Igor Grosu, ipreședintele Parlamentului Republicii Moldova și liderul PAS, și-a cerut scuze public față de jurnaliști și presa independentă, după reacțiile generate de declarațiile sale privind o presupusă campanie coordonată împotriva partidului de guvernare, în spatele căreia s-ar afla fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Reacția vine după ce Grosu a afirmat anterior că scandalurile recente care au vizat reprezentanți ai PAS ar fi fost alimentate de persoane asociate unor grupări corupte. O parte dintre aceste cazuri au fost dezvăluite prin investigații jurnalistice.

Liderul PAS a evidențiat importanța presei independente, menționând că investigațiile realizate de jurnaliști au contribuit la descoperirea unor nereguli majore.

„Îmi cer scuze de la toți jurnaliștii onești și de la presa independentă, care își face treaba corect și ne arată unde avem derapaje. Presa liberă este un element-cheie al democrației, pentru care am luptat, iar puterea investigațiilor jurnalistice de a arăta problemele este esențială. Ne-am asumat aceste probleme și am început să acționăm: au avut loc demisii, au fost inițiate verificări în întreprinderile de stat și în consiliile de administrație. Vom continua pe această cale. Îi mulțumesc presei care a atras atenția asupra abuzurilor”, a arătat el.

Totodată, Grosu a susținut că anumite persoane condamnate sau vizate de dosare de corupție încearcă să folosească aceste situații pentru a afecta imaginea partidului aflat la guvernare.

Liderul PAS a afirmat că există încercări de amplificare a scandalurilor și de răspândire a unor acuzații nefondate împotriva formațiunii.

„Totuși, nu putem să nu vedem cum mai mulți corupți au prins oportunitatea și alimentează scandaluri și acuzații false. Ei finanțează răspândirea minciunilor și, în fapt, distorsionează investigațiile autentice ale presei. Asistăm la un efort finanțat de cei care au beneficiat din plin de epoca statului capturat și de cei care nu vor să răspundă pentru ilegalitățile comise, prin care sunt executați public toți membrii, donatorii, susținătorii și orice om care a trecut vreodată pragul PAS”, a continuat el.

Grosu a recunoscut că, în partid și în structurile guvernamentale, există persoane din PAS care au greșit, au profitat de funcții sau au încălcat principiile de etică și bun-simț, afectând imaginea întregii echipe. El a menționat că, dintre câteva sute de membri din consiliile de administrare, doar 13 sunt membri PAS și a susținut că majoritatea acestora își desfășoară activitatea corect.

„Da, în partid, în structurile guvernamentale, sunt unii oameni PAS care au greșit sau au profitat de funcție sau au încălcat etica și bunul-simț, făcând un mare deserviciu întregii echipe. Și doar ca exemplu - din câteva sute de membri în consiliile de administrare, doar 13 sunt membri PAS. Și majoritatea își fac treaba corect.

Investigațiile jurnalistice scot la iveală lucruri care provoacă supărare și dezamăgire din partea cetățenilor în raport cu acțiunile unor colegi și ne obligă să regândim modul în care primim și promovăm oamenii. Însă, pe lângă investigații obiective, vedem de pe toate canalele toxice finanțate de Plahotniuc, Platon, Șor, desființarea tuturor oamenilor, cu sau fără argumente, și construirea programatică a unui val de ură. Niciodată ura nu a rezolva problemele din societate, doar a slăbit-o”, a mai spus el.

Igor Grosu a mai transmis că persoanele care ocupă funcții publice trebuie să respecte standarde ridicate de transparență și integritate, iar cei care au comis abateri trebuie să răspundă.

„Da, deputații, miniștrii, alți funcționari publici care aleg să lucreze pentru stat au moral și legal obligația să fie extrem de corecți, transparenți și să utilizeze banul public și poziția deținută cu integritate maximă. Și fiecare om trebuie să răspundă în fața legii și în fața cetățenilor pentru deciziile sale.

Dar care e scopul anihilării efortului unei echipe întregi pentru acțiunile câtorva oameni? Să fie slăbită majoritatea parlamentară? Să fie slăbită puterea statului, pentru ca cei care ajung la pușcărie să găsească portițe să scape? Să fie blocate eforturile de aderare la UE?

Avem un obiectiv mai mare decât orice interes de partid: o Moldovă europeană, cu instituții curate și un stat care lucrează pentru oameni”, a mai spus acesta.

Declarațiile vin după ce, pe 8 iulie, Igor Grosu a sugerat că Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat și condamnat în primă instanță la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, ar coordona o acțiune împotriva PAS.

În ultimele săptămâni, formațiunea de guvernare și Guvernul Republicii Moldova s-au confruntat cu mai multe controverse, unele soldate cu demisii la nivel înalt.

Primele scandaluri au apărut după investigațiile realizate de ZdG și Rise Moldova privind presupuse nereguli la întreprinderea de stat MoldATSA. Printre persoanele vizate de controverse s-a aflat și Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu.

Ulterior, după anunțarea unor schimbări la Agenția Proprietății Publice, Alexandru Munteanu și-a prezentat demisia din funcția de premier, la opt luni după preluarea mandatului. Acesta a declarat că nu își mai poate continua activitatea „în acord cu principiile și convingerile” sale.

Președinta Maia Sandu a afirmat ulterior că fostul șef al Guvernului a avut libertate în luarea deciziilor și a confirmat existența unei discuții tensionate între acesta și ministrul Educației, Dan Perciun. Potrivit ministrului, divergențele au fost legate de reforma bugetar-fiscală și de proiectul noii legi a salarizării.

Controversele au continuat și în Parlament, după ce deputatul PAS Alexandr Trubca a recunoscut că dezvoltă un proiect imobiliar în comuna Trușeni. Ulterior, NewsMaker a relatat că parlamentarul a cumpărat un teren în aceeași localitate împreună cu fostul director al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, care și-a anunțat demisia după scandalul MoldATSA.