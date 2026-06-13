Răsturnare de situație. Cine sunt cei 15 miniștri și trei vicepremieri propuși de Eugen Tomac pentru noul Cabinet
- Nicolae Comănescu
- 13 iunie 2026, 19:41
Premierul desemnat, Eugen Tomac, a definitivat echipa de miniștri cu care intenționează să guverneze în perioada următoare. Formula propusă mizează pe o reorganizare strategică la vârful Guvernului, incluzând o combinație de lideri politici și specialiști în domenii cheie.
Conform procedurilor constituționale, această listă urmează să fie depusă duminică la Parlament, deschizând oficial calea pentru audierile în comisiile de specialitate și votul final de învestitură.
Trei vicepremieri și portofolii cheie în Executivul lui Eugen Tomac
Configurația noului Cabinet aduce o noutate în ceea ce privește conducerea centrală. Structura va include trei vicepremieri, dintre care doi nu vor coordona direct un minister, având rolul de a gestiona strategii interinstituționale. Singurul vicepremier care va deține și un portofoliu plin este Sorin Costreie, cel care va prelua frâiele de la Educație și Cercetare.
Ceilalți doi vicepremieri fără portofoliu, Valeriu Nistor și Bogdan Dumitru, vor avea misiunea de a asigura coeziunea echipei guvernamentale și de a supraveghea implementarea programului de guvernare adoptat.
Cine sunt cei 15 miniștri propuși
Lista completă a echipei cu care premierul desemnat se va prezenta în fața parlamentarilor reunește nume din diverse zone profesionale.
Din noul Cabinet condus de Eugen Tomac ar urma să facă parte:
Sorin Costreie - vicepremier şi ministru al Educaţiei şi Cercetării
Valeriu Nistor - vicepremier, fără portofoliu
Bogdan Dumitru - vicepremier, fără portofoliu
Tiberiu Trifan - ministru al Afacerilor Interne
Ionuţ Simion - ministru al Finanţelor
Ionuţ Maşala - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii
Cosmin Soare-Filatov - ministru al Justiţiei
Dan Neculăescu - ministru al Apărării
Florin Duma - ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului
Şerban Dragosloveanu - ministru al Sănătăţii
Nicolae Istudor - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Luca Niculescu - ministru al Afacerilor Externe
Carmen Moraru - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene
Teodor Dulceaţă - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor
Diana Morar - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale
Vladimir Ionaş - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Mihai Ghyka - ministru al Culturii
Andrei Covatariu - ministru al Energiei.
Calendarul de la Parlament și pașii următori
După ce documentele oficiale vor fi înregistrate la cabinetele președinților celor două Camere, conducerea legislativului va stabili calendarul exact al audierilor. Fiecare ministru propus va trebui să obțină avizul consultativ al comisiilor parlamentare înainte ca întregul Cabinet să fie supus votului de încredere în plenul reunit.
Pentru a fi învestit, noul Guvern are nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor. Următoarele zile vor fi decisive pentru Cabinetul Tomac, miza fiind obținerea susținerii politice necesare într-un context parlamentar fragmentat.