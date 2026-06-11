Președintele SUA, Donald Trump a cerut republicanilor din Congres să adopte rapid un nou pachet bugetar în valoare de 350 de miliarde de dolari destinat apărării și să includă în acesta proiectul legislativ „SAVE America Act”. Solicitarea a fost făcută printr-un mesaj publicat pe platforma Truth

Liderul a susținut că proiectul, denumit de el „Recon 3.0”, ar reprezenta o investiție majoră în armata americană și ar contribui la atingerea unui buget militar total de 1.500 de miliarde de dolari.

Mesajul vine într-un moment în care administrația sa promovează atât creșterea cheltuielilor pentru apărare, cât și modificări ale legislației electorale federale.

În postarea sa, Trump a afirmat că noul pachet ar finanța mai multe programe strategice, inclusiv sistemul de apărare antirachetă „Golden Dome”, extinderea capacităților navale americane prin „Golden Fleet”, dezvoltarea avioanelor militare F-47 și B-21, creșterea stocurilor de muniție și consolidarea capacităților Forței Spațiale și ale programelor de drone.

Președintele a susținut că investițiile ar stimula industria americană și ar crea sute de mii de locuri de muncă bine plătite, argumentând totodată că acestea nu ar alimenta inflația.

În același mesaj, Trump a cerut adoptarea „SAVE America Act”, o inițiativă care urmărește modificarea regulilor electorale federale.

Potrivit prezentării făcute de Casa Albă, proiectul ar introduce obligația prezentării unui act de identitate cu fotografie și a unei dovezi a cetățeniei pentru înregistrarea alegătorilor în alegerile federale.

De asemenea, inițiativa limitează votul prin corespondență la anumite situații excepționale, precum boala, dizabilitatea, serviciul militar sau călătoriile.

Trump a susținut că măsurile sunt necesare pentru protejarea integrității procesului electoral și a dreptului de vot al cetățenilor americani.

Propunerile privind regulile electorale au generat controverse în SUA. Susținătorii afirmă că cerințele suplimentare privind identificarea alegătorilor și dovada cetățeniei ar consolida securitatea alegerilor.

Criticii susțin însă că astfel de măsuri ar putea îngreuna participarea la vot pentru anumite categorii de cetățeni și ar putea duce la excluderea unor alegători eligibili.

În prezent, nu este clar dacă pachetul bugetar solicitat de Trump și prevederile „SAVE America Act” vor obține sprijinul necesar pentru a fi adoptate de Congres.