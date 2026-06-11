Preşedintele SUA, Donald Trump, a transmis joi că a decis să oprească noile operaţiuni aeriene pregătite împotriva Iranului, după cele mai recente contacte diplomatice. Anunţul vine la doar câteva ore după ce liderul american avertizase că Teheranul s-ar putea confrunta cu bombardamente mai dure şi sugerase inclusiv posibilitatea preluării infrastructurii iraniene din sectorul petrolului şi gazelor, relatează Reuters. "Pe baza faptului că discuţiile cu Republica Islamică Iran au fost aduse la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene şi aprobate, în calitate de preşedinte al SUA am anulat loviturile şi bombardamentele planificate împotriva Iranului pentru această seară", a scris Trump într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social.

În urmă cu câteva ore Donald Trump a transmis un nou avertisment la adresa Iranului, afirmând că Statele Unite sunt pregătite să intensifice acțiunile militare.

Mesajul liderului american a fost publicat în timp ce confruntările dintre Washington și Teheran au continuat pentru a doua zi la rând. Totodată, Trump a avertizat că vor urma și alte atacuri dacă Iranul nu acceptă rapid un acord de pace.

În timp ce operațiunile militare continuă, surse citate de Reuters susțin că negocierile dintre cele două state s-au intensificat. Potrivit unei surse iraniene, conflictul a ajuns într-un punct în care niciuna dintre părți nu reușește să obțină un avantaj decisiv.

„Din punct de vedere militar, acest război este o fundătură. Americanii nu și-au putut atinge obiectivele atacând Iranul. S-au înregistrat progrese în negocieri”, a spus sursa.

Aceeași sursă a afirmat că evoluțiile militare recente ar putea fi legate de apropierea unui acord.

„Confruntările militare recente ar putea fi pregătiri pentru anunțarea unui acord. Desigur, orice este posibil, chiar și o revenire la un război pe scară largă”, a spus această sursă.

Reuters a relatat că, în paralel cu schimbul de focuri, cele două părți continuă să transmită mesaje privind detaliile unui memorandum de înțelegere.

Surse iraniene au declarat că există deja o înțelegere la nivel politic, însă mai multe detalii trebuie încă negociate. Printre principalele puncte aflate în discuție se numără deblocarea veniturilor provenite din exporturile de petrol ale Iranului, estimate la zeci de miliarde de dolari și aflate în prezent în conturi externe.

„Iranul dorește ca între 6 și 12 miliarde de dolari din fondurile sale înghețate să fie eliberate către Teheran, în timp ce Washingtonul dorește să elibereze fondurile în etape pentru bunuri umanitare și respinge categoric returnarea fondurilor către Iran”, a declarat una dintre sursele iraniene.

Un alt oficial iranian a afirmat că discuțiile continuă privind suma care ar urma să fie deblocată imediat și calendarul pentru plata restului fondurilor. O sursă americană familiarizată cu negocierile a confirmat că schimbul de mesaje continuă și că problema fondurilor înghețate este încă în curs de soluționare.

Potrivit informațiilor citate de Reuters, proiectul unui acord temporar ar include o relaxare a restricțiilor privind circulația prin Strâmtoarea Ormuz și acces etapizat pe această rută strategică. În același timp, blocada americană asupra porturilor iraniene ar urma să fie ridicată gradual. Aspectele legate de programul nuclear iranian, inclusiv capacitatea de îmbogățire a uraniului și stocurile existente, ar urma să fie discutate într-o etapă ulterioară.

Donald Trump a susținut în repetate rânduri că un acord este posibil, însă a insistat că acesta trebuie să fie diferit de înțelegerea semnată în 2015 în timpul administrației Barack Obama.

Președintele american a criticat de mai multe ori acel acord, din care Statele Unite s-au retras în 2018.

Trump a postat pe contul său de Truth Social, pe 24 mai, că orice acord pe care îl va încheia cu Iranul „va fi unul bun și corect, nu ca cel făcut de Obama, care a oferit Iranului sume uriașe de bani și o cale clară și deschisă către o armă nucleară”.