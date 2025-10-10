Mii de palestinieni se îndreaptă spre nordul Fâșiei Gaza

Mii de palestinieni au început să se deplaseze spre nordul Fâșiei Gaza, după ce armata israeliană a anunțat că acordul de încetare a focului între Israel și gruparea teroristă Hamas a intrat în vigoare.

Potrivit surselor oficiale, încetarea focului a fost ratificată vineri și a generat mișcări semnificative ale populației, distrusă de luni de campanie militară și exod intern masiv.

Această evoluție marchează o etapă critică într-un conflict care a lăsat părți vaste ale zonei devastate.

Încetarea focului a fost aprobată de guvernul israelian și confirmată de forțele militare, care au declarat că operațiunile s-au suspendat la prânz, ora locală.

În consecință, trupele israeliene încep să se retragă către pozițiile convenite prin acord, iar gruparea teroristă Hamas urmează să elibereze prizonierii israelieni rămași în ultimele 72 de ore.

Ceea ce a dus la impetul pentru relocare este faptul că nordul Fâșiei Gaza a fost sever afectat de ofensiva israeliană declanșată după atacul terorist Hamas din 7 octombrie, care a provocat exodul a sute de mii de locuitori.

Potrivit Reuters, „mii de palestinieni dislocați au mers spre casele părăsite după ce a fost activat acordul de încetare a focului”

Un localnic intervievat a declarat: „Mulțumesc lui Dumnezeu că casa mea mai stă în picioare” — cu toate acestea, a precizat că zona este puternic avariată, cu clădiri în ruină și cartiere distruse.

🚨BREAKING : Thousands of civilians are pouring onto Al-Rashid Street toward Gaza City from central Gaza following the withdrawal of Israeli forces and the reopening of the road. pic.twitter.com/gxDA3vENZz — Gaza Notifications (@gazanotice) October 10, 2025

Forțele armate israeliene avertizează că zone din nordul Gazei rămân extrem de periculoase și nu pot fi considerate complet sigure datorită teroriștilor Hamas.

De asemenea, armata a emis un apel pentru evitarea apelor de coastă: „există un mare pericol la pescuit, înot și scufundări în zilele următoare”.

Retragerea parțială a trupelor israeliene este prima fază a planului de pace negociat de mediatori, inclusiv Qatar, Egipt, Turcia și Statele Unite. Israel urmează să elibereze aproape 2.000 de deținuți palestinieni, inclusiv femei și copii, în schimbul eliberării prizonierilor israelieni rămași.

Israel va păstra controlul asupra aproximativ 50-53 % din teritoriul Gazei, conform acordului negociat.

Organizațiile umanitare semnalează că după luni întregi de bombardamente, regiuni întregi din nord sunt practic nelocuibile.

Raportul Le Monde relata că în Gaza City peste 78 % din clădiri sunt distruse sau avariate, 88 % dintre afaceri au fost ruinate, iar infrastructura publică – școli, moschei, utilități – s-au prăbușit.

În teritoriile sudice, aceasta a fost adesea una dintre puținele zone de refugiu pentru cei care au fugit din nord.

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a salutat acordul într-un interviu rar acordat unui post israelian, numindu-l un „moment istoric” și exprimând speranța că „acesta să rămână așa”.

🇵🇸 Hundreds of thousands of displaced people are returning to northern Gaza from the south. pic.twitter.com/doh6I9zI9d — The Daily News (@DailyNewsJustIn) October 10, 2025

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat că acordul este un pas semnificativ spre realizarea unui stat palestinian și a cerut acces total umanitar în Fâșia Gaza.

Relocarea populației spre nord, după ce acordul de încetare a focului a intrat în vigoare, reflectă speranța că zonele anterior devastate pot redeveni locuibile.

🔴 ہزاروں فلسطینی شمالی غزہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ pic.twitter.com/XcHTErNr0K — RTEUrdu (@RTEUrdu) October 10, 2025

Totuși, pericolul persistă — structurile de locuit sunt dărâmate, utilitățile nu funcționează, iar posibilitatea unor reînnoiri conflictuale rămâne.

Pe termen mediu și lung, gestionarea reconstrucției va fi provocatoare: organizațiile internaționale trebuie să livreze provizii, să restabilească infrastructura de apă, energie, sănătate și adăposturi.

De asemenea, acordul și dinamica retragerii israeliene ar putea influența echilibrul politic regional și negocierile viitoare privind statutul Gazei și al Autorității Palestiniene.

Regiunea devine test pentru capacitatea mediatorilor de a menține truce-ul și de a garanta respectarea schimbului de prizonieri.

În plus, revenirea populației nordice poate accelera tensiunile legate de cine și cum va exercita control administrativ și de securitate în zonele eliberate.

Succesul va depinde de implementarea concretă pe teren, de reducerea violenței restante și de protejarea drepturilor civice ale populației palestiniene.

Rămâne de văzut dacă miile de oameni care se îndreaptă spre nord își vor redobândi casele și comunitățile sau dacă vor descoperi doar ruine și provocări mult mai mari la întoarcere.