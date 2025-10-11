International

Inima lui Trump este cu 14 ani mai tânără decât vârsta sa reală. Raport medical

Inima lui Trump este cu 14 ani mai tânără decât vârsta sa reală. Raport medical
Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump se află într-o „stare de sănătate excelentă”, conform raportului medical publicat vineri și semnat de medicul prezidenţial american  Sean Barbabella. Republicanul în vârstă de 79 de ani a fost supus celui de-al doilea control medical de la întoarcerea la Casa Albă în ianuarie, la Spitalul Militar Walter Reed, în apropiere de Washington.

Raportul, redactat de medicul prezidențial Sean Barbabella, precizează că președintele are performanțe cardiovasculare, pulmonare, neurologice și fizice bune.

Vârsta cardiacă, mult sub cea reală

Melania Trump

Melania și Donald Trump. Sursa foto: Captură video

Un detaliu notabil este vârsta cardiacă a lui Trump, care, conform documentului, este „cu aproximativ 14 ani mai mică decât vârsta sa cronologică”.

În cadrul examinării, președintele a primit vaccin antigripal și doză de rapel anti-COVID-19, pregătindu-se pentru călătorii internaționale, în ciuda restricțiilor anterioare impuse de secretarul său pentru sănătate, RFK Jr., cunoscut pentru scepticismul său față de vaccinuri.

Inteligența Artificială și buncărele miliardarilor. Frica ascunsă din spatele progresului tehnologic
Inteligența Artificială și buncărele miliardarilor. Frica ascunsă din spatele progresului tehnologic
Rețeta reinventată de supă de pui care face furori. Ingredientul care o face specială
Rețeta reinventată de supă de pui care face furori. Ingredientul care o face specială

Acest control medical anual, anunțat miercuri de Casa Albă, vine după un alt examen efectuat în aprilie, în timpul căruia medicul prezidențial declarase deja că Trump se află într-o stare de sănătate foarte bună.

Vânătăi și alte afecțiuni minore

Donald Trump a fost și subiectul unor speculații legate de starea sa fizică. Fotografii recente au arătat vânătăi pe mâna dreaptă, acoperite cu un strat gros de machiaj. Casa Albă a explicat în iulie că acestea sunt rezultatul „strângerilor de mână frecvente” și al administrării aspirinei ca tratament cardiovascular standard.

De asemenea, raportul medical relevă că președintele suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune benignă, care în cazul său se manifestă prin umflarea gleznelor.

