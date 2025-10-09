Tot ce se știe până acum despre acordul Israel-Hamas. Calendarul de implementare

Președintele american Donald Trump a anunțat semnarea unui acord cu privire la returnarea ostaticilor luați de teroriștii palestinieni Hamas în urma masacrului din 7 octombrie 2023, în schimbul eliberării unor deținuți palestinieni închiși în Israel pentru acte teroriste sau alte infracțiuni.

„Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a Planului nostru de pace. Aceasta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită, ca primi pași către o pace puternică, durabilă și veșnică.

Toate părțile vor fi tratate în mod echitabil!

Aceasta este o zi MARE pentru lumea arabă și musulmană, Israel, toate națiunile înconjurătoare și Statele Unite ale Americii și le mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia, care au lucrat cu noi pentru a face posibil acest eveniment istoric și fără precedent.

BINECUVÂNTAȚI FIECĂTORII DE PACE!”, a scris Trump pe Truth Social.

Ulterior, într-un interviu pentru Sean Hannity, la Fox News, președintele Trump, a declarat că se așteaptă ca ostaticii să fie eliberați la sfâtrșitul acestei săptămâni.

Președintele american nu a declarat dacă va merge sau nu în regiune, deși premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a invitat să se adreseze parlamentului de la Ierusalim duminică.

Trump a spus că accest succes s-a bazat pe relațiile bune pe care le-a construit de-a lungul timpului că țările arabe din Orientul Mijlociu, care sunt țări foarte bogate, și că s-a folosit de argumente economice pentru a le convinge că este mai profitabil pentru ele să facă afaceri cu SUA, ceea ce nu se poate întâmpla cu țări aflate în război sau sub sancțiuni.

El a explicat, în interviul de la Fox News, că a folosit pârghii economice pentru a ajunge la un acord în negocierile dintre India și Pakistan, ambele puteri nucleare. Trump a povestit că le-a explicat celor două țări că le va impune tarife atât de mari, dacă nu ajung la o înțelegere, încât vor pierde foarte mult. Așa că, în 24 de ore, cele două țări au fost de acord cu pacea.

Cu câteva momente înainte de anunțul președintelui, din sala de negocieri din Sharm el-Sheikh au apărut fotografii care arătau înalți oficiali îmbrățișându-se și dând mâna, în timp ce rapoartele indicau progrese semnificative către un acord de eliberare a ostaticilor.

Generalul în retragere Nitzan Alon a fost văzut dând mâna cu prim-ministrul Qatarului, Al-Thani, în timp ce trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, se afla în fundal.

La rândul său, prim-ministrul din Israel, Benjamin Netanyahu, a declarat într-un comunicat: „Cu ajutorul lui Dumnezeu, îi vom aduce pe toți acasă”.

Netanyahu a adăugat, în comunicatul publicat în ebraică: „O zi măreață pentru Israel. Mâine voi convoca guvernul pentru a aproba acordul și a-i aduce acasă pe toți dragii noștri ostatici.

Le mulțumesc soldaților eroici ai IDF și tuturor forțelor de securitate - datorită curajului și sacrificiului lor am ajuns în această zi.

Le mulțumesc din adâncul inimii președintelui Trump și echipei sale pentru mobilizarea pentru această misiune sacră de eliberare a ostaticilor noștri. Cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună vom continua să ne atingem toate obiectivele și să extindem pacea cu vecinii noștri”.

Ulterior, Netanyahu a scris și pe X, în engleză: „Odată cu aprobarea primei faze a planului, toți ostaticii noștri vor fi aduși acasă.

Acesta este un succes diplomatic și o victorie națională și morală pentru Statul Israel.

De la început, am spus clar: nu ne vom odihni până când toți ostaticii noștri nu se vor întoarce și toate obiectivele noastre nu vor fi atinse.

Prin hotărâre fermă, acțiuni militare puternice și eforturile extraordinare ale marelui nostru prieten și aliat, președintele Trump, am ajuns la acest punct de cotitură critic.

Îi mulțumesc președintelui Trump pentru conducerea sa, parteneriatul său și angajamentul său neclintit față de siguranța Israelului și libertatea ostaticilor noștri.

Dumnezeu să binecuvânteze Israelul.

Dumnezeu să binecuvânteze America.

Dumnezeu să binecuvânteze măreața noastră alianță”.

La rândul săi, organizația teroristă Hamas a anunțat într-un comunicat oficial: „După negocieri responsabile și serioase purtate de mișcare și de facțiunile rezistenței palestiniene cu privire la propunerea președintelui Trump de la Sharm el-Sheikh, cu scopul de a pune capăt războiului de exterminare împotriva poporului nostru palestinian și de a retrage ocupația din Fâșia Gaza, Hamas anunță încheierea unui acord care pune capăt războiului din Gaza, prevede retragerea ocupației, permite intrarea ajutoarelor și implementează un schimb de prizonieri.”

„Apreciem foarte mult eforturile mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia și îi mulțumim președintelui american Donald Trump pentru eforturile sale de a pune capăt definitiv războiului și de a retrage complet ocupația din Fâșia Gaza. Facem apel la președintele Trump, la statele garante ale acordului și la toate părțile arabe, islamice și internaționale să oblige guvernul de ocupație să îndeplinească toate angajamentele asumate prin acord și să nu-i permită să se sustragă sau să întârzie implementarea acordurilor”, au mai scris reprezentanții organizației teroriste palestiniene.

