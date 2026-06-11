Bogdan Glăvan, economistul vehiculat pentru funcția de ministru al Finanțelor în formula de guvern propusă de Eugen Tomac, și-a anunțat joi demisia din partidul Forța Dreptei, condus de Ludovic Orban.

Decizia vine în contextul disputelor politice generate de desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru și de poziția adoptată de liderii formațiunii.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Glăvan susține că nu împărtășește opinia potrivit căreia actuala situație politică din România ar depăși limitele democrației.

Economistul afirmă că procedurile aflate în desfășurare respectă cadrul constituțional și mecanismele democratice.

Bogdan Glăvan a explicat că demisia sa este legată de diferențele de viziune față de conducerea partidului și față de pozițiile susținute de tabăra politică formată în jurul lui Ludovic Orban și Ilie Bolojan.

„În această dimineață mi-am înaintat demisia din Forța Dreptei. Am decis acest lucru deoarece nu împărtășesc ideea că ce se întâmplă acum în România depășește limitele democrației. Eu cred că ne aflăm în cadrul democrației”, a transmis acesta.

Glăvan a argumentat că Parlamentul și președintele își exercită atribuțiile prevăzute de Constituție și că toate scenariile politice aflate în discuție, inclusiv posibilitatea alegerilor anticipate, reprezintă opțiuni democratice.

În mesajul său, economistul a făcut referire directă la desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier.

Acesta a susținut că președintele are dreptul constituțional de a desemna orice candidat pentru funcția de prim-ministru și că decizia finală aparține Parlamentului.

„Acum a fost desemnat Eugen Tomac. Foarte bine. Parlamentul poate decide să îl învestească. Foarte bine. Parlamentul poate decide să nu îi acorde votul de încredere. Foarte bine”, a afirmat Glăvan.

Potrivit acestuia, indiferent de rezultatul negocierilor politice, procesul se desfășoară în limitele democrației și ale Constituției.

Demisia lui Bogdan Glăvan are loc într-un moment de tensiune între susținătorii formulei guvernamentale propuse de Eugen Tomac și liderii politici care contestă viabilitatea acesteia.

Ilie Bolojan a anunțat anterior că PNL nu va susține Guvernul Tomac, argumentând că un executiv fără o majoritate politică solidă nu poate funcționa eficient. În același timp, liderii implicați în negocieri încearcă să contureze o formulă guvernamentală capabilă să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Numele lui Bogdan Glăvan a fost vehiculat în ultimele zile pentru portofoliul Finanțelor în echipa propusă de Eugen Tomac, ceea ce conferă o semnificație suplimentară deciziei sale de a părăsi partidul.