu a numit un nou cabinet, re-numindu-l pe aliatul apropiat al lui Macron, Roland Lescure, ca ministru de finanțe, un semnal că se menține linia centristă a președintelui, ignorând apelurile opoziției de a renunța la reformele pensiilor, pe care Macron le consideră pilonul moștenirii sale. Această rigiditate sporește probabilitatea unui vot de neîncredere.

Louis Hausalter de la Le Figaro a mers mai departe, declarând că re-numirea prim-ministrului nu este un act de reînnoire, ci un „efort disperat de a amâna inevitabilul” – fie alegeri anticipate, fie plecarea timpurie a lui Macron.

Misiunea lui Lecornu, de a „restaura condițiile de guvernare”, este nobilă, dar aproape imposibilă, având în vedere aritmetica parlamentară sfâșiată de tri-polarizare.

Dacă Emmanuel Macron alege să dizolve Parlamentul pentru a ieși din impas – o acțiune care ar fi firească în fața unei Crize a Regimului de această anvergură – consecințele ar putea fi catastrofale pentru status quo. Duhamel a avertizat că, într-un astfel de scenariu, „câștigătorul alegerilor va fi, în orice caz… National Rally (RN)”.

Sondajele sugerează că partidul de extremă-dreapta al lui Marine Le Pen ar putea obține aproape o majoritate.

„Și atunci vom intra în haos, deoarece National Rally nu dorește doar o schimbare de guvern, ci dorește o schimbare în societate,” a adăugat Duhamel.

O victorie RN ar reprezenta nu doar o coabitare incomodă, ci o „perturbare completă a regimului și probabil și a societății”.

Jean-Philippe Tanguy, o figură proeminentă din RN, îl pictează pe Macron ca pe ultimul împărat al unui regim sortit pieirii, pregătind terenul pentru o preluare de putere care ar putea redefini fundamental orientarea europeană și socială a Franței.

În 1969, de Gaulle, confruntat cu respingerea reformei constituționale printr-un referendum, a ales să demisioneze în aceeași seară. Macron a promis să-și ducă mandatul până la capăt în 2027, dar structurile pe care se bazează eșuează sub el.

Există, totuși, voci care temperează profețiile apocalipsistice. Julian Jackson, autorul cărții A Certain Idea of France, The Life of Charles de Gaulle, nu crede că Republica a V-a este pe moarte, subliniind că este mult mai „flexibilă” decât sugerează criticii.

Constituția a rezistat în trecut „coabitărilor” – perioade în care un președinte și un guvern rival, din forțe politice opuse, au guvernat împreună.

„Constituțiile nu sunt perfecte. Și găsesc că această constituție, care este instabilă și ciudată, funcționează și poate funcționa în continuare,” a spus Jackson la C Politique pe France 5.

Însă și Jackson a emis un avertisment critic: Macron „riscă să transforme ceea ce este o criză politică într-o criză a regimului” dacă continuă să încerce să mențină toate pârghiile puterii fără a avea o majoritate parlamentară.

Eșecul „macronismului” – promisiunea de reînnoire centristă și modernitate tehnocratică – constă tocmai în faptul că, încercând să rupă duopolul tradițional Stânga-Dreapta, a distrus fundațiile pe care se baza guvernarea. Colapsul fait majoritaire este, așa cum afirmă Baranger, „prețul propriei revoluții a lui Macron”.

Pentru Henri Guaino, eșecul este o culminare tragică a decadenței politice care se întinde pe decenii.

El a insistat că instituția lui de Gaulle a fost „cea mai desăvârșită încercare din două secole de a sintetiza supra-eul monarhic al poporului francez, aspirațiile sale republicane, democrația parlamentară și democrația directă.”

Acum, prin forțarea acestor instituții de a impune politici pe care „majoritatea cetățenilor nu le doresc, ajungem să le facem urâte de către cetățeni, care le consideră responsabile pentru toate nenorocirile care se abat asupra societății.”

Guaino nu vede niciun om de stat la orizont, ci doar politicieni mediocri.

„Dar dă-le toată puterea și dezastrul este sigur,” a avertizat el, subliniind că singura cale de ieșire dintr-o criză a regimului este restaurarea înțelepciunii și respectului pentru instituții.

Franța se află la o răscruce istorică. Combinația dintre o președinție fără autoritate efectivă, un legislativ fără coerență și partide politice fără disciplină internă a creat un cocktail aproape letal pentru orice regim.

Re-numirea lui Sébastien Lecornu și dezvelirea iminentă a bugetului reprezintă o confruntare finală: fie Lecornu reușește să treacă bugetul prin Parlament – un scenariu extrem de improbabil – fie guvernul cade, iar odată cu el, mulți cred că s-ar putea prăbuși și însuși regimul.

Republica a V-a s-a născut dintr-o criză și o mișcare de forță. Ironia istoriei ar putea face ca ea să moară acum din simplă epuizare și din lipsa de încredere a națiunii în capacitatea sa de a se guverna.

Dacă Emmanuel Macron este, așa cum spun criticii, mai mult Nero decât Jupiter, focul pe care îl înfruntă nu este doar politic; este arderea constituțională lentă a unei republici care își pierde credința în sine, a cărei criză a regimului este deja un fapt împlinit.