Trump, șeful care nu doarme în timpul zborurilor. Angajații săi, extenuați de programul său nocturn

Donald Trump nu doarme niciodată în timpul deplasărilor oficiale.El obișnuiește să-și trezească angajații în toiul nopții, în timpul zborurilor cu avionul prezidențial Air Force One, doar pentru a sta de vorbă cu ei. Relatările au fost făcute de Kaitlan Collins, corespondenta-șefă a Casei Albe pentru CNN, în podcastul Trading Secrets găzduit de Jason Tartick.

Ea a povestit că membrii echipei lui Trump erau adesea „îngroziți” de ideea unei călătorii lungi alături de acesta, pentru că știau că nu vor avea parte de odihnă. „Aveam o sursă care mi-a spus: Nu vrei niciodată să fii la bordul Air Force One într-o deplasare. Te-ai gândi că e o oportunitate, dar nu e deloc așa”, a spus Collins.

Fostul președinte, a povestit jurnalista, „nu doarme deloc” în timpul zborurilor intercontinentale și are obiceiul să cheme membri ai staffului în mijlocul nopții, doar pentru a purta conversații. „De exemplu, dacă mergi în Asia, acela e singurul moment în care poți dormi înainte de întâlniri, dar Trump e mereu treaz. Îi pune pe alții să-i trezească pe membrii echipei dacă dorm, doar pentru că vrea să vorbească”, a povestit Collins.

Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, este cunoscut pentru faptul că se odihnește foarte puțin și, potrivit relatărilor, are puțină înțelegere pentru cei care au nevoie de un program normal de somn. Procurorul general Pam Bondi a declarat recent că niciun membru al echipei de la Casa Albă „nu poate ține pasul cu el”. „Nu știu cum reușește. Niciunul dintre noi nu știe când doarme. Lucrează tot timpul, e neobosit”, a spus aceasta.

În timpul campaniei electorale, Trump a vorbit adesea despre obiceiurile sale nocturne, declarându-le susținătorilor: „Știți, nu sunt un mare somnoros. Mie îmi plac trei, patru ore de somn. Mă răsucesc, mă foiesc, vreau să aflu ce se mai întâmplă.”

Comportamentul lui Donald Trump în timpul primului mandat a fost adesea analizat în detaliu, iar modul în care își trata angajații a ridicat semne de întrebare. Fostul lider american era acuzat că îi considera pe membrii staffului său drept un fel de serviciu de concierge. Pe biroul său celebru, Resolute Desk, ar fi avut instalat un buton special, care, odată apăsat, chema un angajat să-i aducă o doză de Coca Cola Diet pe o tavă de argint.

În memoriile sale, fostul consilier pentru securitate națională John Bolton a scris că Trump „nu putea face diferența între interesele personale și cele ale țării”. Iar într-o altă carte, Unhinged: An Insider Account of the Trump White House, fosta colaboratoare Omarosa Manigault Newman a relatat că fostul președinte ar fi dorit să depună jurământul de învestire nu pe Biblie, ci pe propria sa carte, The Art of the Deal.

Aceeași sursă a susținut că Trump ar fi concediat un angajat pentru că „nu a gestionat corespunzător” sosirea patului său de bronzat la Casa Albă și că l-ar fi văzut mestecând bucăți din documente tocate.