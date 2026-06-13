Politica

Răsturnare de situație. Cine sunt cei 15 miniștri și trei vicepremieri propuși de Eugen Tomac pentru noul Cabinet

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Răsturnare de situație. Cine sunt cei 15 miniștri și trei vicepremieri propuși de Eugen Tomac pentru noul Cabinet
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a definitivat echipa de miniștri cu care intenționează să guverneze în perioada următoare. Formula propusă mizează pe o reorganizare strategică la vârful Guvernului, incluzând o combinație de lideri politici și specialiști în domenii cheie.

Conform procedurilor constituționale, această listă urmează să fie depusă duminică la Parlament, deschizând oficial calea pentru audierile în comisiile de specialitate și votul final de învestitură.

Trei vicepremieri și portofolii cheie în Executivul lui Eugen Tomac

Configurația noului Cabinet aduce o noutate în ceea ce privește conducerea centrală. Structura va include trei vicepremieri, dintre care doi nu vor coordona direct un minister, având rolul de a gestiona strategii interinstituționale. Singurul vicepremier care va deține și un portofoliu plin este Sorin Costreie, cel care va prelua frâiele de la Educație și Cercetare.

Ceilalți doi vicepremieri fără portofoliu, Valeriu Nistor și Bogdan Dumitru, vor avea misiunea de a asigura coeziunea echipei guvernamentale și de a supraveghea implementarea programului de guvernare adoptat.

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Eugen Tomac. Sursă foto: captură video

Cine sunt cei 15 miniștri propuși

Lista completă a echipei cu care premierul desemnat se va prezenta în fața parlamentarilor reunește nume din diverse zone profesionale.

Din noul Cabinet condus de Eugen Tomac ar urma să facă parte:

Sorin Costreie - vicepremier şi ministru al Educaţiei şi Cercetării

Valeriu Nistor - vicepremier, fără portofoliu

Bogdan Dumitru - vicepremier, fără portofoliu

Tiberiu Trifan - ministru al Afacerilor Interne

Ionuţ Simion - ministru al Finanţelor

Ionuţ Maşala - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii

Cosmin Soare-Filatov - ministru al Justiţiei

Dan Neculăescu - ministru al Apărării

Florin Duma - ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

Şerban Dragosloveanu - ministru al Sănătăţii

Nicolae Istudor - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Luca Niculescu - ministru al Afacerilor Externe

Carmen Moraru - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Teodor Dulceaţă - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

Diana Morar - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

Vladimir Ionaş - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Mihai Ghyka - ministru al Culturii

Andrei Covatariu - ministru al Energiei.

Calendarul de la Parlament și pașii următori

După ce documentele oficiale vor fi înregistrate la cabinetele președinților celor două Camere, conducerea legislativului va stabili calendarul exact al audierilor. Fiecare ministru propus va trebui să obțină avizul consultativ al comisiilor parlamentare înainte ca întregul Cabinet să fie supus votului de încredere în plenul reunit.

Pentru a fi învestit, noul Guvern are nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor. Următoarele zile vor fi decisive pentru Cabinetul Tomac, miza fiind obținerea susținerii politice necesare într-un context parlamentar fragmentat.

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