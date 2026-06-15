Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Povestea unei afaceri de succes înfloritoare – o plantație de bujori situată în județul Dâmbovița, condusă de Luminița Gheorghe și soțul ei, care s-a transformat dintr-o grădină privată într-o destinație populară și foarte instagramabilă. #Bujori #PlantatieDeBujori #AfacereCuFlori #GradinaDeBujori #AntreprenoriatRomania#Horticultura#PasiunePentruFlori#DărmăneștiDâmbovița#FloriRomania #BusinessAgricol #TurismFloral#PicaturaDeBusiness#PeonyPalace