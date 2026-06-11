International

După amenințări și pregătiri de atac, Trump face un pas înapoi. Ce se negociază în spatele conflictului

Comentează știrea
După amenințări și pregătiri de atac, Trump face un pas înapoi. Ce se negociază în spatele conflictuluiDonald Trump / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Preşedintele SUA, Donald Trump, a transmis joi că a decis să oprească noile operaţiuni aeriene pregătite împotriva Iranului, după cele mai recente contacte diplomatice. Anunţul vine la doar câteva ore după ce liderul american avertizase că Teheranul s-ar putea confrunta cu bombardamente mai dure şi sugerase inclusiv posibilitatea preluării infrastructurii iraniene din sectorul petrolului şi gazelor, relatează Reuters.

"Pe baza faptului că discuţiile cu Republica Islamică Iran au fost aduse la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene şi aprobate, în calitate de preşedinte al SUA am anulat loviturile şi bombardamentele planificate împotriva Iranului pentru această seară", a scris Trump într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social.

Trump amenințase cu noi lovituri împotriva Iranului

În urmă cu câteva ore Donald Trump a transmis un nou avertisment la adresa Iranului, afirmând că Statele Unite sunt pregătite să intensifice acțiunile militare.

„La un moment dat, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom ocupa Insula Kharg și alte puncte strategice ale infrastructurii petroliere și vom prelua controlul total asupra piețelor lor de petrol și gaze, la fel cum am procedat în cazul Venezuelei”, a declarat Trump pe Truth Social.

Unde erau conducătorii României în momentul în care a fost asasinat președintele american John Fitzgerald Kennedy
Unde erau conducătorii României în momentul în care a fost asasinat președintele american John Fitzgerald Kennedy
Vacanță fără griji. Cum îți pregătești mașina pentru un drum lung și ce trebuie să verifici înainte de a pleca
Vacanță fără griji. Cum îți pregătești mașina pentru un drum lung și ce trebuie să verifici înainte de a pleca

Mesajul liderului american a fost publicat în timp ce confruntările dintre Washington și Teheran au continuat pentru a doua zi la rând. Totodată, Trump a avertizat că vor urma și alte atacuri dacă Iranul nu acceptă rapid un acord de pace.

Schimburi de atacuri și negocieri în paralel

În timp ce operațiunile militare continuă, surse citate de Reuters susțin că negocierile dintre cele două state s-au intensificat. Potrivit unei surse iraniene, conflictul a ajuns într-un punct în care niciuna dintre părți nu reușește să obțină un avantaj decisiv.

„Din punct de vedere militar, acest război este o fundătură. Americanii nu și-au putut atinge obiectivele atacând Iranul. S-au înregistrat progrese în negocieri”, a spus sursa.

Aceeași sursă a afirmat că evoluțiile militare recente ar putea fi legate de apropierea unui acord.

„Confruntările militare recente ar putea fi pregătiri pentru anunțarea unui acord. Desigur, orice este posibil, chiar și o revenire la un război pe scară largă”, a spus această sursă.

Reuters a relatat că, în paralel cu schimbul de focuri, cele două părți continuă să transmită mesaje privind detaliile unui memorandum de înțelegere.

SUA - Iran

SUA - Iran / sursa foto: dreamstime.com

Fondurile iraniene blocate rămân principalul obstacol

Surse iraniene au declarat că există deja o înțelegere la nivel politic, însă mai multe detalii trebuie încă negociate. Printre principalele puncte aflate în discuție se numără deblocarea veniturilor provenite din exporturile de petrol ale Iranului, estimate la zeci de miliarde de dolari și aflate în prezent în conturi externe.

„Iranul dorește ca între 6 și 12 miliarde de dolari din fondurile sale înghețate să fie eliberate către Teheran, în timp ce Washingtonul dorește să elibereze fondurile în etape pentru bunuri umanitare și respinge categoric returnarea fondurilor către Iran”, a declarat una dintre sursele iraniene.

Un alt oficial iranian a afirmat că discuțiile continuă privind suma care ar urma să fie deblocată imediat și calendarul pentru plata restului fondurilor. O sursă americană familiarizată cu negocierile a confirmat că schimbul de mesaje continuă și că problema fondurilor înghețate este încă în curs de soluționare.

Potrivit informațiilor citate de Reuters, proiectul unui acord temporar ar include o relaxare a restricțiilor privind circulația prin Strâmtoarea Ormuz și acces etapizat pe această rută strategică. În același timp, blocada americană asupra porturilor iraniene ar urma să fie ridicată gradual. Aspectele legate de programul nuclear iranian, inclusiv capacitatea de îmbogățire a uraniului și stocurile existente, ar urma să fie discutate într-o etapă ulterioară.

Trump compară negocierile actuale cu acordul din perioada Obama

Donald Trump a susținut în repetate rânduri că un acord este posibil, însă a insistat că acesta trebuie să fie diferit de înțelegerea semnată în 2015 în timpul administrației Barack Obama.

Președintele american a criticat de mai multe ori acel acord, din care Statele Unite s-au retras în 2018.

Trump a postat pe contul său de Truth Social, pe 24 mai, că orice acord pe care îl va încheia cu Iranul „va fi unul bun și corect, nu ca cel făcut de Obama, care a oferit Iranului sume uriașe de bani și o cale clară și deschisă către o armă nucleară”.

Stiri calde

22:13 - Furtunile au provocat pagube în patru județe. Copaci doborâți și gospodării inundate

22:03 - Claudiu Manda: După părerea mea, guvernul Tomac trece

21:54 - Începe Campionatul Mondial de fotbal. Ghidul complet al grupelor și programul primelor meciuri. Update

21:46 - Zeci de români cer să fie repatriați după ce locuințele le-au fost vandalizate. Comunicat dat de MAE. Update

21:36 - A murit Iordan Petrescu. Una dintre figurile importante ale învățământului superior românesc

21:28 - După amenințări și pregătiri de atac, Trump face un pas înapoi. Ce se negociază în spatele conflictului

HAI România!

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

România mai poate fi salvată?

România mai poate fi salvată?

România lui Bolojan și a USR. Între proști și barbari

România lui Bolojan și a USR. Între proști și barbari

Proiecte speciale