Macron pleacă în Egipt pentru a susține planul de pace propus de Trump în Gaza

Președintele francez Emmanuel Macron se va deplasa luni în Egipt pentru a-și arăta sprijinul față de punerea în aplicare a acordului prezentat de Donald Trump pentru încheierea războiului dintre Israel și Hamas, a anunțat Palatul Elysee. Vizita are ca scop discutarea etapelor următoare pentru implementarea planului de pace, fără a fi clar dacă Macron se va întâlni direct cu președintele american.

„Președintele Trump a trasat o cale ambițioasă”, a declarat Macron joi, salutând ceea ce a numit un „acord istoric”.

Guvernul Israelului a aprobat vineri dimineața un armistițiu cu Hamas, permițând suspendarea ostilităților în Gaza în termen de 24 de ore și eliberarea ostaticilor israelieni în termen de 72 de ore. Conform anunțului premierului israelian Benjamin Netanyahu, acordul vizează eliberarea tuturor ostaticilor, atât a celor în viață, cât și a celor decedați.

Conflictul, care a durat doi ani și a ucis peste 67.000 de palestinieni, a afectat relațiile internaționale ale Israelului și a implicat state din Orientul Mijlociu precum Iran, Yemen și Liban. Acordul a fost facilitat de mediatorii internaționali și de Statele Unite, care au asigurat un cadru pentru eliberarea prizonierilor și pentru suspendarea luptelor.

Încetarea focului va intra în vigoare în termen de 24 de ore de la aprobarea guvernamentală, iar ostaticii rămași în Gaza vor fi eliberați în decurs de 72 de ore. În prezent, se estimează că 20 de ostatici israelieni sunt în viață, 26 au murit, iar soarta a doi rămâne necunoscută. Hamas a precizat că recuperarea trupurilor celor decedați poate dura mai mult decât eliberarea celor în viață.

Planul prevede, de asemenea, retragerea parțială a Israelului din Gaza și livrarea de provizii esențiale către civilii afectați, prin flote de camioane care transportă alimente și medicamente.

Statele Unite vor trimite 200 de soldați pentru monitorizarea implementării planului, alături de trupe din Egipt, Qatar, Turcia și Emiratele Arabe Unite. Trupele americane nu vor intra în Gaza, dar vor coordona eforturile din Israel și vor sprijini stabilizarea regiunii. Trump a desemnat personal pe trimisul său special Steve Witkoff și pe ginerele său Jared Kushner să finalizeze acordul.

De partea Hamas, oficialul Osama Hamdan a subliniat necesitatea unei declarații oficiale de încheiere a războiului pentru ca eliberarea ostaticilor să fie efectuată. Negocierile continuă pentru lista prizonierilor palestinieni care vor fi eliberați conform acordului.

Coordonatorul ONU pentru ajutoare de urgență a anunțat că aproximativ 170.000 de tone de alimente, medicamente și alte provizii sunt gata să fie trimise rapid în Gaza, pentru a sprijini civilii afectați de doi ani de conflicte.