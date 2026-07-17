Republica Moldova. Premierul desemnat Vasile Tofan a făcut publică lista garniturii guvernamentale, pentru care va cere votul în Parlament.

În lista lui Vasile Tofan se regăsesc 12 miniştri din Guvernul condus de Alexandru Munteanu. Iar alţii patru sunt nume noi.

Cu lista respectivă premierul desemnat va veni săptămâna viitoare în Parlament, în şedinţa de marţi, pentru a cere deputaţilor votul de încredere.

Radu Musteață a fost desemnat pentru funcția de ministru al Agriculturii, în locul Ludmilei Catlabuga.

Alexandru Gasnaș a fost propus la șefia Ministerului Sănătății, în locul lui Emil Ceban. Dan Suruceanu va prelua conducerea Ministerului Culturii.

Victoria Belous, care a deţinut funcţia de minisru al Finanţelor în Guvernul condus de Dorin Recean. revine la conducerea Ministerului.

Alexandru Gasnaș, propus la şefia Ministerului Sănătăţii, a ocupat funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății. El este medic neurolog și conferențiar universitar la USMF „Nicolae Testemițanu”. A condus Departamentul de Neurologie, Boli Interne și Epileptologie în cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

Anterior, a deținut funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății. Ulterior, a fost consilier în domeniul sănătății în Cabinetul Prim-ministrului Dorin Recean.

Dan Suruceanu, candidatul pentru funcţia de ministru al Culturii, este un nume mai puţin cunoscut. Din 2023 până în prezent a ocupat funcția de viceadministrator al SRL Arena Națională.

În locul Ludmilei Caţabulga la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a fost propus Radu Musteaţă. Până în prezent, Musteaţă a deținut funcția de director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Decizia finală privind garnitura guvernamentală a lui Vasile Tofan a fost luată după o ultimă discuție cu fracțiunea PAS, care l-a și propus în funcție.

„A fost o discuție bună, în care domnul Tofan ne-a prezentat concluziile consultărilor din ultima săptămână și prioritățile viitorului Guvern. Republica Moldova are nevoie de un Guvern prezent, care ia deciziile necesare, livrează rezultate și explică oamenilor, cu sinceritate și responsabilitate, de ce sunt importante reformele pe care le facem”, a declarat după întâlnire Igor Grosu, preşedintele Parlamentului şi liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate.