Trump anunță „progrese extraordinare” în negocierile dintre Israel și teroriștii Hamas
- Iuliu Vlădescu
- 7 octombrie 2025, 06:45
Președintele american Donald Trump a declarat luni, într-o discuție cu presa din Biroul Oval, că „s-au înregistrat progrese extraordinare” în negocierile din Egipt, indirecte, dintre Israel și gruparea teroristă Hamas. „Aștept în curând un acord cu Gaza”, a spus Trump.
Trump, optimist cu privire la pacea din Gaza
Președintele SUA a dat asigurări, de asemenea, că a primit „semnale puternice din partea Iranului că ar dori să vadă acest lucru realizat”.
Trump și-a exprimat optimismul că în curând va exista un acord cu Gaza, afirmând că s-au făcut progrese extraordinare în această chestiune, potrivit Jerusalem Post.
Trump a explicat că nu i-a spus lui Netanyahu să nu mai fie negativ în legătură cu acordul cu ostaticii și a dezvăluit că gruparea teroristă Hamas a fost de acord cu lucruri foarte importante.
El a adăugat că a vorbit telefonic cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.
Erdogan, un aliat al teroriștilor palestinieni din Hamas și critic vocal al Israelului, a ajutat la negocierea acordului, potrivit lui Trump, care l-a îndemnat să se asigure că Hamas nu va spune „nu” propunerii de încetare a focului.
Netanyahu a acceptat planul, dar cu reticență
Președintele Statelor Unite ale Americii a recunoscut anterior că a făcut presiuni asupra prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i accepta planul în 20 de puncte de eliberare a ostaticilor, avertizându-l că „trebuie să fie de acord cu asta”.
Vineri, Trump i-a spus prim-ministrului Benjamin Netanyahu că a fost „întotdeauna atât de negativ” atunci când liderul israelian și-a exprimat rezerve cu privire la ceea ce teroriștii Hamas ar accepta de fapt, a relatat Barak Ravid de la Axios.
Ce cuprinde planul lui Trump
Pe scurt, planul în 20 de puncte al lui Trump implică eliberarea tuturor ostaticilor rămași, eliberarea teroriștilor palestinieni deținuți în Israel, o retragere etapizată a IDF, desfășurarea unor forțe internaționale de stabilizare, interzicerea explicită a oricărui rol viitor al grupării teroriste islamiste Hamas în guvernare, demontarea infrastructurii ofensive (inclusiv tuneluri) și o tranziție către o autonomie condusă de Autoritatea Palestiniană (AP), condiționată de reforme și criterii de securitate.
