Ministrul Agriculturii din Republica Moldova, Radu Musteață, și-a anunțat demisia la doar două zile după preluarea funcției, pe fondul unor controverse apărute în spațiul public privind presupusa sa apartenență la Partidul Democrat din Moldova (PDM).

Radu Musteață a respins acuzațiile, însă a afirmat că a decis să renunțe la mandat pentru a proteja încrederea publică în Guvern.

Anunțul a fost făcut într-o postare pe Facebook, în care ministrul demisionar a descris decizia drept un gest de responsabilitate.

„Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova, iar pentru a păstra încrederea am considerat că este un gest de responsabilitate să îmi depun mandatul. Profesionalismul și corectitudinea de care dau dovadă nu trebuie să fie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii. Mulțumesc tuturor pentru susținere, apreciere și încurajare”, a scris Musteață.

Premierul Vasile Tofan a confirmat că a acceptat demisia ministrului Agriculturii.

„A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate, luat pentru a proteja încrederea publică în Guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie. Activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp”.

Controversa a izbucnit după ce, ieri, în spațiul public a apărut o fotografie despre care s-a susținut că ar demonstra că Radu Musteață a fost membru al Partidului Democrat și că ar fi condus organizația teritorială a formațiunii din sectorul Ciocana. Ministrul a negat aceste informații.

Musteață a recunoscut însă că, în perioada studenției, a susținut Partidul Liberal Democrat din Moldova. El a explicat că implicarea sa a pornit de la convingerea că Republica Moldova are nevoie de schimbări, reforme și de un parcurs european.

Ulterior, s-a retras din activitatea politică, după ce a considerat că unii lideri au folosit în interes personal încrederea și speranțele oamenilor.

Cu o zi înainte de demisie, Vasile Tofan declara că nu va lua decizii pe baza unor fotografii și acuzații neverificate, dar avertiza că va acționa dacă vor apărea dovezi că ministrul nu a spus adevărul.