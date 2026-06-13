România strânge legăturile cu Republica Moldova

Un capitol distinct din programul de guvernare al prmeierului propus, Eugen Tomac, este dedicat în parteneriatului cu Republica Moldova, stabilind o serie de priorități clare pentru susținerea parcursului european al statului vecin.

Conform documentului oficial, sprijinul oferit de autoritățile de la București se va manifesta pe toate palierele decizionale de la nivelul Uniunii Europene, dar și în dialogul direct cu ceilalți parteneri occidentali.

Documentul strategic subliniază importanța pe care Chișinăul o are în politica externă a Bucureștiului. „Republica Moldova reprezintă principalul partener strategic al României în vecinătatea estică şi principalul beneficiar al sprijinului acordat de ţara noastră pentru integrarea europeană”, se precizează în programul de guvernare.

Miza acestui parteneriat este reprezentată de accelerarea procesului de convergență pe trei paliere esențiale: economic, instituțional și social. Acest lucru se va realiza prin eliminarea blocajelor de natură administrativă, prin demararea unor proiecte de anvergură comună și prin consolidarea unui spațiu bazat pe aceeași limbă, cultură și valori europene.

Planul executivului include o serie de acțiuni cu aplicare imediată, menite să producă efecte rapide în viața cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Una dintre cele mai importante inițiative este Programul „Cetăţenie 365”, conceput special pentru a reduce termenele de soluţionare a dosarelor, a digitaliza procedurile curente şi a creşte eficienţa la nivel administrativ.

În paralel, sectorul economic va fi impulsionat prin Programul „Invest Moldova”, o inițiativă care își propune să stimuleze investiţiile româneşti peste Prut, să dezvolte mediul de afaceri autohton şi să consolideze integrarea economică regională. Tot pe termen scurt, se urmărește recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale între România şi Republica Moldova, o măsură care va creşte mobilitatea pe piața muncii și va elimina barierele administrative, având ca scop valorificarea capitalului uman comun.

O atenție deosebită este acordată și securității informaționale. Guvernul își propune armonizarea legislaţiei audiovizuale şi facilitarea accesului reciproc pe piaţa media din cele două țări.

Această decizie are un rol dublu: pe de o parte, urmărește să consolideze spaţiul informaţional comun şi să crească accesul publicului la conţinut de calitate în limba română, iar pe de altă parte, reprezintă un instrument direct pentru a combate influenţele informaţionale ostile din regiune.

Pe termen lung, programul premierului desemnat prevede transformări profunde prin reforme structurale bine definite. Printre acestea se numără un program complex de armonizare legislativă, menit să apropie cadrele instituţionale şi juridice ale celor două state, oferind un suport tehnic direct pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Totodată, sistemul de învățământ va trece printr-o transformare majoră prin crearea unui spaţiu educaţional comun. Acest proiect presupune instituirea unei curricule comune, promovarea mobilităţii în mediul academic şi o cooperare strânsă între instituțiile de profil, consolidând astfel identitatea culturală şi lingvistică comună. Toate aceste direcții vor fi înglobate într-un program extins de integrare sectorială, menit să dezvolte proiecte de anvergură în domenii precum educaţia, cultura, sportul, mass-media şi economia, adâncind conexiunile istorice dintre cele două țări.