HAI România!

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Povestea unei afaceri de succes înfloritoare – o plantație de bujori situată în județul Dâmbovița, condusă de Luminița Gheorghe și soțul ei, care s-a transformat dintr-o grădină privată într-o destinație populară și foarte instagramabilă. #Bujori #PlantatieDeBujori #AfacereCuFlori #GradinaDeBujori #AntreprenoriatRomania#Horticultura#PasiunePentruFlori#DărmăneștiDâmbovița#FloriRomania #BusinessAgricol #TurismFloral#PicaturaDeBusiness#PeonyPalace

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HAI România!

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Război în România, pace în Orientul Mijlociu?

Război în România, pace în Orientul Mijlociu?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?