International

Trump anunță „progrese extraordinare” în negocierile dintre Israel și teroriștii Hamas

Comentează știrea
Trump anunță „progrese extraordinare” în negocierile dintre Israel și teroriștii HamasDonald Trump. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump a declarat luni, într-o discuție cu presa din Biroul Oval, că „s-au înregistrat progrese extraordinare” în negocierile din Egipt, indirecte, dintre Israel și gruparea teroristă Hamas. „Aștept în curând un acord cu Gaza”, a spus Trump.

Trump, optimist cu privire la pacea din Gaza

Președintele SUA a dat asigurări, de asemenea, că a primit „semnale puternice din partea Iranului că ar dori să vadă acest lucru realizat”.

Trump și-a exprimat optimismul că în curând va exista un acord cu Gaza, afirmând că s-au făcut progrese extraordinare în această chestiune, potrivit Jerusalem Post.

Trump a explicat că nu i-a spus lui Netanyahu să nu mai fie negativ în legătură cu acordul cu ostaticii și a dezvăluit că gruparea teroristă Hamas a fost de acord cu lucruri foarte importante.

Trend periculos pe internet. Medicamentele, înlocuite cu uleiurile esențiale
Trend periculos pe internet. Medicamentele, înlocuite cu uleiurile esențiale
Cod roșu de ploi și inundații în sud-estul țării. Școlile din Constanța, închise din cauza vremii extreme
Cod roșu de ploi și inundații în sud-estul țării. Școlile din Constanța, închise din cauza vremii extreme

El a adăugat că a vorbit telefonic cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan, un aliat al teroriștilor palestinieni din Hamas și critic vocal al Israelului, a ajutat la negocierea acordului, potrivit lui Trump, care l-a îndemnat să se asigure că Hamas nu va spune „nu” propunerii de încetare a focului.

Netanyahu a acceptat planul, dar cu reticență

Președintele Statelor Unite ale Americii a recunoscut anterior că a făcut presiuni asupra prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i accepta planul în 20 de puncte de eliberare a ostaticilor, avertizându-l că „trebuie să fie de acord cu asta”.

Vineri, Trump i-a spus prim-ministrului Benjamin Netanyahu că a fost „întotdeauna atât de negativ” atunci când liderul israelian și-a exprimat rezerve cu privire la ceea ce teroriștii Hamas ar accepta de fapt, a relatat Barak Ravid de la Axios.

Trump și Netanyahu

Sursa foto: CNN

Ce cuprinde planul lui Trump

Pe scurt, planul în 20 de puncte al lui Trump implică eliberarea tuturor ostaticilor rămași, eliberarea teroriștilor palestinieni deținuți în Israel, o retragere etapizată a IDF, desfășurarea unor forțe internaționale de stabilizare, interzicerea explicită a oricărui rol viitor al grupării teroriste islamiste Hamas în guvernare, demontarea infrastructurii ofensive (inclusiv tuneluri) și o tranziție către o autonomie condusă de Autoritatea Palestiniană (AP), condiționată de reforme și criterii de securitate.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:28 - Andronic despre cazul Birchall: E trădare. Nu putem să-l acuzăm pe Georgescu și s-o lăsăm pe Birchall
09:18 - Viorel și Oana Lis se plâng că îngheață în casă
09:09 - Trump se întâlnește cu un ostatic eliberat, la doi ani de la atacurile teroriștilor palestinieni Hamas
08:59 - Pește în sos tomat, rețeta care întrece orice conservă din comerț. Rezistă toată iarna
08:51 - Programul Rabla va fi reformat. Ce se schimbă
08:46 - Apple, vizat de autoritățile franceze pentru încălcarea confidențialității

HAI România!

Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)

Proiecte speciale