Iar Dr. Majed al-Ansari, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Qatar, a declarat pe X: „Mediatorii anunță că s-a ajuns în această seară la un acord privind toți termenii și mecanismele de implementare a primei faze a acordului de încetare a focului din Gaza, care va duce la oprirea războiului, eliberarea deținuților israelieni și a prizonierilor palestinieni și permiterea intrării ajutoarelor.”

După anunțului lui Trump, organizația familiilor ostaticilor israelieni a emis o declarație: „Familiile ostaticilor doresc să își exprime profunda recunoștință față de președintele american Donald Trump și echipa sa pentru conducerea și determinarea care au dus la această descoperire istorică: sfârșitul războiului și un acord cuprinzător pentru returnarea tuturor ostaticilor.

Există 48 de ostatici în captivitatea Hamas. Angajamentul nostru moral și național este de a-i aduce pe toți acasă, atât vii, cât și căzuți. Întoarcerea lor este o condiție pentru reabilitarea și renașterea societății israeliene în ansamblu. Nu ne vom odihni și nu vom liniști până la întoarcerea ultimului ostatic. Îi vom aduce înapoi. Ne vom ridica.”

„Suntem familiile ostaticilor. Am venit aici, la Washington, DC, săptămâna aceasta pentru a marca atacul din 7 octombrie împotriva poporului nostru, când cei dragi ai noștri au fost capturați de teroriștii Hamas”, se arată în videoclip.

„Și astăzi, președintele Trump a făcut-o. A anunțat chiar acum că cei dragi ai noștri, ostaticii, se întorc acasă. Nu vom înceta lupta până când nu-i vom vedea pe ultimii dintre cei 48 întorcându-se la familiile lor, pe cei care au fost uciși în captivitate, îngropați în Țara Israelului, pe cei care sunt încă în viață, trecând granița și reunindu-se cu familiile lor. Vă mulțumim, președinte Trump, pentru curajul dumneavoastră. Mulțumim administrației Trump pentru că a făcut tot ce poate pentru a-i aduce acasă”, au mai scris reprezentanții familiilor ostaticilor, potrivit Jerusalem Post.

În urma anunțului că Israelul și Hamas au finalizat un acord pentru a pune capăt războiului din Gaza și a aduce ostaticii acasă, mai sunt încă numeroase etape de parcurs în implementarea acordului etapizat.

Cabinetul de securitate și guvernul israelian urmează să se întâlnească joi pentru a finaliza aprobarea primei faze a acordului.

Cabinetul este programat să se întrunească la ora 15:00, apoi urmează ședința de guvern, o oră mai târziu.

Aprobarea va autoriza eliberarea deținuților palestinieni din închisorile israeliene, ca parte a ceea ce oficialii descriu drept „prima fază a planului”.

Alte elemente ale acordului mai amplu nu vor fi votate joi, deoarece cabinetul a aprobat deja ceea ce oficialii numesc „cele cinci principii” ale cadrului de pace al președintelui american Donald Trump, care prezintă pașii pentru încheierea războiului din Gaza.

Odată ce votul guvernamental va fi dat, Israelul va fi obligat să își retragă forțele în termen de 24 de ore pe o linie desemnată, convenită cu gruparea teroristă Hamas.

Se așteaptă ca redistribuirea să lase Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) controlul asupra a aproximativ 53% din Fâșia Gaza.

După aprobarea de către cabinet a deciziilor, va începe o numărătoare inversă de 72 de ore.

Până la sfârșitul acestei perioade, teroriștii Hamas trebuie să elibereze toți ostaticii „dintr-o singură mișcare și fără ceremonii publice”, conform termenilor acordului.

Oficialii israelieni estimează că 20 de ostatici din Gaza sunt în viață, în timp ce alți 28 sunt considerați morți. Teroriștii palestinieni din Hamas au susținut, se pare, că există incertitudini cu privire la locul unde se află nouă dintre decedați.

Trupele IDF se vor retrage pe linia desemnată, „linia galbenă”, cu anumite ajustări, Israelul controlând în cele din urmă 53% din Fâșia Gaza.

Eliberarea ostaticilor ar putea avea loc chiar sâmbătă, pentru a coincide cu vizita - planificată dar neconfirmată - a lui Trump în Israel.

Cu toate acestea, Trump a sugerat un calendar diferit, spunând reporterilor: „toată lumea se va întoarce luni”, deși ulterior s-a corectat, vorbind despre ziua de duminică.

Se așteaptă ca Trump să sosească în Israel duminică și să susțină un discurs în fața Knessetului din Ierusalim, în urma unei invitații din partea prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

Acordul Israel-Hamas prevede, de asemenea, eliberarea unui număr mare de deținuți palestinieni.

Conform termenilor actuali, aproximativ 1.700 de locuitori din Gaza arestați după 7 octombrie vor fi eliberați, împreună cu aproximativ 250 de palestinieni care execută pedepse pe viață, în schimbul celor 20 de ostatici supraviețuitori. Eliberările vor avea loc în termen de 72 de ore de la intrarea în vigoare a acordului.

Oficialii israelieni au indicat că acordul nu îi include pe membrii Forței Nukhba a Hamas care au participat la masacrul din 7 octombrie 2023, nici pe cei mai importanți comandanți descriși drept „simboluri ale organizațiilor teroriste”, cum ar fi Marwan Barghouti.

Lista finală a celor care vor fi eliberați nu a fost încă făcută publică.