Adevărul despre atrocitățile teroriștilor palestinieni Hamas. Ce le fac femeilor și copiilor

Masacrele comise de teroriștii Hamas în Israel pe 7 octombrie 2023 au fost documentate în peste 60.000 de videoclipuri. Cu toate acestea, mulți oameni încă cred în dezinformarea de pe rețelele de socializare. Cum este posibil așa ceva?, se întreabă scriitorul Ferdinand von Schirach într-un articol publicat în Die Welt.

Von Schirach, care s-a născut la München în 1964, a studiat dreptul la Bonn și a lucrat ca avocat la Berlin, a devenit cunoscut ca scriitor, câștigător a numeroase premii și considerat un stilist excepțional. De astă dată, însă, autorul analizează felul în care minciuna despre atrocitățile comise de teroriștii palestinieni se răspândește viral și ajunge să fie crezută de oameni pe care i-ai crede inteligenți. Redăm, mai jos, textul publicat de Ferdinand von Schirach.

Pe 7 octombrie 2023, teroriștii Hamas au distrus gardul de la granița cu Israelul. Aproximativ 3.000 de luptători au invadat țara pe uscat, pe mare și pe aer. Teroriștii au împușcat trecători fără discriminare, au jefuit, ucis și violat în 22 de sate de-a lungul graniței.

Un festival de muzică are loc lângă Re'im. Teroriștii au luat cu asalt locul și au tras în mulțime. Aceștia ucid 364 de participanți la festival, mulți dintre ei fiind torturați și violați anterior.

New York Times a efectuat cercetări ample privind violența sexuală împotriva femeilor, scrie Ferdinand von Schirach.

Martorii au raportat că au văzut cadavre de femei și fete cu picioarele depărtate, hainele rupte și semne clare de abuz genital.

Videoclipurile arată două femei-soldat israeliene decedate, care păreau să fi fost împușcate direct în vagin.

O fotografie arată corpul unei femei cu cuie înfipte în coapse și în zona inghinală.

O participantă la festival a mărturisit că s-a ascuns sub un copac în timpul masacrului și s-a acoperit cu iarbă pentru că fusese împușcată în spate.

A văzut pantalonii unei femei trași până la genunchi. Un bărbat stătea în spatele ei și o viola. De fiecare dată când făcea un pas înapoi, o înjunghia în spate cu un cuțit.

O altă femeie, a spus martora, a fost violată de un terorist, în timp ce un alt bărbat i-a tăiat sânii cu un cutter.

În Be'eri și Kfar Aza, cadavrele femeilor și fetelor au fost găsite în șase case. Fuseseră dezbrăcate, mutilate și legate.

În această zi, 1.139 de persoane au fost ucise. Printre acestea se numărau 695 de civili, inclusiv 36 de adolescenți și copii.

Un membru al echipei de intervenție a mărturisit în fața Knessetului că a văzut craniile tăiate a trei copii.

Romanul „1984” al lui George Orwell a fost publicat acum 75 de ani. Astăzi, majoritatea oamenilor se gândesc la supravegherea instituită de statul totalitar atunci când aud titlul, „Fratele cel Mare (Big Brother) te urmărește”. Dar o altă idee din roman merge mai departe.

În romanul lui Orwell, „Ministerul Adevărului” schimbă limbajul oamenilor și, prin urmare, adevărul. Acest minister „era o clădire imensă, piramidală, din beton alb strălucitor, care se înălța la 300 de metri în aer în terase. De unde stătea Winston, abia se puteau distinge cele trei sloganuri ale partidului, gravate cu litere frumoase pe fațada sa albă:

«Războiul este Pace / Libertatea este Sclavie / Ignoranța este Forță».”

Opusul adevărului va fi crezut dacă este afirmat suficient de des. Trecutul poate fi schimbat, faptele sunt irelevante. George Orwell a avut dreptate.

La început, erau doar teorii ale conspirației prostești: aselenizarea a fost pusă în scenă de Stanley Kubrick în numele guvernului SUA. Lumea este condusă de reptilieni deghizați în oameni, precum Barack Obama, Regina sau Angela Merkel. Pământul este plat. Paul McCartney este mort de mult, Walt Disney este doar înghețat, iar Elvis este încă în viață.

Apoi lucrurile au devenit mai serioase. Atacurile teroriste de la World Trade Center din New York din 11 septembrie 2001 au fost comise chiar de guvernul SUA. Microcipuri au fost implantate în secret în populație prin intermediul vaccinului împotriva coronavirusului. Se spune că elitele globale controlează fluxurile de imigrație. Putin declară că Ucraina este un stat infiltrat de naziști care vrea să comită genocid împotriva propriului popor. Și Donald Trump încă proclamă că a câștigat alegerile.

Rețelele de socializare sunt mult mai puternice decât ar putea fi vreodată un „Ministerul Adevărului”. Printr-un simplu clic, victimele sunt transformate în agresori, iar agresorii în victime.

Adevărul este acum doar o opinie - și cineva are dreptul să nu fie de acord. Realitatea pare să nu mai existe, nici măcar în cazul celor mai oribile crime.

Există peste 1.500 de declarații ale martorilor, peste 60.000 de videoclipuri – inclusiv de la camerele video confiscate teroriștilor – și nenumărate fotografii ale crimelor, torturii și violurilor legate de masacrele din 7 octombrie 2023 din Israel.

Cu toate acestea, peste 90% dintre palestinienii din Fâșia Gaza și Cisiordania cred că Hamas nu a comis nicio atrocitate în Israel.

Twitter, TikTok și Telegram sunt inundate de propagandă teroristă, dezinformare și antisemitism.

Și funcționează: în seara zilei de 7 octombrie, rețeaua palestiniană Samidoun a sărbătorit atacul teroriștilor Hamas asupra Sonnenallee din Berlin, oferind produse de patiserie trecătorilor.

La Londra, Stockholm, Barcelona, ​​Washington, New York, Chicago, Sydney și alte orașe, oamenii au aclamat atacul terorist asupra Israelului.

La doar două săptămâni după crime, 100.000 de manifestanți au ieșit în străzile din Londra în sprijinul palestinienilor.

Teroriștii au luat 251 de ostatici în Israel pe 7 octombrie 2023. În momentul scrierii acestui articol, potrivit ziarului Haaretz, 66 de persoane sunt încă ținute ostatice de Hamas, iar 35 au fost deja declarate moarte.

În „1984” de Orwell se spune: „Dacă vrei o imagine a viitorului, imaginează-ți o cizmă călcând în picioare o față umană – neîncetat”.Aceste cizme sunt rețelele sociale de astăzi.

