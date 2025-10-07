Trump anunță „progrese extraordinare” în negocierile dintre Israel și teroriștii Hamas

Președintele american Donald Trump a declarat luni, într-o discuție cu presa din Biroul Oval, că „s-au înregistrat progrese extraordinare” în negocierile din Egipt, indirecte, dintre Israel și gruparea teroristă Hamas. „Aștept în curând un acord cu Gaza”, a spus Trump.

Președintele SUA a dat asigurări, de asemenea, că a primit „semnale puternice din partea Iranului că ar dori să vadă acest lucru realizat”.

Trump și-a exprimat optimismul că în curând va exista un acord cu Gaza, afirmând că s-au făcut progrese extraordinare în această chestiune, potrivit Jerusalem Post.

Trump a explicat că nu i-a spus lui Netanyahu să nu mai fie negativ în legătură cu acordul cu ostaticii și a dezvăluit că gruparea teroristă Hamas a fost de acord cu lucruri foarte importante.

El a adăugat că a vorbit telefonic cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan, un aliat al teroriștilor palestinieni din Hamas și critic vocal al Israelului, a ajutat la negocierea acordului, potrivit lui Trump, care l-a îndemnat să se asigure că Hamas nu va spune „nu” propunerii de încetare a focului.

Președintele Statelor Unite ale Americii a recunoscut anterior că a făcut presiuni asupra prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i accepta planul în 20 de puncte de eliberare a ostaticilor, avertizându-l că „trebuie să fie de acord cu asta”.

Vineri, Trump i-a spus prim-ministrului Benjamin Netanyahu că a fost „întotdeauna atât de negativ” atunci când liderul israelian și-a exprimat rezerve cu privire la ceea ce teroriștii Hamas ar accepta de fapt, a relatat Barak Ravid de la Axios.

Pe scurt, planul în 20 de puncte al lui Trump implică eliberarea tuturor ostaticilor rămași, eliberarea teroriștilor palestinieni deținuți în Israel, o retragere etapizată a IDF, desfășurarea unor forțe internaționale de stabilizare, interzicerea explicită a oricărui rol viitor al grupării teroriste islamiste Hamas în guvernare, demontarea infrastructurii ofensive (inclusiv tuneluri) și o tranziție către o autonomie condusă de Autoritatea Palestiniană (AP), condiționată de reforme și criterii de securitate.