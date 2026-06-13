Cabinetul condus de Eugen Tomac a creionat o strategie pentru Ministerul Afacerilor Interne, axată puternic pe digitalizare, tehnologie avansată și reforme structurale. Documentul oficial stabilește măsuri concrete care vizează atât siguranța rutieră, cât și debirocratizarea relației dintre cetățeni și autorități. Printre prioritățile majore se numără extinderea sistemelor de monitorizare, lansarea unui portal unic pentru servicii publice și urgentarea emiterii noilor acte de identitate.

Strategia pe termen scurt, gândită pentru un orizont de timp de 12-18 luni în domeniul Afacerilor Interne, are ca scop principal reducerea criminalităţii şi a accidentelor prin utilizarea noilor tehnologii şi analizei predictive.

Siguranța pe drumurile publice reprezintă un pilon central al noului program. Executivul își propune să extindă sistemul electronic de monitorizare a traficului rutier, cunoscut sub numele de e-SIGUR, transferând competențe și către autoritățile publice locale.

Conform strategiei, se urmărește adoptarea monitorizării automate a vitezei medii şi prioritizarea comunicării în materie rutieră, atât între instituţii cât şi cu cetăţenii, prin intermediul sistemelor online.

Mai mult, planul include un program național destinat integrării camerelor de supraveghere video în sistemele operative ale Poliției Române, acestea urmând să fie gestionate prin instrumente de analiză video asistată de inteligenţă artificială.

Tehnologia va fi utilizată mult mai intens și în sfera execuției penale și a supravegherii. Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică urmează să fie modernizat pentru a utiliza monitorizarea electronică în situaţiile din competenţa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi Direcţiei Naţionale de Probaţiune.

Pe zona de combatere a infracționalității, accentul cade pe criminalitatea informatică și pe investigarea fluxurilor financiare ilegale. Un alt obiectiv este consolidarea capabilităţilor pentru contracararea criminalităţii din mediul online, concomitent cu campanii de informare a populaţiei. Totodată, urmează să fie consolidate capacităţile de investigaţii financiare şi de anchete digitale.

De asemenea, o atenție deosebită este acordată fenomenului consumului de substanțe interzise. Programul mai include implementarea unor programe de prevenire a consumului de droguri, în special în unităţile de învăţământ şi în mediile frecventate de tineri.

Debirocratizarea este un alt punct cheie, implementat prin digitalizarea serviciilor oferite populației. Unificarea platformelor online într-un singur punct de acces va simplifica interacțiunea cu cetățenii. Portalul unic MAI va permite creşterea numărului de servicii disponibile online cu privire la identitatea persoanei, călătorie şi paşapoarte, şoferi şi vehicule, acte/avize şi alte servicii ale ministerului.

În paralel, autoritățile vor accelera procedurile pentru trecerea la noile formate de identitate. Totodată, va fi accelerată implementarea Cărţii Electronice de Identitate şi va fi dezvoltat ecosistemului D4eID. De asemenea, urmează să fie pusă în circulaţie, în anul 2026, Cartea Electronică de Identitate pentru românii fără domiciliu în România.

Pe partea de logistică și control extern, executivul dorește o supraveghere mai strictă a granițelor țării. Vor continua programele de dotare cu mijloace de mobilitate şi tehnologie de supraveghere a frontierei de stat (inclusiv drone, senzori şi capacităţi de analiză video).

În contextul deficitului de personal de pe piața muncii, gestionarea imigrației economice va fi complet digitalizată. Platforma WorkinRomania.gov.ro va fi operaţionalizată şi integrată în activitatea autorităţilor cu responsabilităţi în gestionarea forţei de muncă străine.

Managementul situațiilor de urgență primește îmbunătățiri semnificative, atât din punct de vedere tehnic, cât și operațional. Guvernul propus mai vizează creşterea capacităţii de răspuns la dezastre şi situaţii de urgenţă. În acest sens, urmează să fie modernizat sistemul RO-ALERT şi să se desfăşoare exerciţii anuale de protecţie civilă.

Eficiența trupelor de intervenție va fi sporită prin fonduri dedicate. Prin implementarea proiectelor din cadrul SAFE va creşte capacitatea operaţională a structurilor MAI în domenii precum: protecţia şi siguranţa populaţiei sau răspunsul la situaţii de urgenţă.

Pentru o alocare corectă a resurselor pe teren, Executivul va introduce un instrument de analiză anuală a riscurilor. Programul de guvernare prevede şi elaborarea unei hărţi naţionale de risc pentru siguranţă internă, actualizată anual, care va sta la baza distribuţiei resurselor umane şi a mijloacelor operaţionale în funcţie de evoluţia criminalităţii şi a factorilor de risc.

O noutate absolută în planul de reziliență o reprezintă pregătirea populației și a instituțiilor pentru scenarii extreme. Strategia naţională de reducere a riscului la dezastre va fi completată cu un plan de acţiune privind creşterea capacităţii comunităţilor şi instituţiilor publice de a funcţiona autonom timp de 72 de ore în cazul producerii unui dezastru major.

Toate aceste modernizări tehnologice vor fi însoțite de o reorganizare a resurselor umane din cadrul ministerului, punându-se accent pe criteriul performanței și pe atragerea de personal înalt calificat.

Este vizată de asemenea o reformă a resursei umane MAI. Astfel, va fi elaborat un ghid al carierei „clar şi predictiv, bazat pe integritate şi profesionalism”. Vor fi revizuite condiţiile legislative şi procedurale pentru recrutarea accelerată de specialişti IT, criminalistică digitală şi analiză de date. Totodată, se va introduce un sistem modern de evaluare a performanţei şi se va moderniza sistemul de pregătire.