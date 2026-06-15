Politica

Stenograme din ședința PSD. Grindeanu ironizează apropierea dintre USR și Bolojan: Fritz nici nu realizează că a rămas fără partid

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Stenograme din ședința PSD. Grindeanu ironizează apropierea dintre USR și Bolojan: Fritz nici nu realizează că a rămas fără partidSorin Grindeanu / sursa foto: captura video
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Din cuprinsul articolului

În ședința PSD în care a primit mandat pentru negocierile privind formarea viitorului Executiv, Sorin Grindeanu a lansat noi atacuri împotriva USR și a susținătorilor lui Ilie Bolojan.

Stenograme PSD: ce a spus Sorin Grindeanu despre Ilie Bolojan și blocajul politic

Potrivit stenogramelor obținute de Gândul, liderul social-democrat a susținut că actualul blocaj politic și instituțional nu mai poate continua, avertizând asupra dificultăților de funcționare ale Guvernului în condițiile prelungirii interimatului și ale întârzierii constituirii unei noi majorități parlamentare.

În intervenția sa, Grindeanu a afirmat că situația administrativă a devenit critică, invocând lipsa unor instrumente necesare guvernării și expirarea termenului legal pentru interimatul unor membri ai Cabinetului.

„Acești oameni sunt pur și simplu inconștienți: România nu poate să rămână blocată. În prezent, nu există ordonanță de abilitare a Guvernului – ce facem? Cum se guvernează țara? Mai mult, au trecut cele 45 de zile de interimat! Nu mai avem miniștri! Spre exemplu nu avem ministru al Justiției – minister care avizează toate actele normative”, a declarat Sorin Grindeanu, conform stenogramelor citate.

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Bolojan

Ilie Bolojan. Sursa foto: INQUAM/George Călin

USR, ținta criticilor

Liderul PSD și-a îndreptat apoi criticile către USR, după ce formațiunea condusă de Dominic Fritz a decis să nu susțină un eventual guvern condus de Adrian Veștea.

„FOARTE BINE CĂ A VOTAT ieri USR că nu vor să susțină noul PM desemnat. Foarte bine! GATA! Fără Țoiu, Buzoianu, Ambrozie și alții! Gata! Să și-l ia pe Bolojan în brațe și să stea strânși uniți în jurul Marelui Cârmaci! Fritz nici nu realizează că a rămas fără partid! Toți au un nou conducător: Gavril Bolojan”, a mai spus liderul PSD.

Desemnarea lui Adrian Veștea a stârnit noi tensiuni pe scena politică

În paralel, desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru a amplificat tensiunile din interiorul PNL, unde există opinii divergente cu privire la modul în care au fost purtate negocierile politice din ultimele săptămâni.

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