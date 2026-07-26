Eugen Tomac, mesaj ironic despre drone și „limba bătrână”

Europarlamentarul Eugen Tomac a lansat un atac ironic la adresa politicienilor suveraniști, după seria de incidente aeriene înregistrate în România în ultimele zile. Într-un mesaj publicat pe Facebook după doborârea celei de-a treia drone care a pătruns neautorizat în spațiul aerian național, acesta a criticat lipsa de reacție a celor care se revendică drept apărători ai suveranității.

„Pentru că nu există cuvântul dronă în limba bătrână, apărătorii de serviciu ai suveranității au amuțit subit”, a transmis Eugen Tomac.

Europarlamentarul este și consilier onorific al președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni. În iunie 2026, Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru, însă Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să formeze o majoritate parlamentară.

În mesajul său, politicianul a lăudat reacția militarilor români și a acuzat ceea ce consideră a fi o atitudine selectivă a reprezentanților curentului suveranist.

„În timp ce Armata Română merită felicitată pentru că a gestionat profesionist această violare repetată a spațiului aerian, falșii suveraniști au dispărut fără urmă”, a scris Eugen Tomac.

Acesta a adăugat: „Păstrează o tăcere complice în fața provocărilor reale și își recapătă vocea doar când primesc undă verde să atace partenerii noștri și instituțiile europene”. Europarlamentarul nu a precizat la cine se referă concret.

Mesajul a fost publicat după trei zile consecutive în care Forțele Aeriene Române au intervenit pentru neutralizarea unor drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României.

Prima intervenție a avut loc vineri, 24 iulie. O dronă detectată la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina a traversat spațiul aerian românesc pe ruta Sulina–Brăila–Fetești–Buzău. Ținta a fost doborâtă la ora 11:02, în apropierea comunei Padina, județul Buzău, într-o zonă nelocuită. Pentru monitorizarea acesteia au fost mobilizate două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două avioane F-16 românești.

A doua zi, sâmbătă, 25 iulie, o altă dronă a fost interceptată după ce a fost detectată în apropierea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-16 au intervenit, iar aparatul a fost doborât într-o zonă nelocuită din apropierea graniței.

Duminică, 26 iulie, la ora 10:13, un alt F-16 românesc a neutralizat o dronă care intrase fără autorizație în spațiul aerian național. Aparatul a fost doborât la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României.

Seria de incidente vine la mai puțin de două luni după explozia provocată de o dronă rusească de tip Geran-2 în județul Galați. Atunci, două persoane au fost rănite, iar mai multe pagube materiale au fost raportate. Ulterior, România a cerut aliaților capabilități antidrone suplimentare și a anunțat demersuri în cadrul NATO, ONU și OSCE.