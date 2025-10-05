Hamas, pregătit să încheie războiul din Gaza: „Dorim un acord imediat și schimbul prizonierilor”

Un înalt responsabil al mișcării islamiste Hamas a declarat duminică, sub acoperirea anonimatului, că organizația palestiniană este pregătită să ajungă la un acord cu Israelul pentru a pune capăt războiului și a lansa „imediat” procesul de schimb de prizonieri.

Declarația a fost făcută pentru agenția de presă AFP, în contextul reluării negocierilor indirecte dintre părți, programate să aibă loc în Egipt, la aproape doi ani de la izbucnirea conflictului din Fâșia Gaza.

Potrivit oficialului Hamas, citat de AFP, mișcarea dorește „cu adevărat să ajungă la un acord” și să inițieze un schimb de prizonieri imediat, „în funcție de condițiile de pe teren”.

„Hamas dorește foarte mult să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului și a lansa imediat procesul de schimb de prizonieri”, a afirmat responsabilul citat.

Acesta a adăugat că Israelul nu trebuie să împiedice punerea în aplicare a planului propus anterior de administrația fostului președinte american Donald Trump. „Dacă ocupația are intenții reale de a ajunge la un acord, Hamas este pregătit”, a spus sursa pentru AFP.

Declarația vine în contextul unor negocieri delicate între reprezentanții Hamas și Israel, programate duminică în Egipt.

Potrivit AFP, negociatorii Hamas, care au plecat din Doha, urmează să ajungă mai întâi la Cairo, apoi să se deplaseze la Sharm el-Sheikh, unde vor participa la discuții indirecte cu delegația israeliană.

O sursă palestiniană apropiată mișcării islamiste a confirmat că cele două delegații vor fi cazate în aceeași clădire, dar vor evita contactul direct cu presa. „Negocierile vizează discutarea calendarului și a condițiilor de pe teren pentru transferul prizonierilor deținuți în Gaza, ca preludiu la lansarea procesului de schimb de prizonieri”, a precizat aceeași sursă.

Înaintea negocierilor, reprezentanții Hamas au transmis mediatorilor o serie de cerințe clare, potrivit AFP.

Printre acestea se numără suspendarea oricărei operațiuni militare israeliene în întreaga Fâșie Gaza, încetarea zborurilor aeriene și a misiunilor de recunoaștere, precum și retragerea trupelor israeliene din teritoriul palestinian.

„În paralel cu încetarea activităților militare israeliene, Hamas și facțiunile de rezistență își vor suspenda, de asemenea, operațiunile militare”, a transmis sursa citată.

Discuțiile urmează să includă și analiza hărților furnizate de Israel, care vor detalia rutele și calendarul retragerii forțelor israeliene, în corelare cu procesul de schimb de prizonieri.

Surse palestiniene apropiate negocierilor au explicat că Hamas va prezenta listele prizonierilor palestinieni care urmează să fie eliberați de Israel în schimbul cetățenilor israelieni deținuți în Gaza.

Conform planului propus în cadrul negocierilor mediate de SUA și Egipt, Israelul ar urma să elibereze 250 de prizonieri palestinieni condamnați la închisoare pe viață și peste 1.700 de deținuți din Fâșia Gaza arestați după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 — eveniment care a declanșat războiul actual.

Aceasta ar fi cea mai amplă operațiune de schimb de prizonieri de la conflictul din 2011, când soldatul israelian Gilad Shalit a fost eliberat în schimbul a peste 1.000 de prizonieri palestinieni.

Egiptul, sprijinit de Statele Unite și Qatar, joacă un rol esențial în această nouă rundă de discuții. Oficialii egipteni au încercat în repetate rânduri să convingă ambele părți să accepte un armistițiu durabil, însă fiecare tabără își menține pozițiile.

De partea israeliană, guvernul condus de premierul Benjamin Netanyahu a cerut eliberarea „necondiționată” a tuturor ostaticilor, respingând orice acord care ar limita libertatea de acțiune a armatei.

În schimb, Hamas insistă ca orice schimb de prizonieri să fie parte a unui acord mai amplu, care să includă încetarea totală a operațiunilor militare și retragerea completă a trupelor israeliene din Gaza.

Războiul din Fâșia Gaza a început la 7 octombrie 2023, după atacul masiv lansat de Hamas asupra sudului Israelului, soldat cu peste 1.200 de morți și sute de persoane luate ostatice.

De atunci, armata israeliană a declanșat o ofensivă terestră și aeriană de proporții asupra teritoriului palestinian. Conform Ministerului Sănătății din Gaza, peste 41.000 de palestinieni au fost uciși în urma bombardamentelor și confruntărilor armate, majoritatea civili.

În ciuda apelurilor internaționale la încetarea focului, luptele continuă, iar criza umanitară s-a agravat, milioane de oameni fiind lipsiți de acces la apă potabilă, hrană și îngrijiri medicale.

Negocierile de la Cairo sunt privite ca ultima șansă reală de a opri conflictul înainte ca situația să se deterioreze ireversibil. Diplomații occidentali speră că un acord de schimb de prizonieri ar putea reprezenta un prim pas către o încetare a focului durabilă.

Deocamdată, atât Hamas, cât și Israelul au anunțat public disponibilitatea de a continua dialogul, însă încrederea reciprocă rămâne fragilă.

„Suntem pregătiți pentru un acord real, dar nu vom accepta condiții care subminează securitatea Israelului”, a transmis un oficial israelian pentru AFP, sub rezerva anonimatului.