Plaja preferată a românilor ce merg în Grecia, închisă vara aceasta

Plaja Navagio din insula grecească Zakynthos, una dintre cele mai celebre și fotografiate destinații din Marea Mediterană, va rămâne închisă turiștilor pe tot parcursul verii 2026, potrivit publicației germane Der Standard. Este una dintre plajele preferate a românilor care își fac vacanțele de vară în Grecia.

Autoritățile grecești au decis prelungirea interdicției până la 31 octombrie 2026 din cauza riscului ridicat de prăbușiri de stânci.

Golful Navagio, cunoscut și ca „Plaja Epavei” datorită cargoului ruginit „Panagiotis” eșuat acolo în 1980, este înconjurat de pereți calcaroși cu înălțimi de până la 200 de metri. Autoritatea greacă pentru protecție împotriva cutremurelor și dezastrelor (EPPO) a efectuat o inspecție și a identificat riscuri geologice semnificative de alunecări de teren.

Aceasta nu este prima închidere a plajei. În 2018, șapte persoane au fost rănite în urma unei prăbușiri de stânci, iar în 2022 un cutremur a declanșat noi alunecări în zonă.

Turiștilor le este interzis să pășească pe plajă sau să înoate în golf. Ambarcațiunile trebuie să mențină o distanță minimă de 50 de metri față de coastă. Singurele excepții sunt operațiunile de salvare și asistență. Cei care încalcă regulile riscă sancțiuni administrative.

Ministrul grec al Turismului, Vassilis Kikilias, a subliniat că decizia este bazată pe date științifice:

„Siguranța vizitatorilor are prioritate maximă.”

Epava „Panagiotis” poate fi admirată doar de la distanță. Turiștii care ajung în zonă au posibilitatea să privească golful spectaculos de la punctul de belvedere situat deasupra stâncilor, cu condiția ca barierele de protecție să fie finalizate la timp.

Popularitatea enormă a Plajei Navagio a transformat-o într-un simbol al turismului grec, dar autoritățile par hotărâte să nu facă compromisuri când vine vorba de siguranța oamenilor. Pentru mulți români care plănuiau o vacanță în Zakynthos vara aceasta, destinația de top va rămâne, cel puțin temporar, doar o imagine de pe internet.