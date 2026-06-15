Liderii statelor membre G7 se întâlnesc în perioada 15-17 iunie la Evian-les-Bains, în Franța, la doar câteva zile după ce Statele Unite și Iranul au anunțat că au ajuns la un acord preliminar pentru încheierea conflictului dintre cele două țări, potrivit agenției Reuters.

Summitul are loc într-un context internațional marcat de tensiuni geopolitice, iar principalele teme de pe agenda discuțiilor sunt viitorul acordului americano-iranian, războiul din Ucraina, dezechilibrele economice globale și reducerea dependenței de China pentru aprovizionarea cu minerale critice.

Participanții la reuniune așteaptă detalii privind înțelegerea negociată între Washington și Teheran. Potrivit informațiilor disponibile, un memorandum de înțelegere ar urma să fie semnat oficial în Elveția la finalul săptămânii, însă termenii exacți ai acordului nu au fost făcuți publici.

Președintele american Donald Trump a declarat că Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale la nivel mondial, va fi redeschisă vineri. Totodată, liderul de la Casa Albă a afirmat că a dispus încetarea blocadei americane asupra porturilor iraniene.

La rândul său, Secretariatul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că operațiunile militare și conflictul vor înceta definitiv începând de luni seară.

Vice-ministrul iranian de Externe, Kazem Gharibabadi, a precizat că în perioada unui armistițiu de 60 de zile vor avea loc negocieri pentru un acord mai amplu.

Potrivit oficialului iranian, discuțiile vor include ridicarea unor sancțiuni impuse Iranului. Programul nuclear iranian, unul dintre cele mai sensibile subiecte din relația dintre Teheran și Occident, ar urma să fie abordat într-o etapă ulterioară a negocierilor.

La summit participă și reprezentanți ai Emiratelor Arabe Unite, Qatarului și Egiptului, state care au avut un rol important în medierea dialogului dintre părțile implicate.

Un alt moment important al reuniunii este întâlnirea programată marți între Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Discuția are loc într-un moment în care ofensiva rusă din Ucraina pare să încetinească, iar Kievul încearcă să obțină sprijin militar suplimentar din partea aliaților occidentali.

Totuși, perspectivele unui ajutor american mai consistent rămân incerte, în condițiile în care administrația Trump pare concentrată în prezent asupra stabilizării situației din Orientul Mijlociu și a implementării acordului cu Iranul.

Gazda summitului, președintele francez Emmanuel Macron, încearcă să folosească reuniunea pentru a avansa discuțiile privind dezechilibrele economice globale.

Franța susține că problema trebuie abordată printr-un efort comun. Potrivit poziției promovate de Paris, China produce excesiv, Statele Unite consumă peste nivelul sustenabil, iar Europa investește insuficient în dezvoltarea economică și industrială.

Pentru a extinde dialogul, Franța a invitat la summit lideri din Brazilia, India, Kenya și Coreea de Sud. De asemenea, Macron a cerut Chinei să stimuleze consumul intern pentru a contribui la echilibrarea economiei mondiale.

Reuniunea G7 din Franța este privită ca un test major pentru cooperarea internațională într-o perioadă marcată de conflicte, tensiuni comerciale și competiție economică între marile puteri.

Evoluția negocierilor dintre SUA și Iran, sprijinul pentru Ucraina și măsurile privind economia globală ar putea influența agenda diplomatică internațională în lunile următoare.