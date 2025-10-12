Summit al păcii la Sharm el-Sheikh: Trump și al-Sisi vor discuta viitorul Fâșiei Gaza

Preşedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, şi omologul său american, Donald Trump, vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un "Summit al păcii", la care vor participa lideri din peste 20 de ţări, a anunţat sâmbătă preşedinţia egipteană într-un comunicat, potrivit AFP.

Conform comunicatului, summitul își propune să pună capăt războiului din Fâșia Gaza, să consolideze eforturile de instaurare a păcii și stabilității în Orientul Mijlociu și să deschidă un nou capitol în securitatea și stabilitatea regională. Evenimentul are loc în a doua zi de armistițiu între Israel și Hamas, oferind un context de calm temporar necesar discuțiilor internaționale.

Donald Trump s-a declarat încrezător că armistițiul intrat în vigoare vineri în Fâșia Gaza „va rezista”.

„Da, cred că va rezista. Toți sunt sătui să se lupte”, a declarat președintele american jurnaliștilor din Biroul Oval, reafirmându-și intenția de a se deplasa în acest weekend în Israel, unde urmează să țină un discurs în fața Knessetului, și în Egipt.

Președintele american a adăugat că se va întâlni luni cu „mulți lideri” în Egipt pentru a discuta despre viitorul Fâșiei Gaza, devastată de doi ani de război, menționând că întâlnirea va avea loc probabil la Cairo.

Trump și-a exprimat, de asemenea, convingerea că încetarea focului în Gaza va conduce la o pace mai amplă în Orientul Mijlociu. „În prezent, avem câteva mici focare de conflict, dar acestea sunt foarte mici... Vor fi foarte ușor de stins. Aceste incendii vor fi stinse foarte repede”, a precizat el.

Și președintele francez, Emmanuel Macron, se va deplasa luni în Egipt pentru a-și exprima „sprijinul pentru punerea în aplicare a acordului prezentat de Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza” dintre Israel și Hamas, a anunțat sâmbătă Palatul Elysee.

Macron va discuta cu partenerii săi despre următoarele etape de punere în aplicare a planului de pace, fără a preciza însă dacă se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, care intenționează de asemenea să se deplaseze în Egipt.

Președintele francez a salutat planul lui Donald Trump, lăudând eforturile depuse de omologul său american: „Președintele Trump a trasat o cale ambițioasă”, a declarat Macron joi, salutând un „acord istoric”.