Eugen Tomac, mesaj ironic despre drone și „limba bătrână”
- Iuliu Vlădescu
- 26 iulie 2026, 18:18
Europarlamentarul Eugen Tomac a lansat un atac ironic la adresa politicienilor suveraniști, după seria de incidente aeriene înregistrate în România în ultimele zile. Într-un mesaj publicat pe Facebook după doborârea celei de-a treia drone care a pătruns neautorizat în spațiul aerian național, acesta a criticat lipsa de reacție a celor care se revendică drept apărători ai suveranității.
Tomac: Nu există cuvântul dronă în limba bătrână
„Pentru că nu există cuvântul dronă în limba bătrână, apărătorii de serviciu ai suveranității au amuțit subit”, a transmis Eugen Tomac.
Europarlamentarul este și consilier onorific al președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni. În iunie 2026, Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru, însă Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să formeze o majoritate parlamentară.
În mesajul său, politicianul a lăudat reacția militarilor români și a acuzat ceea ce consideră a fi o atitudine selectivă a reprezentanților curentului suveranist.
„În timp ce Armata Română merită felicitată pentru că a gestionat profesionist această violare repetată a spațiului aerian, falșii suveraniști au dispărut fără urmă”, a scris Eugen Tomac.
Tomac acuză o „tăcere complice”
Acesta a adăugat: „Păstrează o tăcere complice în fața provocărilor reale și își recapătă vocea doar când primesc undă verde să atace partenerii noștri și instituțiile europene”. Europarlamentarul nu a precizat la cine se referă concret.
Mesajul a fost publicat după trei zile consecutive în care Forțele Aeriene Române au intervenit pentru neutralizarea unor drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României.
Trei drone doborâte în trei zile
Prima intervenție a avut loc vineri, 24 iulie. O dronă detectată la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina a traversat spațiul aerian românesc pe ruta Sulina–Brăila–Fetești–Buzău. Ținta a fost doborâtă la ora 11:02, în apropierea comunei Padina, județul Buzău, într-o zonă nelocuită. Pentru monitorizarea acesteia au fost mobilizate două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două avioane F-16 românești.
A doua zi, sâmbătă, 25 iulie, o altă dronă a fost interceptată după ce a fost detectată în apropierea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-16 au intervenit, iar aparatul a fost doborât într-o zonă nelocuită din apropierea graniței.
Duminică, 26 iulie, la ora 10:13, un alt F-16 românesc a neutralizat o dronă care intrase fără autorizație în spațiul aerian național. Aparatul a fost doborât la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României.
Seria de incidente vine la mai puțin de două luni după explozia provocată de o dronă rusească de tip Geran-2 în județul Galați. Atunci, două persoane au fost rănite, iar mai multe pagube materiale au fost raportate. Ulterior, România a cerut aliaților capabilități antidrone suplimentare și a anunțat demersuri în cadrul NATO, ONU și OSCE.