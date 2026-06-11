Premierul desemnat Eugen Tomac a reacționat joi după ce conducerea PNL a decis să nu susțină învestirea Guvernului său. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Tomac a transmis că respectă alegerea liberalilor de a merge în opoziție, dar le-a cerut să renunțe la „demagogie”, amintind că și Executivul demis a fost votat cu sprijinul PSD.

La scurt timp după anunțul făcut de conducerea PNL, Eugen Tomac a publicat un mesaj în care a comentat decizia liberalilor de a nu vota Cabinetul pe care îl propune.

„Am înţeles mesajul PNL şi îl respect. Aţi hotărât să mergeţi în opoziţie, foarte bine! Dar renunţaţi la demagogie, pentru că, dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, ştim cu toţii că inclusiv Guvernul demis a fost votat de PSD”, este mesajul transmis de premierul desemnat.

Tomac a afirmat că își menține obiectivul de a continua demersurile pentru formarea Executivului și a transmis un apel către cei care îi împărtășesc proiectul politic.

„Nu avem nevoie de lecţii de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe şi sunt chiar foarte optimist. Iar cei care ţin cu România sunt aşteptaţi alături de mine”, a mai spus Tomac.

Decizia liberalilor a fost anunțată joi de președintele PNL și premierul interimar, Ilie Bolojan, după ședința conducerii partidului. Potrivit liderului liberal, parlamentarii PNL nu vor susține Guvernul Tomac la votul din Parlament. Aceștia fie nu vor participa la dezbateri, fie vor fi prezenți în sală fără să voteze.

Bolojan a explicat că un Executiv fără sprijin politic solid nu poate avea perspective reale de guvernare și a apreciat că actuala propunere nu oferă o soluție pentru depășirea blocajului politic.

În declarația făcută după reuniunea conducerii partidului, Ilie Bolojan a argumentat motivele pentru care PNL a ales să nu susțină Cabinetul propus de Eugen Tomac.

„Acest guvern va rămâne singur, pentru că nimeni nu-l va susține. Este foarte probabil să ne trezim cu propuneri parlamentare care sunt total diferite de ce inițiază guvernul, cu lucruri care încarcă cheltuielile de stat. Am luat decizia să nu susținem învestirea lui”, a spus Ilie Bolojan.

Liderul liberal a afirmat că, din punctul său de vedere, actuala formulă guvernamentală reprezintă „o formulă paravan pentru a scuti PSD de răspundere pentru situația în care am ajuns”. Ilie Bolojan a comentat și apelul la responsabilitate adresat partidelor de președintele Nicușor Dan.

„Consider că PNL în această perioadă și-a arătat responsabilitatea pentru România. Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ce face PSD”, a mai spus liderul liberal.

Referindu-se direct la declarația șefului statului, Bolojan a adăugat: „Apreciez apelul dlui președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă se făcea înainte de moțiunea de cenzură”. Decizia de a nu susține Guvernul Tomac a fost adoptată în unanimitate în cadrul ședinței conducerii PNL desfășurate joi.