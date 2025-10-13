International

Guvernul Lecornu 2. Șeful poliției din Paris, numit la Interne. Alte schimbări în cabinetul francez

Guvernul Lecornu 2. Șeful poliției din Paris, numit la Interne. Alte schimbări în cabinetul francezSebastien Lecornu. Sursă foto: Facebook
Preşedinţia franceză a anunţat duminică seara noua componenţă a cabinetului condus de prim-ministrul Sébastien Lecornu, în care Roland Lescure, un aliat apropiat al preşedintelui Emmanuel Macron, a fost păstrat în funcţia de ministru de finanţe. Guvernul francez se află sub o presiune intensă pentru a trece bugetul pentru 2026 printr-un parlament profund divizat, potrivit Reuters.

Cea mai notabilă schimbare este numirea lui Laurent Nuñez, șeful poliției din Paris, în funcția de ministru de interne, în locul lui Bruno Retailleau, liderul partidului conservator Republicanii (LR), care are propriile ambiții prezidențiale.

Lecornu, presat să prezinte rapid un buget

Lecornu s-a întâlnit duminică seara cu preşedintele Emmanuel Macron pentru a definitiva lista cabinetului, la două zile după reconfirmarea sa în funcția de prim-ministru, în mijlocul celei mai grave crize politice din Franța din ultimele decenii.

Sebastien Lecornu și Emmanuel Macron

Sursa foto: Facebook/Sébastien Lecornu

Premierul este presat să prezinte rapid un buget care să respecte termenele constituționale, biroul președintelui precizând că propunerea trebuie finalizată până miercuri. Existența unui guvern funcțional este o condiție formală pentru transmiterea bugetului către Parlament.

Lecornu a demisionat săptămâna trecută, după doar 27 de zile în funcţie, în urma disputelor provocate de opțiunile sale pentru membrii cabinetului, care au stârnit furia partenerilor din coaliția de centru-dreapta.

Catherine Vautrin, ministru al Apărării

Lecornu a numit-o pe Catherine Vautrin, o veterană a centrului-dreapta, pentru a-l înlocui la Ministerul Apărării. Ea a fost anterior ministru al muncii în guvernul fostului prim-ministru François Bayrou și a ocupat funcții similare în executivul condus de fostul președinte Jacques Chirac.

Șeful poliției din Paris, Laurent Nuñez, este noul ministru de Interne. El este absolvent al prestigioasei École nationale d'administration (ENA) și a deținut funcții-cheie în aparatul de securitate francez, inclusiv cea de șef al agenției de informații interne DGSI. Anul trecut, el a coordonat măsurile de securitate în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris.

Noul cabinet are 34 de membri, iar prima ședință de guvern este programată pentru marți.

Executivul Lecornu 2 a fost prezentat chiar înainte ca Emmanuel Macron să plece spre Egipt, unde luni după-amiază va participa la Summitul pentru pacea în Gaza, alături de lideri internaționali.

