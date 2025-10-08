Gruparea teroristă Hamas susține că principalul său obiectiv ar fi obținerea unui acord de pace permanent, retragerea forțelor israeliene și inițierea imediată a unui proces de reconstrucție amplu în Fâșia Gaza.

Declarația survine pe fondul negocierilor de pace desfășurate în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, unde discuțiile vizează atât schimbul de prizonieri, cât și modalitățile de oprire a conflictului care a devastat regiunea.

Gruparea teroristă Hamas a confirmat miercuri schimbul listelor cu numele ostaticilor israelieni și a teroriștilor palestinieni care urmează să fie eliberați într-un schimb convenit.

Discuțiile, care includ și reprezentanți americani precum emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner, fost consilier pentru Orientul Mijlociu în administrația Trump, se concentrează pe mecanismele necesare opririi ostilităților și retragerii forțelor israeliene.

Până în prezent, nu a fost stabilit un calendar clar pentru implementarea primei faze a inițiativei Trump. Hamas insistă pe un ceasefire care să fie atât permanent, cât și cuprinzător, condiționat de supravegherea procesului de reconstrucție de către un „organ național tehnocratic” palestinian.

În lipsa unui acord de încetare a focului, Israelul a continuat războiul antiterorist în Gaza, ceea ce a amplificat izolarea sa internațională, inițiată de regimurile de extremă stânga și de cele islamiste din lume.

Qatarul și Turcia joacă roluri cheie în mediere, prin participarea premierului Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani și a spionului turc Ibrahim Kalin.

Oficialii americani subliniază că inițial negocierile se vor concentra pe oprirea luptelor și pe logistica eliberării ostaticilor israelieni și a deținuților palestinieni. În timp ce gruparea teroristă Hamas refuză să se dezarmeze, Israelul cere exact acest lucru ca parte a negocierilor.

Obținerea unui acord de pace ar avea implicații majore pe plan regional și global, reducând tensiunile care afectează Orientul Mijlociu de peste doi ani.

Negociatorii subliniază că succesul unui astfel de acord de pace depinde de acordul clar asupra retragerii forțelor israeliene și de implementarea unui plan de reconstrucție sub supravegherea unui organism palestinian recunoscut.

Potrivit unui oficial palestinian apropiat negocierilor: