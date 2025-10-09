Liderii europeni recompensează indirect Hamas, prin recunoașterea unui stat palestinian

Decizia celor 15 state europene și a Marii Britanii de a recunoaște un așa-zis stat palestinian a fost întâmpinată cu critici de analiștii conservatori, care consideră că liderii europeni recompensează indirect gruparea teroristă Hamas, responsabilă pentru masacrul din 7 octombrie 2023 — cea mai gravă crimă contra evreilor de la Holocaust, potrivit analizei făcută de editorul-șef al publicației The European Conservative, Mick Hume.

Recunoașterea unui așa-zis stat palestinian a fost anunțată în ultimele luni de mai multe guverne europene, majortatea controlate de stânga radicală, precum cele conduse de , socialiștii Pedro Sánchez și Keir Starmer, dar și de lideri centriști precum Emmanuel Macron.

Susținătorii acestor decizii afirmă că demersul urmărește sprijinirea unei soluții de pace în Orientul Mijlociu, însă criticii susțin că efectul este opus.

„Aceste recunoașteri publice recompensează teroriștii islamiști ai Hamas pentru războiul genocidar împotriva Israelului, singura democrație din Orientul Mijlociu și singurul stat evreiesc de pe planetă”, scrie Mick Hume.

Și, cum era de așteptat, teroriștii palestinieni din Hamas au salutat valul de „recunoașteri”, numindu-le o „victorie pentru cauza sa justă”.

Dar gruparea teroristă Hamas nu susține o soluție de tip „două state”, ci are ca scop declarat „ștergerea statului Israel de pe hartă și alungarea evreilor în Marea Mediterană”.

În ciuda declarațiilor făcute de politicieni, sprijinul popular pentru recunoașterea unui așa-zis stat palestinian este redus.

În Regatul Unit, sondajele indică faptul că aproape 90% dintre alegători nu sprijină politica guvernului de stânga de recunoaștere a unui stat palestinian, iar în Franța aproximativ 70% se opun unei astfel de decizii.

Totuși, lideri europeni precum Emmanuel Macron, Pedro Sánchez sau Keir Starmer „se laudă public pe scena ONU cu recunoașterea «Palestinei»”, în pofida acestor poziții interne.

Potrivit analizei din The Europen Conservative, o parte a elitelor politice și mediatice europene „au preluat fără discernământ propaganda Hamas, inclusiv acuzațiile de genocid împotriva Israelului”, pe care le prezintă drept adevăruri.

Potrivit analizei, recunoașterea unui așa-zis stat palestinian „nu are legătură cu realitățile de pe teren, unde Israelul poartă un război pentru supraviețuire, ci cu postura politică a liderilor europeni”.

Aceștia ar folosi simbolismul „cauzei palestiniene” „pentru a-și consolida poziția internă într-un context de criză politică”.

Textul spune că „elitele pro-palestiniene ale Europei sunt alimentate de un amestec toxic de ură de sine occidentală și ideologie identitară de stânga”.

În opinia analistului, această combinație duce la o „alianță între antisemitismul islamist și cel modern de tip progresist”, unite prin ostilitatea comună față de statul evreu.

Articolul avertizează că „această politică de recunoaștere nu va salva liderii europeni aflați în dificultate și nici nu va întări poziția Uniunii Europene în lume, dar poate avea consecințe grave pentru viitorul civilizației occidentale.”