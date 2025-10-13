Lecornu anunță noii miniștri. Cine rămâne și cine va fi înlocuit

Guvernul francez a fost reconstruit duminică seara de premierul Sébastien Lecornu, la doar două zile după ce a fost reînvestit.

Noul Cabinet combină funcționari publici și politicieni, inclusiv membri ai tentativei eșuate de formare a guvernului săptămâna trecută, după ce nemulțumirea publicului a determinat demisia lui Lecornu la doar 14 ore de la anunțul inițial.

Premierul a subliniat că „Singurul lucru care contează este interesul țării”, pregătind astfel un guvern orientat către priorități economice și legislative clare.

Printre cei care rămân în funcții se numără miniștrii Justiției, Bugetului și Afacerilor Externe, Gérald Darmanin, Amélie de Montchalin și Jean-Noël Barrot, membri centraliști care ocupă aceste posturi încă de la începutul anului.

„Un guvern bazat pe misiune a fost numit pentru a pregăti bugetul Franței înainte de sfârșitul anului”, a declarat Lecornu pe platforma X, adăugând că membrii guvernului „și-au pus deoparte interesele personale și partizane pentru binele țării”.

Roland Lescure, aliat al președintelui Emmanuel Macron, care fusese numit inițial ministru al Economiei și Finanțelor în guvernul eșuat, va continua să ocupe această funcție.

Sarcina sa principală este adoptarea bugetului pentru anul viitor și reducerea deficitului public masiv, care provoacă îngrijorare în piețele financiare și instituțiile internaționale.

Lecornu urmează să prezinte luni planurile bugetare și prioritățile politice în fața parlamentului francez.

Noul guvern include câteva schimbări notabile în conducerea ministerelor strategice. Catherine Vautrin, conservatoare care a servit anterior ca ministru al Sănătății și Muncii, a fost numită ministru al Forțelor Armate.

Annie Genevard și Rachida Dati, care vor rămâne miniștri ai Agriculturii și respectiv Culturii, nu mai pot revendica apartenența la partidul Les Républicains, conform unui comunicat al formațiunii.

Un gouvernement de mission est nommé pour donner un budget à la France avant la fin de l’année. Je remercie les femmes et les hommes qui s'engagent dans ce gouvernement en toute liberté au-delà des intérêts personnels et partisans. Une seule chose compte : l’intérêt du pays. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 12, 2025

Laurent Nuñez, șeful poliției din Paris, a preluat portofoliul Ministerului de Interne, anterior ocupat de Bruno Retailleau, iar Jean-Pierre Farandou, fost director al SNCF, a devenit ministru al Muncii.

În total, guvernul combină reprezentanți din diverse orientări politice, punând accent pe pragmatism și continuitate administrativă.

Stabilitatea guvernului Lecornu rămâne incertă, având în vedere opoziția deja anunțată a partidului de extremă dreapta Rassemblement National și a formațiunii de extremă stângă La France Insoumise, care controlează împreună peste o treime din locurile Adunării Naționale.

Partidul Socialist a precizat că sprijinul său va depinde de măsurile concrete propuse, în special referitoare la posibilitatea suspendării reformei controversate a pensiilor.

Experții avertizează că succesul guvernului va depinde de capacitatea sa de a negocia cu parlamentarii opozanți și de a implementa măsurile economice promise.

„Acest guvern trebuie să demonstreze eficiență și coerență pentru a restabili încrederea piețelor și a cetățenilor”, a declarat un analist politic citat de AFP.

Lecornu pare să mizeze pe un guvern de tip tehnocrat și politic pentru a depăși criza recentă și a consolida agenda președintelui Macron pe termen scurt.